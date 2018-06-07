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Все про:Министерство по вопросам оккупированных територий (268) ДФС (26)

 В связи с продолжением боевых действий Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, - МинВОТ

Вечером 6 июня в связи с продолжением боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ в Twitter.

"В связи с продолжением боевых действий около 22:00 06.06 была обесточена Донецкая фильтровальная станция​​", - сказано в сообщении.

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Как отметили в КП "Компания Вода Донбасса", 6 июля в 21.35 в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена .

"В настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток", - сообщили в компании.

В связи с продолжением боевых действий Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, - МинВОТ 01

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.

В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Источник: https://censor.net.ua/n3070218
 
 
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Прос=вести воду в Маріуполь тай закрити фільтрувальну станцію повністю - хай мочу пють.
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Може гімном подавляться, ордлошвайне.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи с продолжением боевых действий Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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