 Регламентный комитет ВР сегодня рассмотрит представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Пономарева

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности Александра Пономарева, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

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Заседание регламентного комитета было перенесено с 6 июня на 7 июня. Заседание состоится в перерыве между утренним и вечерним пленарными заседаниями Верховной Рады в 14.30. Стоит отметить, что вчера, когда должно было состояться рассмотрение ходатайства ГПУ о даче согласия на привлечение нардепа Пономарева к уголовной ответственности за нападение на журналистов в кулуарах Рады, отмечался День журналиста Украины. Также отметим, что четверг в Раде традиционно очень насыщенный день.

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.