 Программа "Муниципальная няня" начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Часто после рождения младенца мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни. Так семья сможет сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет ухоженным", - написал он.

По его словам механизм прост: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составила бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться.

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"На компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года", - добавил премьер.