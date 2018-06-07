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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3134) Кабмин (10509) компенсации (223) Гройсман (4100)

 Программа "Муниципальная няня" начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман

Программа "Муниципальная няня" начинается с 1 января 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Часто после рождения младенца мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни. Так семья сможет сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет ухоженным", - написал он.

По его словам механизм прост: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составила бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин намерен ввести понятие муниципальной няни

"На компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года", - добавил премьер.

Программа Муниципальная няня начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070193
 
   
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главное умный вид , серьёзный...У них денег нет на уже существующие соцпрограммы. А ОНО необразованное продолжает макароны на уши вешать.
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Это предвыборная замануха (рехформа) типа субсидии (которые сейчас под любым предлогом отменют). Но типа Грося хороший...Сейчас начнут пустобрёхи соревноваться в Хрени!
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Адесса‏ @allisaod2016 20 ч.20 часов назад
Гройсман как настоящий джентельмен сказал- я подам в отставку и уволил нах... Данилюка.
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Оно хоть цены на услуги няни видело???.Про официально брать ее на работу я вообще молчу.После таких "гениальных" идей,состоянию экономики удивляться не приходится.
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Тебе прочесть новость методичка не позволяет?"Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни"
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Ты сам почитай для начала,потом будешь умничать.Какой человек будет в здравом уме нанимать няню официально,чтоб получить 1500грн?Посмотрите рассценки на их услуги для младенцев и тогда все станет на свои места.
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у нас 20 грн. година. В середньому няня з 08:00 до 18:00, без вихідних виходить порядку 6 тис/міс. Враховуючи, що це переважно пенсіонерки, то більш менш. Інше питання - офіційно платити... Самого факту, що обидва з батьків працюють недостатньо?
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Не знаю где это у вас такие дешевые няни водятся. У нас так дешево няни не водятся.
Я так вижу смысл этой суммы...
Получи 1492 грн из бюджета, заплатив два ЕСВ в бюджет, один с мамы 22% с очень большой зарплаты, второй - с няни тоже 22% с немаленькой зарплаты.
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це далеко не дешева няня. До речі це добра її зарплата навіть для Ужгорода, а не тільки для Мукачево. Але у нас цим в більшості випадків займаються пенсіонерки. Їм не скучно + добавка до пенсії. Питання в іншому, це трохи менше чим пів середньої зарплати, а у вас із чого вони хочуть мати? Піти на роботу, щоби усе віддати няні? У чому логіка?
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забув додати, така няня як правило ще володіє угорською і з народження малюка вчить іноземній, що для нашого регіону має значення.
А що являє собою "ваша" няня на ті гроші, що вона хоче?
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Сколько должна зарабатывать мама, чтобы оплатить няню 45 грн/час? Много, иначе смысла работать нет.
1492 грн ей как мертвому припарка, пусть их грося себе оставит на булочку.
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Якщо мама заробляє менше, то нехай сидить із дитиною.
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Совершенно верно.
Если мама зарабатывает много, то ей не впали те несчастные гросины 1492 грн. Если мама зарабатывает мало, то она будет сидеть с ребенком.
Вопрос - для кого грося придумывает эти "креативные" идеи?
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для Піару, як для кого? Він, наскільки я зрозумів, вирішив балотуватись на президентських виборах. Або вони вирішили, бачачи, що Петро пролітає. Ось і розігрують дешевий вінницький спектакль, за наші податки.
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Так, между прочим....Во время немецкой оккупации, власти открыли детские ясли даже в селах. Естественно, с чисто прагматичной целью-чтобы мамаши не отвлекались от работы на оккупантов.
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Ага, ну это уж точно зрада! Не верите? У вышеотписавшихся икспэрдов спросите!
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почему зрада? обыкновенный пиздёжь и наебалово. Официально оформленная няня обойдётся дороже на более чем 1500 грн
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Да,да, конечно любому нормальному человеку понятно что лучше совсем ничего не получать, чем только часть. Програма "Муніципальна няня" почнеться з 1 січня 2019 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5177
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ні, тут в іншому питання, чи спричинить офіціальне оформлення додаткові витрати, податки і т.п.? Якщо так, то на яку суму. У нас в регіоні няня в середньому получає 6 тис., ось і потрібно рахувати. Хоча звичайно, що можно сказати, що вона получає мінімалку...
Короче, потрібно усе рахувати. Але додаткові затрати з бюджету гарантовані. Хтось має нараховувати, контролювати, звітувати, додаткові бюджетні міста = гроші в повітря.
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Да,да, конечно любому нормальному человеку понятно что лучше совсем ничего не получать, чем только часть. (сказала необразованная соевая кликуша)



Дешевле всего быть предпренимателем "надавая послугы"
- для первой группы плательщиков единого налога - в процентах(фиксированные ставки) к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года (1762 грн); или же -262 грн минимум. Програма "Муніципальна няня" почнеться з 1 січня 2019 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1309
если же от фирмы итого будет больше ЕСВ 819,06 грн НДФЛ+АТО 725,99 грн. = 1545,05 грн или - 45,5грн; но на этом издержки не заканчиваются, так как это только налоги уплаченные за работника, а здесь фирма, которая тоже платит налоги
Скачы Грыцю, это тебе не Андруша Полтава с его быдлошоу для необразованной ватки.
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Хотели как лучше, а вышло выйдет как всегда. (С)
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Ahmad‏ @AlAhmediya 13 ч.13 часов назад
Верховна Рада витратить 6 902 300 гривень на закупівлю планшетів для депутатів: кожен планшет обійдеться в суму близько 16 000 гривень.

