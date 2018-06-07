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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2410) Голик (9)

 Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик

Днепропетровская облгосадминистрация устанавливает в городе Днепр на проспекте Яворницкого (напротив Исторического музея) флагшток для флага Украины высотой 72 метра.

"В Днепре мы, как и обещали, устанавливаем флаг Украины. Параллельно приведем в порядок окружающий парк", - сообщил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик, информируют в пресс-службе ОГА.

По его словам, установка флага является третьим, но не последним элементом патриотической программы ДнепрОГА. Напомним, что руководство облгосадминистрации уже создало Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев возле здания ОГА.

Установка флага осуществляется за счет уплаченных жителями региона налогов. Юрий Голик поблагодарил каждого налогоплательщика и отметил, что все объекты, которые сейчас строятся в области, - это результат децентрализации и воплощение налогов, которые платят жители.

"Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко", - заявил советник.

Локация для установки флага была выбрана не случайно. Как пояснил Голик, флаг будет расположен на вершине самого первого исторического холма города. Это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепр составит более 120 метров. В своем Facebook Голик опубликовал видео монтажа флагштока.

"Уже сейчас, только в процессе установки флага, нам звонили из Краматорска и Мариуполя с вопросом, как подобное сделать у них. Это те два города, которые были освобождены от "чумы" Вооруженными силами Украины. Понимаете? Догадываетесь, где будут следующие такие флаги Украины, первый из которых мы устанавливаем в Днепре?" - сказал Голик.

Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик 01
Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070207
 
   
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А как же! На флаг списали 100500 кубокилометров ткани! Флагшток из бетона! Лучше бы дороги забетонировали! Льву не докладывают мяса! Вот теперь заживём!
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Молодцы !!! И флаг и ленточки желто голубые на каждом автомобиле и остановки с надписями Слава УКраине и Украина понад Все !!! Национализм -- Патриотизм должен валом идти по стране .. В СССР было раскручено слово ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ -- и слава Богу -- вся Украина уважает воинов Афганцев !!! А у нас блядь жлобы в автобусе за 5 гривен -- солдат которые воевали за нас и спасали Украину --- выгоняют из салона с молчаливого согласия других жлобов в автобусе ...
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Прапор України на висоті 72 метри в Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми, - Голик - Цензор.НЕТ 768 это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. это отношение к человеку, как к расходному материалу больше было слава кпss
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Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик - Цензор.НЕТ 2685
в авдеевке такую же надо поставить
на территории коксохима (чтобы ничего не прилетело)
Слава Украине!
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А нужен Коксохим в таком виде каком он есть --- я лично помню тот ужасный запах сероводорода от Авдеевского и Ясиновского коксохимов -- травящий людей Донецка и Авдеевки с Макеевкой -- не жалея не детей -- не стариков ....
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за флаг переживаю
в ахметовский завод сепары стрелять не будут
иначе им бошку оторвут
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https://comments.ua/money/613733-kachestvo-ukrainskih-produktov-otsenili.html

краще б за здоров'я нації дбали, бо по всіх показниках на останньому місті і тількі про символи дбають всі
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Я только вышел из больницы -- обыкновенная сельского небольшого городка в 70 тысяч --- палата у меня была на двоих с умывальником , телевизором и холодильником -- жалюзи на пластиковых окнах и новой мебелью .... Меня бесплатно кормили 3 раза в день ... Лечили тоже бесплатно -- лекарства покупал -- хоть есть много категорий граждан -- которым выдают лекарства за счет Бюджета .. У нас в сельской больнице 2 томографа , 2 отделения Ультрозвуковой диагностики с новым оборудованием и отделение Гемодиализа -- территория больницы -- сад и клумбы с цветами .. А у вас ???
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сельского небольшого городка в 70 тысяч

Конча Заспа называется. Прапор України на висоті 72 метри в Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми, - Голик - Цензор.НЕТ 3290
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сьогодні їхали повз набережну, повз "водоспад" на Монастирському острові - і милувалися, Так чисто всюди, прибрано, так красиво, газони пострижені, ці скамієчки з прикрасами кованими, кам"яні статуї.. І я люблю своє місто!!
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А 72 метра дороги на Кривой рог слабо отремонтировать?


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тільки картинки як з Баден Бадену чи ще з якогось європейського міста а на ютьюбі все ж таки виглядає якось інакше... https://www.youtube.com/watch?v=Bfl0q3hPOPg
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и что... стало лучше? Уровень жизни взвился до небес? Думаю нет.
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Вообще то при Войне -- норма 300 грамм хлеба солдату и работающему в сутки .. гарантировано Государством .. Не знали ??? А остальным гражданам ничего .. Так и в СССР было ...
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а твій висер, гадаєш, для когось поліпшить життя?
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а твоя "робота" гадаєш, для когось поліпшить життя, крім твого шоколадного хазяїна?
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а ще в нас дуже красивий Герб на недобудованому готелі "Парус" намальований. Також видний здалеку, і дуже красиво на фоні дніпровських хвиль виглядає.))
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От теперь-то зажывуууут в Днепре!
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Так, особливо файне видовище з Центрального моста та з набережної Прапор України на висоті 72 метри в Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми, - Голик - Цензор.НЕТ 9150

Прапор України на висоті 72 метри в Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми, - Голик - Цензор.НЕТ 8000
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Это все прекрасно, только на въезде в ДНЕПР со стороны Запорожья над дорогой установлена абсолютно новая арка "Добро пожаловать в ДНЕПРОПЕТРОВСК".
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Порохоботы отжигают, пыхтят!))) Но прикольнее всего было читать хвалебные высеры порохоботвы в адрес Мадам Смерть. Вы дешевы, боты, вы уже не создаете общественное мнение. Народ уже не тот. Ну развешо какие-то совсем уж тупые лохи ведутся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФлаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик
 
 
 
 
 
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