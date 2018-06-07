 На предприятиях угольной промышленности, подконтрольных "ДНР", сложилась критическая ситуация, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.
По его словам, из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций со стороны "правительства ДНР" руководство "Макеевугля" планирует отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и внедрить сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии.
Такие мероприятия планируется осуществить на следующих угольных предприятиях: ОАО Шахта "Комсомолец Донбасса", Шахта "Ясиновская-Глубокая", ГОАО Шахта "Холодная Балка", шахта Северная.
Кроме того, Тымчук отметил, что на многих предприятиях угольной отрасли на территории, контролируемой "ДНР", отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов и т.д.) для проведения работ по добыче угля.
"В тоже время, Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.
В частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 т на сумму 63,140 млн дол США, что составляло 54,7 долл. за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 т на сумму 25,81 млн дол США (34,54 долл. за 1 т угля).
Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год.
При этом, если за первые 2 месяца н.г. из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте н.г. поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года", - написал он.
По информации группы ИС, вывоз из ОРДЛО каменного угля в Ростовскую область в 2016 году составил 562 399 тонн на сумму 25,251 млн долл, по цене 45 долл. за тонну. В 2017 соответственно 1 595 625 тонн на сумму 63,14 млн долл с ценой 54,7 долл за тонну. В 1 квартале 2018 – 747 103 тонны на сумму 25,81 млн долл с ценой 34,54 долл за тонну.
анижелюди
анижемогутпойтивтерористы
(когда начинать плакать?)
а теперь сравни с 34,54 долларов по курсу сегодняшнему в 25,94 грн/доллар.
атличник вротердамовский+
а антрацит по цене не менне 6000 грн/тн в Украине...
"ротердам+" рулит... ахметов 50% маржи и парашенко 50% маржи с народа...
а ордло по 896 грн уголёк в кацапию...
ТАКИ ШО???
на Панаме счета держать офшорные...
странно что породы при этом всего 50%, а не больше...
а доллар по 26 с 1991 года ... А вы?
Там же их любящие браття!!!!!
так подставить главнокомандующего!!!!
а бабло в карманы ахметову и парашенко звидкиля???
а всё остальное верно ...
Уголь дешёвый но из ОРДЛО - плохо.
Дайой уголь с Марса!