 Порошенко выступит в Раде перед голосованием по Антикоррупционному суду, - Винник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказал нардеп от БПП Иван Винник в кулуарах парламента.
"Сейчас анонсировано, что президент планирует выступить перед голосования по им же внесенному законопроекту об Антикоррупционном суде, где он, во-первых, был инициатором создания этой судебной ветви власти, во-вторых, он провел немало времени в поисках консультации", - сказал Винник.
Нардеп добавил, что президента также ожидают на заседании фракции.
Ему стока какали в душу, шо он стал похож на..унитаз...)))
Нюююка, усе вместе, ухи развесте...
Халва будет лапшистая...)))
можна було без виступу сказати два слова :
або всім нам (крадіям) капец, нас ведуть у суд,
або ми не здамося, всім вам капец, дефолт, долар по 45-50 і нова війна
.....бджоли будуть голосувать за антиМедовий закон .......
.......
СТРАННОЕ ВРЕМЯ .
Итог .
"опять пустые разговоры,
С концами не свести концы
Нас учат честной жизни воры
И- благородству- подлецы"
1986
Яке ж це наше рідне:
- Хто це всравься?
- Як хто - невістка!