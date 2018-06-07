 На предприятиях угольной промышленности, подконтрольных "ДНР", сложилась критическая ситуация, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

По его словам, из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций со стороны "правительства ДНР" руководство "Макеевугля" планирует отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и внедрить сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии.

Такие мероприятия планируется осуществить на следующих угольных предприятиях: ОАО Шахта "Комсомолец Донбасса", Шахта "Ясиновская-Глубокая", ГОАО Шахта "Холодная Балка", шахта Северная.

Кроме того, Тымчук отметил, что на многих предприятиях угольной отрасли на территории, контролируемой "ДНР", отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов и т.д.) для проведения работ по добыче угля.

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"В тоже время, Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.

В частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 т на сумму 63,140 млн дол США, что составляло 54,7 долл. за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 т на сумму 25,81 млн дол США (34,54 долл. за 1 т угля).

Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год.

При этом, если за первые 2 месяца н.г. из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте н.г. поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года", - написал он.

По информации группы ИС, вывоз из ОРДЛО каменного угля в Ростовскую область в 2016 году составил 562 399 тонн на сумму 25,251 млн долл, по цене 45 долл. за тонну. В 2017 соответственно 1 595 625 тонн на сумму 63,14 млн долл с ценой 54,7 долл за тонну. В 1 квартале 2018 – 747 103 тонны на сумму 25,81 млн долл с ценой 34,54 долл за тонну.



