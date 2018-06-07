EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  2163  29
Материалы по теме:
Все про:Россия (69527) шахта (787) Донбасс (16333) уголь (715) Тымчук (1644)

 На предприятиях угольной промышленности, подконтрольных "ДНР", сложилась критическая ситуация, - Тымчук

На предприятиях угольной промышленности на территории, контролируемой "ДНР", сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

По его словам, из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций со стороны "правительства ДНР" руководство "Макеевугля" планирует отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и внедрить сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии.

Такие мероприятия планируется осуществить на следующих угольных предприятиях: ОАО Шахта "Комсомолец Донбасса", Шахта "Ясиновская-Глубокая", ГОАО Шахта "Холодная Балка", шахта Северная.

Кроме того, Тымчук отметил, что на многих предприятиях угольной отрасли на территории, контролируемой "ДНР", отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов и т.д.) для проведения работ по добыче угля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курченко получил эксклюзивное право на закупку угля в "Л/ДНР", - росСМИ

"В тоже время, Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.

В частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 т на сумму 63,140 млн дол США, что составляло 54,7 долл. за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 т на сумму 25,81 млн дол США (34,54 долл. за 1 т угля).

Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год.

При этом, если за первые 2 месяца н.г. из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте н.г. поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года", - написал он.

По информации группы ИС, вывоз из ОРДЛО каменного угля в Ростовскую область в 2016 году составил 562 399 тонн на сумму 25,251 млн долл, по цене 45 долл. за тонну. В 2017 соответственно 1 595 625 тонн на сумму 63,14 млн долл с ценой 54,7 долл за тонну. В 1 квартале 2018 – 747 103 тонны на сумму 25,81 млн долл с ценой 34,54 долл за тонну.

На предприятиях угольной промышленности, подконтрольных ДНР, сложилась критическая ситуация, - Тымчук 01
На предприятиях угольной промышленности, подконтрольных ДНР, сложилась критическая ситуация, - Тымчук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070213
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
По версии порохоботов это надежные торговые партньоры с офисами в Украине, поэтому Украина может спокойно возить оттуда уголь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
понятное дело "ротердам+" - нету...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да не прохобот...
 показать весь комментарий
 
Та ти ні разу не грамотний. Бгггг. Шо то є прохобот?
 показать весь комментарий
 
аниженевиноваты
анижелюди
анижемогутпойтивтерористы
(когда начинать плакать?)
 показать весь комментарий
 
 
И вообще - если бы не они, то уголь бы достался солдатам НАТО
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сегодня Лисичанскуголь продаёт самый низкокалорийный газовой марки уголь по 2100 гривен
а теперь сравни с 34,54 долларов по курсу сегодняшнему в 25,94 грн/доллар.
атличник вротердамовский+
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а донецкий уголь не чета лисичанскому...
а антрацит по цене не менне 6000 грн/тн в Украине...
"ротердам+" рулит... ахметов 50% маржи и парашенко 50% маржи с народа...
а ордло по 896 грн уголёк в кацапию...
ТАКИ ШО???
 показать весь комментарий
 
А зачем народу Украины Лисичанский уголь -- который на Обогатительных фабриках Лесичанска обогащают породой до 50 % --- и он тупо потом не горит -- один -- шлак -- без жара ...?? Пора к ебенефене совсем закрыть шахты Донбасса Украины -- как это сделал в Российском Донбассе ( Ростовская область ) ХУЙЛО -- из 66 шахт --закрыл 58 .. Зачем держать нерентабельное производство -- ?? И естественно быдло -- которому платит вся Украина три цены за тонну -- ГОВНА -- если говорить честно ... Которое даже не горит .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
зато президент может себе позволить на Мальдивы слетать...
на Панаме счета держать офшорные...
странно что породы при этом всего 50%, а не больше...
 показать весь комментарий
 
Может Порошенко -- может и в МОРДУ плюнуть Хуйлу и не лизать жопу Кремлю -- единственный Президент Украины с 1991 года ... А вы ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а можно при этом ещё инепиздить у украинцев ресурсы?
а доллар по 26 с 1991 года ... А вы?
 показать весь комментарий
 
Можно Вити Енакиевскому украсть 50 млрд долларов и свалить на Россию -- 30 млрд это то что собрали до 2010 года все плохие Президенты с народом Украины с 1991 года и 20 млрд Колек Азиров с Витьком еще с 2010 --по 2014 года заняли себе на конфеты .. Чего то дурака включаешь ?? Доллар это хорошо -- да где его было Порошенку взять -- он в 2014 году Принял Украину по нулям и в НБУ и Казначействе и в армии с Милицией ... Не ТУЯ ему Припизженные РЫГИ не оставили -- мастера карманной тяги ...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть в мин оккупированных обратятся.
Там же их любящие браття!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
яким боком співробітник міністерства оборони коментує вугільні справи? чи у президентського "військового" глашатая розширились повноваження? а про стан справ на шахтах з нашого боку розповідати вказівки не було? там все окей? розплодилось продажної погані.... .
 показать весь комментарий
 
зацени цену на уголёк в 34.54 доллара/тонна!!!
так подставить главнокомандующего!!!!
 показать весь комментарий
 
вугілля з дамбасу на рф не потрібно вони своє вугілля на Кузбасі видобувають відкритим способом ковшем ескаватору та тракторами. Шахти Донбасу велика глибина треба давно закрити, їм дотацій платили з бюджету дофігі, регрес, пільги, за шкідливість праці і т.д. Якщо кіловат з АЕС коштує 50 копійок, гідроелектростанції 40 копійок, а з ТЕЦ куди йде вугілля 1 грн 60 копійок кіловат. Треба іншу енергетіку развівати не ТЕЦ, вони і повітря забруднюють.
 показать весь комментарий
 
Не пали держ таємницю! Це єдина користь із цієї війни. Інакше, у нас шансу закрити це лайно не було. СіСіСєР не зміг, Англія свої вісім років закривала, а так... Війна скінчиться, ні тобі проблемних шахт, ні тобі упоротих совков...
 показать весь комментарий
 
а как же тогда "ротердам+"???
а бабло в карманы ахметову и парашенко звидкиля???
а всё остальное верно ...
 показать весь комментарий
 
аяяяй, яке горе, тепер у ночі фіг заснеш... Як же там кормільці, як бідні даунбасянє?
 показать весь комментарий
 
 
перекличка идиотов в коментах прошла успешно.
 показать весь комментарий
 
Уголь роттердам+ - плохо.
Уголь дешёвый но из ОРДЛО - плохо.
Дайой уголь с Марса!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа предприятиях угольной промышленности, подконтрольных "ДНР", сложилась критическая ситуация, - Тымчук
 
 
 
 
 
 вверх