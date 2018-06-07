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 Двое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения во время боевых действий на Донбассе. За сутки зафиксировано 25 вражеских обстрелов, - ООС

За прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В общем противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов.

Кроме того подчеркивается, что подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ.

"За прошедшие сутки, 6 июня, 2 военнослужих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения во время боевых действий", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожены и 3 получили ранения.

"Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине - оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь в наших войсках с начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.

Двое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения во время боевых действий на Донбассе. За сутки зафиксировано 25 вражеских обстрелов, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070184
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения во время боевых действий на Донбассе. За сутки зафиксировано 25 вражеских обстрелов, - ООС
 
 
 
 
 
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