 Рада сегодня рассмотрит законопроекты об Антикоррупционном суде, о Нацбюро финбезопасности и назначение аудитора НАБУ

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутаты также планируют рассмотреть вето Президента к законопроекту "О дипломатической службе Украины".

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Далее Рада перейдет к рассмотрению законопроекта №0189 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине".

Блок включения в повестку дня сессии будет рассматриваться следующим. В этом блоке предлагается включить в повестку дня сессии том числе президентский законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины". Напомним, что парламент уже трижды отказывался включить его в повестку дня сессии.

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Также депутаты планируют рассмотреть законопроект №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" и два альтернативных ему законопроекты.