 Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик

"В Днепре мы, как и обещали, устанавливаем флаг Украины. Параллельно приведем в порядок окружающий парк", - сообщил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик, информируют в пресс-службе ОГА.

По его словам, установка флага является третьим, но не последним элементом патриотической программы ДнепрОГА. Напомним, что руководство облгосадминистрации уже создало Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев возле здания ОГА.

Установка флага осуществляется за счет уплаченных жителями региона налогов. Юрий Голик поблагодарил каждого налогоплательщика и отметил, что все объекты, которые сейчас строятся в области, - это результат децентрализации и воплощение налогов, которые платят жители.

"Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко", - заявил советник.

Локация для установки флага была выбрана не случайно. Как пояснил Голик, флаг будет расположен на вершине самого первого исторического холма города. Это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепр составит более 120 метров. В своем Facebook Голик опубликовал видео монтажа флагштока.

"Уже сейчас, только в процессе установки флага, нам звонили из Краматорска и Мариуполя с вопросом, как подобное сделать у них. Это те два города, которые были освобождены от "чумы" Вооруженными силами Украины. Понимаете? Догадываетесь, где будут следующие такие флаги Украины, первый из которых мы устанавливаем в Днепре?" - сказал Голик.



