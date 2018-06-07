 В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм в преддверии Чемпионата мира по футболу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину; хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира, – приводятся в пресс-релизе слова конгрессвумен Каптур. – Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина".

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"Я с гордостью присоединяюсь к моему другу и коллеге, Марси Каптур, внося на рассмотрение эту резолюцию, – продолжает эту же мысль цитата из заявления когрессвумен Рос-Лехтинен. – В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности".

Инициативу обеих женщин-политиков поддержал член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел. "Когда речь заходит о нашем общем впечатлении от самого популярного в мире вида спорта, – сказано в заявлении конгрессмена Энгела, – мы можем сделать гораздо больше, нежели вознаграждать опасное и безответственное поведение (властей) России в виде оказания им чести стать хозяевами чемпионата мира. Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам".

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Позже в посольстве Украины в США подтвердили, что данная двухпартийная резолюция осуждает проведение в РФ Чемпионата мира по футболу.

"В документе, представленном группой конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиан Рос-Летинен, осуждаются нарушения Россией международного права, в частности продолжающихся дестабилизирующих действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА.

Конгрессмены напоминают о том, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация частей территории Украины привели к гибели более 10 тыс. человек, вызвали 1,6 млн. внутренне перемещенных лиц и притеснения крымских татар как коренного населения", - сказано в сообщении.

В резолюции отмечается, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказание за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля.

"Американские законодатели, в частности, призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата мира по футболу в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за продолжающуюся агрессию против Украины и незаконной оккупации Крыма", - добавили в посольстве.

Напомним, ЧМ по футболу 2018 состоится в России с 15 июня по 14 июля.