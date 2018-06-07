 Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, закон нужен в первую очередь Украине, а не только ее партнерам.
"Закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, потому что Украина - суверенное государство, и также ljk;ty учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии", - написала она.
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суверенно воровать..єто что..то
Сообщалось, что в Харькове находится и президент Виктор Янукович, однако на съезде он не появился.
На съезде была принята резолюция. Юго-Восточные области Украины, а также автономная республика Крым и Севастополь объявили о готовности взять на себя всю полноту власти до обеспечения конституционного порядка в Киеве.
В первой столице савецкай Украины.
Ахаха! Я тоже в списках на ликвидацию - задорно шутят журналисты и убеждают, что Кремлю их не запугать.
Зря смеетесь. Не боятся только идиоты. Мы давно в их списках, целая страна. Ничего личного, просто бизнес. Им нельзя, чтобы у нас было лучше, чем у них.
Че там у ххлов на самом деле вопрос не праздный, а сакральный. Россияне меряют свой уровень благосостояния не ростом ВВП и не курсом рубля, а выше или нет в Украине зарплаты и пенсии. Пока пенсия в России больше, все хорошо - правильным путем идем, товарищи! Ведь не за Россию, а именно за пенсии и зарплаты бюджетникам проголосовал на референдуме ватный Крым.
Им нельзя допустить, чтобы у нас тут реформы, инвестиции, люди начали зарабатывать. Поэтому будут теракты, будет война, будет ложь и упадничество по всем олигархическим каналам.
И я боюсь. Поэтому и пишу о своих страхах потерять свою страну. Я, сцуко, умный, я книжки читал. Я точно знаю, что просрали страну не из-за неправильного универсала или геополитической обстановки, а потому что не боялись. Не боялись цепляться друг другу в глотку перед лицом иностранной агрессии.
Потому что ахаха, а то Ленин нападет, ахаха!
Сергей Марченко
За ним мощная украинская и международная мафия, которая уже привыкла пилить Украину.....
Наверняка у них есть план действий..... - вот я ожидаю вскорости мощное обострение и больших боев на фронте, если Суд действительно создадут независимым, а НАБУ начнет работать с усердием, под патронажем США....
Але і справедливий суд бандитам не потрібен по зрозумілим причинам, то приймуть бігом, але з такими положеннями, щоб суд не загрожував банді. До того ж, щоб це був інструмент для тиску на конкурентів чи їх "ліквідації" !!!
а ты как к померанчам относишься?ешь,или тракторами давишь?
вон сталин сколько каленым железом уничтожал вредителей и пораженцев-а ничо,расцвели буйным цветом
Зачем принимать законы по ночам ,если есть день...
Зачем обманывать общество,если не платишь налоги...
а что они НЕ хотели закон поддерживать?
а если хотели - чего призывать?
эти показательные выступления и пафосные сборища... за(как бы)долбали