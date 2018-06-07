 НАБУ обнародовало список участников Совета общественного контроля по результатам интернет-голосования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"30 мая 2018 г. состоялось интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (далее - СОК). Результаты обнародованы на официальном сайте НАБУ, в соответствии с Положением о Совете общественного контроля при НАБУ. В состав СОК вошли кандидаты от восьми общественных объединений "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "Демократична сокира орди", "Громадський люстраційний комітет", "Асоціація правників України", "Січ-С14", "Автомайдан", "Платформа Громадський контроль", "Антикорупційний штаб". Среди победителей голосования - 7 женщин и 8 мужчин. Из 15 избранных членов СОК один представляет ОО из г.. Днепр (Артем Романюков), остальные - из г.. Киев. Четверо из 15 избранных кандидатов были членами СОК предыдущего созыва: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков", - сказано в сообщении.

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"Напоминаем, что для проведения интернет-голосования НАБУ использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол голосования, содержащий закодированные данные относительно действий каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения часть данных по каждому пользователю была расшифрована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального опубликования. Кроме того, на протяжении всего времени голосования независимый наблюдатель - ОО "Электронная демократия" - осуществлял мониторинг за процессом интернет-голосования. По его результатам факты, свидетельствующие об искусственном завышении количества голосов за 15 человек, которые получили наибольшую поддержку среди избирателей, независимый наблюдатель не обнаружил", - добавили в НАБУ.