 Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, закон нужен в первую очередь Украине, а не только ее партнерам.

"Закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, потому что Украина - суверенное государство, и также ljk;ty учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии", - написала она.

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