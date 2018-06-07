 Пожар в Зоне отчуждения локализован, продолжается тушение двух отдельных ячеек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ГСЧС - 22 ед. тех. и 130 чел.

Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

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Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР / ч (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га.

В 18:05 6 июня пожар был локазиован на общей площади около 2 га.