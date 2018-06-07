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 Политика Украины
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 Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с народными депутатами парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" призвал парламентариев поддержать законопроект № 7440 о Высшием антикоррупционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, закон нужен в первую очередь Украине, а не только ее партнерам.

"Закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, потому что Украина - суверенное государство, и также ljk;ty учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступит в Раде перед голосованием по Антикоррупционному суду, - Винник

Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко 01
Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко 02
Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3070208
 
   
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клизьма барыге вставлена ведровая и вот решилось по рося на еврейскую рулетку
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потому что Украина - суверенное государство Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4630
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суверенно воровать..єто что..то
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Сегодня, 22 февраля, в первой столице Украины прошло собрание депутатов Юго-Востока. Организаторы - движение Украинский фронт во главе с губернатором Михаилом Добкиным.
Сообщалось, что в Харькове находится и президент Виктор Янукович, однако на съезде он не появился.
На съезде была принята резолюция. Юго-Восточные области Украины, а также автономная республика Крым и Севастополь объявили о готовности взять на себя всю полноту власти до обеспечения конституционного порядка в Киеве.
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"в первой столице Украины"

В первой столице савецкай Украины.
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по понятиям..суверинитет..єто когда можно воровать..отдельнім особям..и им за єто ничего не будет..
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Людською?! пістуну Петі зажали яйця в двері і сказали шо грошей не дадуть, от воно і закрутилося як вуж на сковородці
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Та не надійтеся. Це брехливе чмо хоче пропхнути пункт, відповідно якого воно може застосовувати право вето на кандидатури, які буде висувати комісія у складі міжнародних представників. Уявіть собі що то буде за суд.
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Та не надійтеся. Це брехливе чмо / "Мы станем поборниками открытости по отношению к России", - премьер Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении РФ- под этой статьёй ни один шкодливо-трусливый итальянский флажок не назвал говнюка Конти говнюком.
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Та нехера они не примут, в том смысле что не примут такую версию закона которая может угрожать им и ихним деньгам!! а следовательно это все так сказать постановка и танцы чтобы потом можно было говорить что мол типа я сделал все что мог а это типа они депутаты все завалили и все испортили!!
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Ты то получил гарантию, что тебя не тронут, а нам, депутатам кто такую гарантию может дать? Ишь ты какой хитрый. Не не не, дякуем, но нас не проведешь
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Не будет никакого голосования,Пеца переведёт стрелки на парламент,и объявит роспуск.Банда соевых не может пойти на принятие антикор.суда,это для них равно самоубийства.Посмотрите на Луценчиху,она уже сидит обколотая.
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Не боятся только идиоты Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1719

Ахаха! Я тоже в списках на ликвидацию - задорно шутят журналисты и убеждают, что Кремлю их не запугать.

Зря смеетесь. Не боятся только идиоты. Мы давно в их списках, целая страна. Ничего личного, просто бизнес. Им нельзя, чтобы у нас было лучше, чем у них.

Че там у ххлов на самом деле вопрос не праздный, а сакральный. Россияне меряют свой уровень благосостояния не ростом ВВП и не курсом рубля, а выше или нет в Украине зарплаты и пенсии. Пока пенсия в России больше, все хорошо - правильным путем идем, товарищи! Ведь не за Россию, а именно за пенсии и зарплаты бюджетникам проголосовал на референдуме ватный Крым.

Им нельзя допустить, чтобы у нас тут реформы, инвестиции, люди начали зарабатывать. Поэтому будут теракты, будет война, будет ложь и упадничество по всем олигархическим каналам.

И я боюсь. Поэтому и пишу о своих страхах потерять свою страну. Я, сцуко, умный, я книжки читал. Я точно знаю, что просрали страну не из-за неправильного универсала или геополитической обстановки, а потому что не боялись. Не боялись цепляться друг другу в глотку перед лицом иностранной агрессии.

Потому что ахаха, а то Ленин нападет, ахаха!

