 Программа "Муниципальная няня" начнется с 1 января 2019 года, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Часто после рождения младенца мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни. Так семья сможет сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет ухоженным", - написал он.
По его словам механизм прост: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составила бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться.
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"На компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года", - добавил премьер.
Гройсман как настоящий джентельмен сказал- я подам в отставку и уволил нах... Данилюка.
Я так вижу смысл этой суммы...
Получи 1492 грн из бюджета, заплатив два ЕСВ в бюджет, один с мамы 22% с очень большой зарплаты, второй - с няни тоже 22% с немаленькой зарплаты.
А що являє собою "ваша" няня на ті гроші, що вона хоче?
1492 грн ей как мертвому припарка, пусть их грося себе оставит на булочку.
Если мама зарабатывает много, то ей не впали те несчастные гросины 1492 грн. Если мама зарабатывает мало, то она будет сидеть с ребенком.
Вопрос - для кого грося придумывает эти "креативные" идеи?
Короче, потрібно усе рахувати. Але додаткові затрати з бюджету гарантовані. Хтось має нараховувати, контролювати, звітувати, додаткові бюджетні міста = гроші в повітря.
Дешевле всего быть предпренимателем "надавая послугы"
- для первой группы плательщиков единого налога - в процентах(фиксированные ставки) к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года (1762 грн); или же -262 грн минимум.
если же от фирмы итого будет больше ЕСВ 819,06 грн НДФЛ+АТО 725,99 грн. = 1545,05 грн или - 45,5грн; но на этом издержки не заканчиваются, так как это только налоги уплаченные за работника, а здесь фирма, которая тоже платит налоги
Скачы Грыцю, это тебе не Андруша Полтава с его быдлошоу для необразованной ватки.
вышловыйдет как всегда. (С)
Верховна Рада витратить 6 902 300 гривень на закупівлю планшетів для депутатів: кожен планшет обійдеться в суму близько 16 000 гривень.
Достижение феминисток, когда для содержания одной семьи можно платить не одному, а разделить на двоих. Целый табун лошадей работает на современного человека, если пересчитать нынешние энергозатраты...
зато гнойсман может с умным видом продолжать делать вид, что что-то делает.
и я в сторону подачки от гнойсмана даже не посмотрю.
и цены я привел полуторагодичной давности. сейчас все немного дороже, процентов так на 30.
но только эту "помощь" предполагает то, что няня устроена официально, а не за 6 тыс. в черную.
По почасовой расценке порядка 50 грн за час . Итого за месяц - считайте сами . А на зарплату - вменяемая няня стоит порядка 10 тыс. грн за месяц
Если 2-4 часа в день, тогда будет чуть дороже в час.