Программа "Муниципальная няня" начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7024
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Новый уровень: планшеты авакова пришли на смену рюкзакам, 06 ноября 2017: нацполиция приобрела планшеты,которые стоят в розницу дешевле, чем закупило мвд.
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А пусть сам Гройсман наймет няню за эти деньги.
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Плюс примет ее на работу официально,не являясь предпринимателем и заплатит за нее все налоги,ходя каждый месяц на поклон в налоговую и пф.Гнося это клоун обыкновенный.
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Эй гнойный! А что там с ремонтом дорог? деньги где?
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Те у кого есть возможность нанимать няню тех 1500 грн особо не согреют, что это за помощь для богачей.
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"ей необходимо возвращаться на работу Источник: https://censor.net.ua/n3070193 "

Достижение феминисток, когда для содержания одной семьи можно платить не одному, а разделить на двоих. Целый табун лошадей работает на современного человека, если пересчитать нынешние энергозатраты...
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Я так зрозумів, що енергоефективності вже досягнуто.
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Няню винаймаєш на три роки, а потім ще десять років доводиш податковій, що вона вже давно звільнилася, а ти - не лось.
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няня в день обходится в 350-400 грн. минимум. те, кто может себе позволить няню, вполне обойдутся и без этой подачки. а тем, кто не может себе позволить няню, эта подачка ничем не поможет.

зато гнойсман может с умным видом продолжать делать вид, что что-то делает.
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це де? У нас набагато дешевше, при тому, що зарплати офіційні і білі на багатьох підприємствах в районі 15 тис... Якось дивно. Коли пишу про наші зарплати, усі пишуть, що брешу, коли пишу про наші ціни й видатки, у вас більші? Програма "Муніципальна няня" почнеться з 1 січня 2019 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7958
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это Сумы. и 15 тыс. зарплата для Сум это огромная зарплата. а после остановки "Фрунзе", "Химпрома" и полусмерти Насосного, тут вообще все в няней подались
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Звідки тоді такі запроси? Чому у нас няню влаштовує 6-ть, а у вас 400 в день? Програма "Муніципальна няня" почнеться з 1 січня 2019 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8180
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у тебя явно как-то херовенько с математикой. я платил няне 5,5 тыс. грн. в месяц (21 рабочий день, няня приходит с 10 до 19) плюс 2 тыс. налогов. разделишь сам? и это далеко не самый дорогой вариант, но платить приходиться, потому как абы кому с улицы не отдашь своего ребенка.
и я в сторону подачки от гнойсмана даже не посмотрю.
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про податки не зрозумів? У тебе виходить 29 грн.година, 9 годи у день 261 грн, а не як не 400... Може звісно щось я не те рахую..?
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официальное трудоустройство предполагает уплату налогов. что не понятного? я плачу налоги за своего работника.
и цены я привел полуторагодичной давности. сейчас все немного дороже, процентов так на 30.
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я не питав вас про платити по новому за офіційну няню. Своє відношення, те що податки будуть вище чим допомога,я вище виклав. Тут я писав про реальні розміри, так як є зараз.
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а, т.е. 2 тыс. налога, которые я плачу государству, нанимая няню - не в счет. классная математика "реальных" размеров.
но только эту "помощь" предполагает то, что няня устроена официально, а не за 6 тыс. в черную.
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Ви зараз платите податок за те, що найняли няню? Як це у вас так вийшло? Я у перше про подібне чую.
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Сражу вижу - мамочки идут друг к другу в няни, получая дополнительное пособие в 1500 грн...
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це закономірний результат популізма. Яка йому різниця куди підуть гроші? Вони, що його? Ні вони наші. За те, він зможе, ще пів року бігати і розповідати як він про народ думає. Такий собі вінницький, але про аптеки думає, про нянь ну і т.п. Пеця поганий вінницький, це хороший, ось, можете обрати, хто з вінницьких буде далі країну грабити...
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Господам политикам не мешало бы узнать, сколько сейчас стоит няня )) .
По почасовой расценке порядка 50 грн за час . Итого за месяц - считайте сами . А на зарплату - вменяемая няня стоит порядка 10 тыс. грн за месяц
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якщо в вашому містя няня коштує 10 тис. значить у вас зарплати повинні бути у двічі вищі ніж у нас. У нас, середня десь 15-ть... у вас 30? Косарь євро... а навіщо тоді вам Польща?
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У нас няня стоит по почасовой расценке порядка 45 грн/час, это при занятости на полный день.
Если 2-4 часа в день, тогда будет чуть дороже в час.
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Чому такий неадекватний перекос? Яка у вас середня по місту зарплата?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма "Муниципальная няня" начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман
 
 
 
 
 
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