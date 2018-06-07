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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) Порошенко (14918) Блок Петра Порошенко (1499) Фриз (109)

 Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, как и планировала, собралась в четверг на заседание, в нем ожидается участие президента Украины Петра Порошенко.

"Ждем президента", - сообщила "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "БПП" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Заседание фракции проходит в здании Верховной Рады под куполом на Грушевского, 5 в кинозале, где традиционно проходят согласительные советы руководителей парламентских фракций и групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит законопроекты об Антикоррупционном суде, о Нацбюро финбезопасности и назначение аудитора НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3070196
 
 
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ОПГ коррупционеров собралось в ожидании Хозяина Офшоренка-Мальдивского!
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банда черная кошка украла 0.0000000001% от суммы похищенной петей порошенко
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"....Чтоб творить им совместное зло потом
Поделиться приехали опытом!"
В.С Высоцкий.
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Ага Фракция, Партия Регионов собралась, ждут своего основателя!
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ждут Главбарыгу - главный вопрос...., "Как быть с пиндосами и их анти-коррупционным Судом?"
Поручик Галицин..., а может вернемся (в таежный союз)..., зачем нам поручик чужая земля? Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз - Цензор.НЕТ 5924
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Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 10 ч.10 часов назад

Ой, а уже два с половиной месяца прошло и все забыли.
Помните, про "президента-олигарха"? Про "дорогеньку"? Про приглашение провести один день?
Вот, фильм про один рабочий день Петро Порошенко.

Документальний фільм "Один день із президентом"
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Сейчас будут пропихивать закон про антикоррупционный суд написанный главным ворюгой страны.))
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это еще разобраться нужно ворюга его писал или из москвы передали на утверждение
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Петя приехал подписать себе смертный приговор?))) Так овощ на сходку пр приезжал.
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Пришла без приглашения - сиди без угощения! Фракція БПП зібралася на засідання, очікуємо президента, - Фріз - Цензор.НЕТ 86
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Бл.......... дь, не спал всю ночь. Думаю почему? Сегодня решается судьба, оказывается. Должны принять антикор..... закон. Е ма е, завтра все сидят в наручниках. Одна Юля на коне, ни хр....... на не найдут бабки. Воровка века, а деньги не найдут. Открою секрет, баба с косою погрузила бабки в ступу и на метле слетала на Луну. Во дает. Всех ПОСАДЮТ, а она президент. Не пойму одного, как долб.......... бы хотят отрезать себе яйца. Или все таки это не закон?
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будуть вирішувати яке ще добро зробити для українців


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Чем ближе к моменту голосования за Закон об Антикоррупционном суде, тем сильнее накаляется атмосфера в Раде. Поспособствовало этому заявление Государственного департамента США, обнародованное во вторник, 5 июня

Вашингтон прямо потребовал согласиться с требованиями МВФ остановившись на «центральной роли совета международных экспертов, которые обеспечат выборы квалифицированных судей».

Только после оценки фонда можно будет говорить о продолжении сотрудничества с ним. Упомянуто в заявлении и коррупция, «которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, процветанию и демократическому развитию»
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Прямота вызвала негодование у собеседников в провластных фракциях. «Мы же не Босния, чтобы разговаривать с нами в таком тоне. Мы страна с огромным населением. Суд в том формате, что они требуют будет означать переход к прямому внешнему управлению. Замкнутый цикл из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - Прим.Ред.), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - Прим.Ред.) и антикоррсуда будет царствовать в стране. Неважно будет кто президент или депутаты. Дело найдется на каждого. Да вопрос суда вообще не интересует моих избирателей!» - возмущенно говорит мажоритарщик из БПП.

Теоретически голоса противников ВАКС в провластном большинстве могут закрыть лоббисты суда из «Самопомощи» и из числа внефракционных депутатов - и то, если их удовлетворит окончательная редакция. В «Батькищине» тоже говорят о поддержке требований МВФ и Запада. Но если недовольных окажется слишком много, этот вариант не сыграет. Судьбу голосования могут решить один-два депутата.

Неофициально депутаты говорят о беспрецедентном давлении, которое идет на все фракции и депутатские группы со стороны Запада с целью все-таки провести результативное голосование за нужный США и ЕС вариант отбора судей. Но нардепы не уверены, что даже это поможет.

«Идет обработка спонсоров партий, олигархов, - сказал один из депутатов. - Но не факт, что это сработает. Думаю, завтра будет наш ответ вашингтонскому обкому: и по суду, и по аудитору НАБУ и по Данилюку (завтра должна рассматриваться отставка Данилюка с поста министров финансов, против которой выступает Запад, - Прим.Ред.)».

«Давление идет очень сильное, но голосов за поправки, которые требует Запад, может не хватить. Ситуация 50 на 50», - сказал другой нардеп
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бандиты будут озверевать сегодня под куполом
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Тама банда слюною истекает
Скока Пеца им забашляет...
💰💰💰🐖🐖🐖
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Президент-олігарх країни має власну фракцію в парламенті, власний канал, працюючиц бізнес...Спадковість влади збереглася. Значить буде морди бити, як януковоч.
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тебе смешно,а перзидонт в сложной ситуации с одной стороны народ подпирает,с другой стороны запад,как же в такой ситуации улучшать жизнь?
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Два ТВ канала 5-ый и новый ПРЯМОЙ , две помойки для промывки мозгов дерьмом лохторату. Фракція БПП зібралася на засідання, очікуємо президента, - Фріз - Цензор.НЕТ 8918
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Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить! Фракція БПП зібралася на засідання, очікуємо президента, - Фріз - Цензор.НЕТ 912
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канал прямой вообще жесть,острые темы им запрещено поднимать,одна лабуда ни о чем,вся редакционная политика заключается в том,чо ганапольсий в местечковой манере ругается с телезрителями по телефону,я его вообще убрал из списка каналов
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На всеукраїнському конгресі в Чехії, Семен Семенченко сказав що в ВРаді 99% моральні виродки. Згоден з ним на всі сто
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Фракция БПП собралась на заседание, ждем президента

бараны ждут пастуха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП собралась на заседание, ждем президента, - Фриз
 
 
 
 
 
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