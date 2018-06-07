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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) неприкосновенность (831) Пономарев Александр (16)

 Регламентный комитет ВР сегодня рассмотрит представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Пономарева

Сегодня регламентный комитет ВР на своем заседании рассмотрит представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности Александра Пономарева, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

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Заседание регламентного комитета было перенесено с 6 июня на 7 июня. Заседание состоится в перерыве между утренним и вечерним пленарными заседаниями Верховной Рады в 14.30. Стоит отметить, что вчера, когда должно было состояться рассмотрение ходатайства ГПУ о даче согласия на привлечение нардепа Пономарева к уголовной ответственности за нападение на журналистов в кулуарах Рады, отмечался День журналиста Украины. Также отметим, что четверг в Раде традиционно очень насыщенный день.

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070201
 
   
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все депутаты должны быть наказуемы, и не надо будет тратить госденьги на снятия этого звания.
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Главный вопрос - КЕМ наказуемы? Прокурорами или участковым? То есть теперь они будут у нас в стране главными?
Лично я категорически против отмены неприкосновенности народных депутатов. Конечно, Закон необходимо чуть подправить, чтоб за очевидные нарушения типа ударил кого-то или пьяный за рулем ответственность наступала автоматически. Пока в Украине реально неприкосновенны только беркуты и президент, а решает эти вопросы его шавка - генпрокуратура.
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Збирайте майдан на прийняття закону про відміну деп.недоторканності.

КС вже своє слово сказав. Тепер тільки дУпутатів в зад шпиняти треба. Регламентний комітет ВР сьогодні розгляне подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності Пономарьова - Цензор.НЕТ 5629
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет ВР сегодня рассмотрит представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Пономарева
 
 
 
 
 
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