 Полторак находится с визитом в штаб-квартире НАТО, запланирована встреча со Столтенбергом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В рамках визита запланирована встреча с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши в многостороннем формате, двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши, участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.

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В ходе мероприятий запланирована встреча главы оборонного ведомства с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.