Сергей Марченко
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Резонансное дело с инсценировкой убийства журналиста не осталось не замеченным популярным шоу Last Week Tonight.Популярный ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер высмеял "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.ПО ТЕМЕПорошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5911Луценко рассказал, откуда взяли "список 47"Вчера, 16:48"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась", - заявил телеведущий.Некоторые детали инсценировки Оливер назвал "просто чудесными". В частности, работу гримера на месте преступления.То, что в морге Бабченко читал новости о собственной "смерти", он прокомментировал следующим образом: "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром".Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу.Телеведущий также предположил, что жены у Бабченко нет, поэтому он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.
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Ах... а в какой редакции? В той, где есть поправочка, которая позволит ему контролировать АКС?
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Обо.рался Порох и теперь поддерживает! А не так давно он предлагал ,чтобы суд начал работать с новой Радой!Почитайте статью Бутусова,там все разложено по полочкам!
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Та узбагойтесь! Никто не обосрался. Есть же проверенные методы.

Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8702
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Вот что ультиматум из Вашингтона делает!
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GSN - вы зря думаете что Петр Лексеевич сдался......
За ним мощная украинская и международная мафия, которая уже привыкла пилить Украину.....

Наверняка у них есть план действий..... - вот я ожидаю вскорости мощное обострение и больших боев на фронте, если Суд действительно создадут независимым, а НАБУ начнет работать с усердием, под патронажем США....
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Как мило слушать людей, грабящих свою страну и выводящих деньги в офшоры, о суверенитете страны.
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Ашотакое? Они вполне суверенно грабят и выводят! А вот бусурманский антикоррупционный суд хочет им в этом помешать!
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Ну якщо закликав, то таки приймуть. Мабуть щось придавило його ніпадєцкі.
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Тиснуть то вже давно, але, як я розумію, що мін фін та нацбанк штучно утримують інфляцію та гривню з резервів в розрахунку на кредит доларовий, до того ж потрібно віддавати попередні кредити. А так як це збіговисько неадекватних не здатне ровивати економіку України та покращувати сальдо зовнішньої торгівлі - то коллапс та дефолт стрімко наближаються !!!

Але і справедливий суд бандитам не потрібен по зрозумілим причинам, то приймуть бігом, але з такими положеннями, щоб суд не загрожував банді. До того ж, щоб це був інструмент для тиску на конкурентів чи їх "ліквідації" !!!
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от бацька тебе дасть кучку...ты шо не понял новых веяний?бацьке украина в нато предпочтительней внеблокового статуса...и ваще,хочет погранцов на границу с раиськой вернуть Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9988
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при том ,шо в нато шоколад едят,и дерьмом не считают...а раиське едет дерьмо и говорят,шо оно лучше чоколаду Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2993.
а ты как к померанчам относишься?ешь,или тракторами давишь?
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ты раша раб еще что то про шоколад вякаешь, а ну брысь от сюда господам из расиюшки труселя стирать, шакал недо-баный))))
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Придворная комсомолка ОТЖИГАЕТ для Хозяина! Она же 2 года по методичке истерила что суда не НАДО, потом что Палата должна быть, потом что ВСЕ суды должны быть антикор...это то с уровнем доверия народа по опросам 96-98%.........
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тебе троляка что в ольгино сегодня двойную пхлебку дали? сильно уж раскудахкался))
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а хари то не весёлые ...чуют , хапать по-новому уже не смогут , кроме гончаренко , у того экстаз от нахождения от чоколадки в двух метрах
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Бэлый танец- куры топчут петухов...)))
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Лицемер на публику будет говорить одно,саберет фракцию скажет не голосуйте,потом скажет у нас демократия,фракция не поддержала,но на западе не дураки сидят,раскусят жидовский развод.Он думает ,что самый умный?
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Таки да. Не токо самый умный, но еще и самый хитровжаренный.
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заворушилось зрадокодло Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9903.а если примут-чего верещать будете?как обычно-не так ,не то и не те приняли?
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любая работа оценивается по результату, даже если и примут это еще ничего не значит!! смотреть надо на результат, у нас куча законов которые просто не выполняют и все!! например закон об индексации социальных выплат... закон есть а индексации нет и всем ПОХЕРУ!!
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Тогда почему такой вой про антикарупционный суд? Не исключено, что там соберутся 60 питарасов и фсьо... прощай борьба с карупцией. Шо, у нас в стране питарасов мало? На Верховну Раду же насобирали.
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вой потому что система старается себя защитить!! даже просто наличие органа который теоретически их может посадить уже их пугает! но это не значит что у них (у системы) нет механизмов просто саботировать данный орган, причем опыт уже есть. Так что само наличие органа и наличие закона еще ничего не гарантирует особенно в нашей стране, где нарушение законов это норма жизни!!
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Та это известное проплаченное мінстецевское чмо, оно все равно по методичкам отвечает, в спам негодяев проплаченных ,их тут штук пять высераются.
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кацапа,шо ты все о своем,гавняном?ничего больше в жизни не видал?
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Ты дерьмо проплаченное, ты воняешь.
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та да...зрада-она неубиваема Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6980.всегда можно найти к чему прикопаться...особенно в сложные периоды жизни страны.
вон сталин сколько каленым железом уничтожал вредителей и пораженцев-а ничо,расцвели буйным цветом
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зрада,тут у вас это...раскол намечается. Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1018вы уже подготовились?друзей перетасовали?

Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8926
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И для кого продажный тарасик авторитет?
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а палковник грицацуй для тебя еще авторитет,или уже фсё?
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А я его поддерживала? Порошенко закликав фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3364 Ссылочкой не поделишься?
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Так он такое же, если не хуже, своих цитируют, сами себя лайкают.
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Це затятий порохосос навмисно роздмухує срач між тимошенко і Гриценко на радість офшорнику- "поділяй і володорюй"
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Нашел кого цитировать. Тарас за то что овощу1 жопу лизал и предал славного отца не отбелится никогда.
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Петю погубить неуёмная страсть и пиару!
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Петю погубят тупое хуторянское жлобство и неуемная жадность. Но гораздо раньше эти два замечательных Петиных качества добьют Украину.
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Законопроект херанта- фікция? Мімікрія в чистому вигляді. Рекомендації Венеціанської комісії не враховано. Барига хоче мати ще один підконтрольний судовий орган
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Малятка, естественно, законопроекта (не говоря уже о выводах венецианской комиссии) в глаза не видела, но бичует яростно!
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Пєцик так много оральничал - "Волки, волки"...)))
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Театральна постанова, причому дуже низької якості, більше нічого.
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Поправки не учтут, своя шкура дороже. Если нужно и страной пожертвуют.
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Зачем сто раз повторяться,что барыга вор и хапуга,мы и так знаем....
Зачем принимать законы по ночам ,если есть день...
Зачем обманывать общество,если не платишь налоги...
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Не бійтесь ніяких законів, в Україні є багато законів. Закон - це не комп'ютерний вірус, систему трощити він не буде. Закон лише відіграє роль інструмента для гри в перетягування канату. Так, ось, тягати канат лежачи на підлозі ще нікому не вдавалося. Існуючих законів було більше ніж достатньо, щоб навести лад в цій країні. Їх не тільки ніхто не дотримувався, з них ще й їхню суть вихолощували, щоб творити безлад. Валятися в ногах аферистів і клоунів, які шахрайськими методами узурпували владу і сподіватися на чудодійну дію прийнятих ними законів - це наївні дитячі мрії. Єдина користь від них - вони допомагають дочекатися смерті.
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"Порошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде" - цитата

а что они НЕ хотели закон поддерживать?
а если хотели - чего призывать?
эти показательные выступления и пафосные сборища... за(как бы)долбали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде, - Ирина Геращенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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