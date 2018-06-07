 Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем

Об этом Найем написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом. Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов. Итого: ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов", - рассказал нардеп.

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"Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов поучает гарантированное право инициировать вето. А теперь предлагаю побыть пару мгновений в положении народного депутата. В тексте законопроекта ориентируется пару десятков депутатов, не больше. Эта информация появилась только сейчас, окончательного текста никто не видел. Сама по себе формула - не официальная, теоретически все могут и переиграть. От голосования зависит очень (!) многое, мы шли к нему почти три года. И решение надо принимать сейчас, в течение часа-полутора", - резюмировал Найем.



