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 "Ведется спецоперация": вооруженные наемники РФ не пустили ОБСЕ в оккупированное Седово

Вооруженные наемники российско-оккупационных войск не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба миссии в своем отчете.

"На блокпосте примерно в 1,2 км к северо-западу от н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя), расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется спецоперация и что СММ необходимо получить разрешение от других членов вооружённых формирований", - говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070219
 
 
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походу пидорашка гостинцы привезла
нельзя смотреть, пока не разгрузят и спрячут
где там наш суперразведичик СУ-24 из одессы?
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Тому і миротворці мають бути тільки на лінії між українськими військами та орками (по версії хуйла) бо тоді як зброю і бк поставляти, а без того війна закінчиться за кілька тижнів.
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Хуг выразил обеспокоенность, развернулся и уехал в Донецк пить виски.
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