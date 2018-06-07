 Порошенко выступит в Раде перед голосованием по Антикоррупционному суду, - Винник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказал нардеп от БПП Иван Винник в кулуарах парламента.

"Сейчас анонсировано, что президент планирует выступить перед голосования по им же внесенному законопроекту об Антикоррупционном суде, где он, во-первых, был инициатором создания этой судебной ветви власти, во-вторых, он провел немало времени в поисках консультации", - сказал Винник.

Нардеп добавил, что президента также ожидают на заседании фракции.

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