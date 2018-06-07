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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5841) Столтенберг (558) Полторак (964)

 Полторак находится с визитом в штаб-квартире НАТО, запланирована встреча со Столтенбергом

7 июня начался визит Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак в штаб-квартиру НАТО (г. Брюссель, Королевство Бельгия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В рамках визита запланирована встреча с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши в многостороннем формате, двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши, участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг

В ходе мероприятий запланирована встреча главы оборонного ведомства с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: https://censor.net.ua/n3070202
 
   
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Смысл визита? Полторак что то решает? Кукла пухлая, пустая в новом мундире.
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а то что встреча на уровне министров обороны ничего вам не говорит или вы только по одежке судите
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Результаты встречи? Результаты визита в Испанию семейки Парашенка? Виллу свою и подельников проверить? Жену выгулять , осталось то меньше 10 месяцев. Футболку получить РЕАЛ Мадрид №1???
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Если бы Йуля рулила в Украине, то министр обороны сидел на засРашке
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Та Полторак з Петром вже практічєскі рулят в НАТО.
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Степан Полутораметровый недавно обнаружил новое направление -юго-север,представляю что он плетёт в НАТО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак находится с визитом в штаб-квартире НАТО, запланирована встреча со Столтенбергом
 
 
 
 
 
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