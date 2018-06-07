 Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, собравшиеся на акцию призывают народных депутатов принять законопроект об Антикоррупционном суде в редакции, на которой настаивают Венецианская комиссия и МВФ с правом международных экспертов на вето при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

"Мы очень хорошо понимаем, что это (создание Антикоррупционного суда. - Ред.) не есть окончательный способ преодолеть коррупцию (...) Но мы понимаем, что это могло бы сегодня возродить доверие к реформам, к изменениям в Украине у миллионов украинских граждан. (...) Мы пришли сюда с целью поддержать народных депутатов, которые будут голосовать за Антикоррупционный суд в соответствии с международными требованиями. (...) Судебная система сегодня не готова к реальным результатам борьбы с коррупцией. Антикоррупционный суд сможет это доверие народа возобновить. А это - залог социального мира в Украине, и это очень важно с точки зрения дальнейшего развития всех реформ в Украине", - отметил соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, участвующий в акции, подчеркнул, что сегодня - фактически один из последних дней, когда можно проголосовать закон про Антикоррупционный суд на этой сессии. Если этого не произойдет, то рассмотрение этого вопроса отлложится аж до осени.

"Для Украины это критично, потому что Антикоррупционный суд - та гарантия доверия которую наши партнеры и украинское гражданское общество требуют от власти. (...) Я думаю, что граждане Украины должны выразить поддержку тем политикам, которые все-таки понимают актуальность быстрого создания Антикоррупционного суда", - сказал он.

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