 Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз

"Ждем президента", - сообщила "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "БПП" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Заседание фракции проходит в здании Верховной Рады под куполом на Грушевского, 5 в кинозале, где традиционно проходят согласительные советы руководителей парламентских фракций и групп.

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