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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты об Антикоррупционном суде, о Нацбюро финбезопасности и назначение аудитора НАБУ

Верховная Рада в четверг рассмотрит во втором чтении президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" и назначение кандидатуры от парламента в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутаты также планируют рассмотреть вето Президента к законопроекту "О дипломатической службе Украины".

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Далее Рада перейдет к рассмотрению законопроекта №0189 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине".

Блок включения в повестку дня сессии будет рассматриваться следующим. В этом блоке предлагается включить в повестку дня сессии том числе президентский законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины". Напомним, что парламент уже трижды отказывался включить его в повестку дня сессии.

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Также депутаты планируют рассмотреть законопроект №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" и два альтернативных ему законопроекты.

Источник: https://censor.net.ua/n3070189
 
 
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Поэтому мало верится, что назначат аудитора НАБУ, т.к. "антикоррупционеры" сделают всё, что бы сорвать назначение, ведь им нужен не честный и независимый аудитор, а им нужен лояльный к НАБУ аудитор, который не выявит никаких нарушений в работе Бюро, что бы Сытник остался у "руля" Бюро и мог дальше защищать личные интересы "еврооптимистов".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты об Антикоррупционном суде, о Нацбюро финбезопасности и назначение аудитора НАБУ
 
 
 
 
 
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