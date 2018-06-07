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 Политика Украины
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 НАБУ обнародовало список участников Совета общественного контроля по результатам интернет-голосования

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало полный список людей, которых выбрали в интернет-голосовании в новый состав Совета общественного контроля за деятельностью ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"30 мая 2018 г. состоялось интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (далее - СОК). Результаты обнародованы на официальном сайте НАБУ, в соответствии с Положением о Совете общественного контроля при НАБУ. В состав СОК вошли кандидаты от восьми общественных объединений "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "Демократична сокира орди", "Громадський люстраційний комітет", "Асоціація правників України", "Січ-С14", "Автомайдан", "Платформа Громадський контроль", "Антикорупційний штаб". Среди победителей голосования - 7 женщин и 8 мужчин. Из 15 избранных членов СОК один представляет ОО из г.. Днепр (Артем Романюков), остальные - из г.. Киев. Четверо из 15 избранных кандидатов были членами СОК предыдущего созыва: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков", - сказано в сообщении.

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"Напоминаем, что для проведения интернет-голосования НАБУ использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол голосования, содержащий закодированные данные относительно действий каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения часть данных по каждому пользователю была расшифрована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального опубликования. Кроме того, на протяжении всего времени голосования независимый наблюдатель - ОО "Электронная демократия" - осуществлял мониторинг за процессом интернет-голосования. По его результатам факты, свидетельствующие об искусственном завышении количества голосов за 15 человек, которые получили наибольшую поддержку среди избирателей, независимый наблюдатель не обнаружил", - добавили в НАБУ.

НАБУ обнародовало список участников Совета общественного контроля по результатам интернет-голосования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070195
 
 
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" ГЛАВНОЕ НЕ КАК ГОЛОСУЮТ , А КАК СЧИТАЮТ ... "
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этот список сплошной антисемитизм от украинского народа....
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Не в первый раз, думаю в течении месяца власть придумает, как свести их полномочия к нулю, или переизбрать нужных людей.
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"Демократична сокира орди" НАБУ оприлюднило список учасників Ради громадського контролю за результатами інтернет-голосування - Цензор.НЕТ 4902 Это еще что за клоуны?
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===обнародовало полный список людей, которых выбрали в интернет-голосовании ===

А что это за интернет-голосование? Впервые слышу... И мы могли бы принять участие? Или там закрытое?
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Оно было типа открытое, но было много сбоев в программе, поэтому мало верится в достоверность данного голосования. Тем более, в прошлом году специально накручивали голоса, что бы протянуть в совет лояльных к НАБУ людей.
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"Громадський люстраційний комітет"...

Вон люстрируемые опять на работу восстанавливаются.... ((( Надо хотя бы ОДНО дело довести до конца !!
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А зачем этот совет вообще нужен? Если туда постоянно проходят люди с нарушением правил, как это было с Шерембем и его тремя судимостями и т.д. И всегда кандидаты в СОК протягивались лояльные к НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ обнародовало список участников Совета общественного контроля по результатам интернет-голосования
 
 
 
 
 
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