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 Политика Украины
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 Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил о результатах переговоров вокруг законопроекта о Высшем антикоррупционном суде в вопросе Совета международных экспертов и вето на кандидатов в судьи.

Об этом Найем написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом. Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов. Итого: ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов", - рассказал нардеп.

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"Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов поучает гарантированное право инициировать вето. А теперь предлагаю побыть пару мгновений в положении народного депутата. В тексте законопроекта ориентируется пару десятков депутатов, не больше. Эта информация появилась только сейчас, окончательного текста никто не видел. Сама по себе формула - не официальная, теоретически все могут и переиграть. От голосования зависит очень (!) многое, мы шли к нему почти три года. И решение надо принимать сейчас, в течение часа-полутора", - резюмировал Найем.

Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем 01
Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070221
 
 
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"Главврач и санитары" то на Банковой заседают.
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для американца "калашников" слишком много пиздит.
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это слишком не реально, чтобы быть правдой. за подобное "народные избранники" могут проголосовать только под наркотой. как допа.
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там мутно с назначением экспертов...У коррупционеров есть видать надежда что порешают.
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Теперь следующий , очередной главный Вопрос! КТО будет выбирать международных экспертов???
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Какие то торги в парламенте с мвф,базар огромный базар,а не страна
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Страна то тут причём? ОПГ барыжное узурпировало власть, воровало в наглую 4 года , обманывало Украинцев, медународных партнёров, грабило кредиты МВФ и не только,, на крови, на войне...Теперь вот корячатся, не хотя отвечать , тюрьма, конфискация...Не все же смогут убежать. Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем - Цензор.НЕТ 1437
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Шо б они так тарифы рассматривали и с народом договаривались за поднятие за каждую копейку!
Еще раз убеждаюсь в том, что в Верховной Раде засела антинародная власть, которая из последних сил пытается защитить свое право безнаказанно воровать!
Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем - Цензор.НЕТ 821

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почнуть з голоса, що вкидати..
за що проголосували буде не зрозуміло,
потім почнуть нишком дописувати і виправляти..
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Он дибил??? Кого щикаладные хотят кинуть - МВФ и Америку? А мозгов то хватит??? Сильно сомневаюсь, что на такой лоховской рисовке хоть кого то развести удастся... Да, ох и дибилов понабирал себе в "команду" Пеця - крыс...
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Да ему то пох на свою шоблу ворюг...Он то договорится и сольётся по тихому с Кононенко, Свинарчуком.......Когда бегут, то у жуликов каждый сам за себя.
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Так после потери им власти, кому он на западе будет нужен? Сами же швейцарцы все у него и конфискуют себе в бюджет под железобетонным предлогом - это все наворованное! И именно он останется голым и босым. Я вот например грузовой автоэлектрик и автокомпьютерщик по ДАФ и Рено, эсли случится дефолт то на крайняк просто в Польшу или Чехию уеду, квалификация и сертификаты ДАФ и Рено позволяют, а что будут делать щиколадные крысы, которые только нескладно тралялякать умеют?
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Это значит, что при каждом вето международных экспертов будет разыграна коммедия как с законом об АКС. То есть работа АКС будет, по-сути, блокировна. Что и требовалось Пете и Ко. Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем - Цензор.НЕТ 4647
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Да не поведется никто на это... При первой же попытке щикаладных кого то продавить их и накроют...
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Уже начали давить...на примере АКС. Раньше как то так просто журили. А ещё надо персональные санкции для ублюдков и их семейств.
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Та "захидни партнэры" никогда б и не настаивали вообще на антикоррупционном суде , если б были показаны РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ! С конкретными приговорами и "посадками" чинуш. А так транши берут а ни одного коррупционера полка не посадили.
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Ботоксные пуканы горят, но закон будет принят и некоторые толи с йулями скорее всего сядут, за коррупционные действия, совершенные на ответственных должностях.
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Там и ботоксные пуканы Хуйла горят и барыжные пуканы депутатов, бабло прямо из рук уходит...
Причем первые и вторые - братья, и те и те стремятся, чтобы украинцам жилось хуже! Компромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем - Цензор.НЕТ 5413
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Тоесть теперь достаточно купить только троих и дело в шляпе.
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а люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Как же так, мы в очереди первые стояли, а те кто сзади нас уже едят?!
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Вызовите этому узбеку доктора-чечена. Давно в рыло не давали шоколадной затычке.
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Дуже вже хочеться "потужним реформаторам" і рибку з'їсти , і на х... сісти..
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Я еще вчера сказал, что закон об Антикоррупционном суде будет принят депутатами только при условии таких дополнений и поправок, которые начисто нивелируют всю его пользу. Мы наблюдаем подтверждение этого - слово в слово. Если МВФ и Америка до сих пор не поняли, как их классически разводят (в очередной раз), то я уже не знаю, чему больше удивляться - непобедимости нашей коррумпированной системы, или тупости зарубежных демократических лидеров.
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Досить сумнівно все виглядає, а це вкотре демонструє страх порохохряка. Як же воно, курва, пручається!
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Йуля с горя засрала своей отфотошопленной ботоксной мордой всю Украину, где взяла деньги на рекламу, она же нищая как хуйло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпромисс с МВФ по Антикоррупционному суду достигнут: вето Совета международных экспертов можно преодолеть с участием трех его членов, - Найем
 
 
 
 
 
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