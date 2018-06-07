 Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз

"Ждем президента", - сообщила "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "БПП" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
Заседание фракции проходит в здании Верховной Рады под куполом на Грушевского, 5 в кинозале, где традиционно проходят согласительные советы руководителей парламентских фракций и групп.
Поделиться приехали опытом!"
В.С Высоцкий.
Поручик Галицин..., а может вернемся (в таежный союз)..., зачем нам поручик чужая земля?
Ой, а уже два с половиной месяца прошло и все забыли.
Помните, про "президента-олигарха"? Про "дорогеньку"? Про приглашение провести один день?
Вот, фильм про один рабочий день Петро Порошенко.
Документальний фільм "Один день із президентом"
)))
Хрячили!!!
🐖🐖
☺
Вашингтон прямо потребовал согласиться с требованиями МВФ остановившись на «центральной роли совета международных экспертов, которые обеспечат выборы квалифицированных судей».
Только после оценки фонда можно будет говорить о продолжении сотрудничества с ним. Упомянуто в заявлении и коррупция, «которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, процветанию и демократическому развитию»
Теоретически голоса противников ВАКС в провластном большинстве могут закрыть лоббисты суда из «Самопомощи» и из числа внефракционных депутатов - и то, если их удовлетворит окончательная редакция. В «Батькищине» тоже говорят о поддержке требований МВФ и Запада. Но если недовольных окажется слишком много, этот вариант не сыграет. Судьбу голосования могут решить один-два депутата.
Неофициально депутаты говорят о беспрецедентном давлении, которое идет на все фракции и депутатские группы со стороны Запада с целью все-таки провести результативное голосование за нужный США и ЕС вариант отбора судей. Но нардепы не уверены, что даже это поможет.
«Идет обработка спонсоров партий, олигархов, - сказал один из депутатов. - Но не факт, что это сработает. Думаю, завтра будет наш ответ вашингтонскому обкому: и по суду, и по аудитору НАБУ и по Данилюку (завтра должна рассматриваться отставка Данилюка с поста министров финансов, против которой выступает Запад, - Прим.Ред.)».
«Давление идет очень сильное, но голосов за поправки, которые требует Запад, может не хватить. Ситуация 50 на 50», - сказал другой нардеп
Скока Пеца им забашляет...
💰💰💰🐖🐖🐖
бараны ждут пастуха.