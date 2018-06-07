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 Политика Украины
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 Порошенко выступит в Раде перед голосованием по Антикоррупционному суду, - Винник

Президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной Раде перед голосованием за законопроект № 7440 о Высшием антикоррупционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказал нардеп от БПП Иван Винник в кулуарах парламента.

"Сейчас анонсировано, что президент планирует выступить перед голосования по им же внесенному законопроекту об Антикоррупционном суде, где он, во-первых, был инициатором создания этой судебной ветви власти, во-вторых, он провел немало времени в поисках консультации", - сказал Винник.

Нардеп добавил, что президента также ожидают на заседании фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз

Источник: https://censor.net.ua/n3070200
 
   
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Вот тут бы купол свалился
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и Украина не примет закон, не получит помощи и вы останетесь на бобах, хотя вернее на ягеле повседнемнем.
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valentyna 7f6f0f14 - тут такое дело.....Он так накакал в душу народа, что бабло уходит уже на второй план для многих....
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И не гавари...
Ему стока какали в душу, шо он стал похож на..унитаз...)))
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Лео, зная вас, то вам бы о душе ботоксного беспокоиться, а за Украину не волнуйтесь. Потолок не упадет, закон примут, люди выстоят.
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Украине не нужен такой закон, а помощь - надо сделать паузу...
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Если охрана будет раздевать журналисток до гола на этой вечеринке, то упавший купол никто не заметит
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Переводчик с идиш на украинский будет присутствовать?
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Словоблуд и киздун,мля...
Нюююка, усе вместе, ухи развесте...
Халва будет лапшистая...)))
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Он то если что в Испанию или Израиль убежит. А вы?
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і шо він такого там скаже ?
можна було без виступу сказати два слова :
або всім нам (крадіям) капец, нас ведуть у суд,
або ми не здамося, всім вам капец, дефолт, долар по 45-50 і нова війна
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ьля
.....бджоли будуть голосувать за антиМедовий закон .......
.......

СТРАННОЕ ВРЕМЯ .
Итог .
"опять пустые разговоры,
С концами не свести концы
Нас учат честной жизни воры
И- благородству- подлецы"

1986
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Та вы шо, а вдруг у Гади были собутыльники, тьфу ты, саопщники...закидают купол рады стеклотарой, и люстра накроет всю Ылиту(((( нильзя так рисковать....
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Интересно по сколько Петро Бляхэр пообещал депутанам за голосование. Уверен что следующий транш МВФ уже расписали и разделили наперед.
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Встидаюсь запитати, а що таке "провел немало времени в поисках консультаций"?
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может у него здоровье не гуд, хотел проконсультироваться с лекарем, какие лекарства брать с собой в бега......
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І обов"язково переріже стрічку з своїми наполовину комуняцькіми, наполовину голівудськими ужимочками - без цього ж рило не рило...


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Классика перекладывания ответственности!
Яке ж це наше рідне:
- Хто це всравься?
- Як хто - невістка!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит в Раде перед голосованием по Антикоррупционному суду, - Винник
 
 
 
 
 
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