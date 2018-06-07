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 Политика Украины
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 Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В четверг, 7 июня, под Верховной Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, собравшиеся на акцию призывают народных депутатов принять законопроект об Антикоррупционном суде в редакции, на которой настаивают Венецианская комиссия и МВФ с правом международных экспертов на вето при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

"Мы очень хорошо понимаем, что это (создание Антикоррупционного суда. - Ред.) не есть окончательный способ преодолеть коррупцию (...) Но мы понимаем, что это могло бы сегодня возродить доверие к реформам, к изменениям в Украине у миллионов украинских граждан.  (...) Мы пришли сюда с целью поддержать народных депутатов, которые будут голосовать за Антикоррупционный суд в соответствии с международными требованиями. (...) Судебная система сегодня не готова к реальным результатам борьбы с коррупцией. Антикоррупционный суд сможет это доверие народа возобновить. А это - залог социального мира в Украине, и это очень важно с точки зрения дальнейшего развития всех реформ в Украине", - отметил соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, участвующий в акции, подчеркнул, что сегодня - фактически один из последних дней, когда можно проголосовать закон про Антикоррупционный суд на этой сессии. Если этого не произойдет, то рассмотрение этого вопроса отлложится аж до осени. 

"Для Украины это критично, потому что Антикоррупционный суд - та гарантия доверия которую наши партнеры и украинское гражданское общество требуют от власти. (...) Я думаю, что граждане Украины должны выразить поддержку тем политикам, которые все-таки понимают актуальность быстрого создания Антикоррупционного суда", - сказал он. 

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал Раду поддержать его законопроект об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 01

Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 02
Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 03
Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 04
Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 05
Под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев 06
   

Источник: https://censor.net.ua/n3070209
 
   
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на жаль, так буває, якщо метою реформ, є щоб усе залишилось як є...
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Для коррупционеров суд, где дела будут рассматривать месяцами, а для нас в Верховном Суде в спорах с налоговой на миллионы липовых штрафов - 3 минуты на выступление!
ТРИ минуты, Карл!!!
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Навіщо вам там довше виступати? ВСУ й так усю піднаготну, ваші позиції і т.п. на папері бачить.
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Так у меня был случай, когда на третьем заседании в хозсуде судья долго слушала, а потом выдала:
- Так кто кому должен? Під Радою відбувається акція на підтримку ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд: "Це відродить довіру до реформ мільйонів українців" - Цензор.НЕТ 6587
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Ну так то суд першої інстанції? Вона ж ще рішення не писала. Сіла би, касу підбила, написала би результативну, а далі довелось би писати мотивувальну...
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Все уехали в Польшу на зароботки, да и в Киеве нет горячей воды чего там сидеть. Приходите осенью
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Вы б ещё в 4 утра сфоткали. Акция соберётся перед голосованием.
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Подяка всім хто прийшов на акцію !! І просимо вибачення , як би ми знали , що так мало прийде на цю акцію , то приїхали до Київа приєднатися до вас.
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не треба їхати в Київ, ви вже наїздили...
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Да, жисть щас- штука простая стала: не привыкнешь- подохнешь, не подохнешь- привыкнешь. 16 человек. Немного. Как по мне- не стоило и затевать.
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як діти, чесне слово! (с)
что вы упёрлись в свои митинги и шествия?
да похер эти шествия всем - от АПУ до Госдепа
серьёзные вопросы решаются в тишине кабинетов и в уютных уголках дорогих ресторанов
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І Бутусов подався в це продажне зборище грантожерів.
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Бутусов перед голосованием фактически объявил, что выбирает Народный Фронт
он подробно объяснил, что Гройсман, Аваков и Яценюк прогрессивнее, чем какой-то Порошенко
будем знать, от нас не убудет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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