 В связи с продолжением боевых действий Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ в Twitter.

"В связи с продолжением боевых действий около 22:00 06.06 была обесточена Донецкая фильтровальная станция​​", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик

Как отметили в КП "Компания Вода Донбасса", 6 июля в 21.35 в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена .

"В настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток", - сообщили в компании.

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.

В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.