 Американский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить Сенцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил в четверг, 6 июня, журналист Сергей Пархоменко .

Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения против Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным, указано в письме ПЕН-центра.

К России будет приковано особое внимание из-за ЧМ-2018, говорится в документе: "В духе этого объединяющего глобального мероприятия мы все же призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь".

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Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

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14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.