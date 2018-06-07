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 Политика Украины, За рубежом
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 Американский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить Сенцова

Американский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Свое письмо он направил президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил в четверг, 6 июня, журналист Сергей Пархоменко .

Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения против Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным, указано в письме ПЕН-центра.

К России будет приковано особое внимание из-за ЧМ-2018, говорится в документе: "В духе этого объединяющего глобального мероприятия мы все же призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь".

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Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

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14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.

Источник: https://censor.net.ua/n3070186
 
   
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Надеюсь, что под давлением Запада и перед чемпионатом карлик таки вернет наших домой.
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ботокса не интересует пока нет реального давления и последствий . Да и по пиариться на освобождении ху*лу редко охота.
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Помічник держсекретаря США заявив, що Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів.
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Свободу Надежде Савченко!
Гдето уюе это было.
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Сенцов Мужик мужественный и очень спокойный,пойдёт до конца....,разве что силой кормить начнут...
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Ну в Рашке о своих вообще не заботятся - сидят кацапы под шконкой в Украине и до них никому нет дела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить Сенцова
 
 
 
 
 
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