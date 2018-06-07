 В Европарламенте к ЧМ-2018 представили карту России с местами содержания политзаключенных

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, эту инициативу представила в Брюсселе в среду, 6 июня, евродепутат от Германии Ребекка Хармс.
На отдельной странице на сайте "зеленых" представлены две карты России. На одной из них изображены стадионы, где будут проходить матчи мирового первенства. Но если перевести переключатель из положения "честная игра" в "нарушение правил", то на карте появятся не стадионы, а места лишения свободы, в которых удерживают политических заключенных.
Среди этих узников - украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 81 день, и глава чеченского офиса правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев.
Хармс считает, что чемпионат "может быть благоприятным моментом предоставить людям, любящим футбол, более глубокое понимание того, чем сегодня является Россия". Со страницы можно перейти к списку 158 политзаключенных, из которых более 60 - граждане Украины. Список составил "Мемориал". "Этот список далек от того, чтобы быть полным. Он содержит только тех лиц и те дела, касательно которых мы смогли собрать и проанализировать информацию, достаточную для убедительного вывода о политической мотивации и незаконном характере их уголовного преследования", - пояснили в организации.
На этой же странице каждый желающий может поддержать петицию, призывающую представителей Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) затронуть тему политзаключенных в России во время их контактов с российскими чиновниками и лично президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я надеюсь, что мы не станем политической силой, которая портит жизнь фанатам. Надеюсь, что мы сможем побудить болельщиков показать больше ответственности, если ФИФА приняла неверное решение о месте проведения чемпионата" - пояснила Хармс.
Она напомнила о письме 60 евродепутатов, призвавших правительства стран ЕС отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Хармс подчеркнула, что никогда не призывала к всеобщему бойкоту ЧМ-2018. Призыв адресован лишь политикам, в первую очередь главам государств и правительств, которым, по словам Хармс, не следует присоединяться к Путину на ЧМ-2018, тем самым "усиливая его позицию", направленную против ЕС, а также стратегию агрессии, в первую очередь против Украины.
Хармс считает, что с дипломатическими вызовами, такими как "война против Украины, оккупация Крыма, роль России в жестокой войне в Сирии", нельзя справиться на футбольном стадионе. Для этого есть другие места, например Минск или Женева, заявила евродепутат.
"В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Вот что Уголовный Кодекс животворящий делает !
Не жди добра от стёртых злобой лиц.
Наш мир принадлежит адептам скотства.
Им нужно, чтобы мы пред ними ниц.
Им нужно наши души в клетку страха.
Им нужно разум наш в тиски войны.
Им нужно, чтобы впитывала плаха
кровь искренних, как губка, чтобы мы
молчали и не верили в возможность
хоть что-то в этом мире изменить.
Чтоб совесть заменила телегордость.
Чтоб выжить нам хотелось, а не жить.
Им нужно это всё. Им нужно очень.
Один вопрос. На кой всё это нам?
Зачем платить за это жизнью?.. Впрочем,
негодованье, можно в Instagram,
Facebook и Google-plus плескать отважно,
уверовав, что правда победит,
что нас-то точно не возьмут под стражу,
что нам-то холодок могильных плит
и безымянных ям не угрожает.
Мы верим в это искренне... Наив.
Живя с рожденья в мире вертухаев,
уверовать в чужой императив
про нравственный закон… О Боже правый!
Как мне ни жаль, но это - приговор.
Конвой готов. Команды, - «Левой! Правой!»,
разносятся. Почти закончен спор
извечный про первичность и вторичность
сознания и бытия. Конец
игры. Game over. Правит энергичность
коррозии... Примерьте свой венец...
04.06.2018
http://www.stihi.ru/2018/06/04/1482
Сенцов -Великий Украинец и пишите о нем корректно.
Все перевернул автор (( Сенцов не 80 дней голодает а более 20 а вот Балух голодает уже более 80 дней Балух голодает уже 80-й день. Он потерял 30 кг веса, - адвокат Динзе
Неточности порождают недоверие ((
…Покажите же людям такую страну,
Где Народ почитает Иуду-тирана,
Где, как пёс, воет он на святую Луну, -
Но к ноге ползет Бланка-Болвана…
Покажите же свой -- ваш Затерянный мир,
Где твой Сеятель, жизни Рачитель,
Был так гол, так бесправен и сир, -
А на Троне - Палач и Мучитель…
Расскажите мне, где еще так народ,
За бесчестье свое и Адовы муки,
Множил братьев невинных многи гробы,
С кандалов не посмев вынуть руки…
Покажите мне, люди, такую страну,
Где свергает Христа Иуда- Хулитель, -
А Народ, вместо Бога, чтит Сатану,
Где по пояс в крови Таракан-победитель…
Покажите всем людям их «русский мирок»,
Где Бесправье и Зло вечно правит, -
А униженный, бедный, забитый народ
Тиранию преступную славит, --
Покажите же Людям эту страну !..пгв.
А вобщее то Земля плоская(Библия не говорит шо она круглая).
И МКС-фейк,и америкосы на Луне небыли,и Гагарин хрен знает куда летал-помоему нас всех разводят.