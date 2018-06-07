 "Ведется спецоперация": вооруженные наемники РФ не пустили ОБСЕ в оккупированное Седово

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба миссии в своем отчете.

"На блокпосте примерно в 1,2 км к северо-западу от н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя), расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется спецоперация и что СММ необходимо получить разрешение от других членов вооружённых формирований", - говорится в отчете.

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