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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (334) резолюция (202) Россия (69527) ФИФА (195) футбол (2927) ЧМ (40)

 В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм в преддверии Чемпионата мира по футболу

Члены Палаты представителей Конгресса США – республиканка из Флориды Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур – внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России. В ней осуждаются нарушения международных законов и отход от ценностей ФИФА (Международной Федерации футбола) в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину; хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира, – приводятся в пресс-релизе слова конгрессвумен Каптур. – Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: ЧМ по футболу в России - "чистый инструмент пропаганды"

"Я с гордостью присоединяюсь к моему другу и коллеге, Марси Каптур, внося на рассмотрение эту резолюцию, – продолжает эту же мысль цитата из заявления когрессвумен Рос-Лехтинен. – В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности".

Инициативу обеих женщин-политиков поддержал член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел. "Когда речь заходит о нашем общем впечатлении от самого популярного в мире вида спорта, – сказано в заявлении конгрессмена Энгела, – мы можем сделать гораздо больше, нежели вознаграждать опасное и безответственное поведение (властей) России в виде оказания им чести стать хозяевами чемпионата мира. Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам".

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Позже в посольстве Украины в США подтвердили, что данная двухпартийная резолюция осуждает проведение в РФ Чемпионата мира по футболу.

"В документе, представленном группой конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиан Рос-Летинен, осуждаются нарушения Россией международного права, в частности продолжающихся дестабилизирующих действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА.

Конгрессмены напоминают о том, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация частей территории Украины привели к гибели более 10 тыс. человек, вызвали 1,6 млн. внутренне перемещенных лиц и притеснения крымских татар как коренного населения", - сказано в сообщении.

В резолюции отмечается, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказание за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля.

"Американские законодатели, в частности, призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата мира по футболу в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за продолжающуюся агрессию против Украины и незаконной оккупации Крыма", - добавили в посольстве.

В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм в преддверии Чемпионата мира по футболу 01

Напомним, ЧМ по футболу 2018 состоится в России с 15 июня по 14 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3070183
 
   
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Пофиг, никакого отношения ни к каким дивизиям СС отношения иметь не хочу, это ваше дело, делайте, как считаете нужным.
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Вас ведь никто не заставлял реагировать на комментарий Сенатора о бандеровцах?
Значит, будьте готовы, что кто-то реагирует и на Ваш коммент.

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Вы не правильно поняли, просто я имею в виду, что все мнения ангажированы и мне пофиг в хорошем смысле слова, без претензий и упреков.
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Героям слава!
Опять теряем наших ребят...
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Дорога ложка к обеду. Теперь, когда карлик будет раздуваться от своего величия, когда кацапы будут гордиться своим чемпионатом и своей безнаказанностью, вносить подобные резолюции бесполезно. Все нужно делать вовремя.
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Австрийский журналист Армин Вольф опустил Плешивого Педофила в интервью с ним по полной программе.Ютьюб ржет с идиота.
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Пофартило бабці. тепер їжа щодня і майже свіжа.
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14 июня открытие ЧМ па хвутболу на РАБссии.Драки и потасовки будут массовыми.Ставлю 1 гривню против миллиона долларов. За погромы не знаю.Всё зависит от англиийских Фанов До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 9580
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В этом то и фокус,что не будет никаких драк!На чемпионате европы были,а в рашке вот нет.Так и задумано,типа вот видите как мы могем все провести!все кацапские "фаны" контролируются фсб и им никто не даст команду фас как это было в париже.Это мироприятие мокши проведут как бы показывая свою миролюбивость и гостиприимство.В этот раз росейский сатана предстанет перед миром в виде ангела света.
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Контролюй-не контролюй - все одно получиш...
Коли агресивна молодь нап,ється, то п,яному бидлу вже буде пофуй - і ФСБ і КДБ.
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Де ж були чинуши FIFA та світові політичні лідери, коли дозволили Підєрациі Рашистів приймати ЧС-2018? - У путлєра на гачку. Бабло, як виявилось, перемагає зло
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Интересно,а куда ватники потом денут биотуалеты после Чемпионата мира? До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 9849
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Карпик‏ @Karpuk555 7 ч.7 часов назад
Доньки Ярослава Мудрого:
1. Королева Норвегії
2. Королева Угорщини
3. Королева Франції
4. Дружина короля Англії
А що Московія? А не існувала!!!

До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 9708
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Жінка Ярослава чи Володимира була родичкою першого короля Норвегії Гарольда. Двоюрідною сестрою, чи щось таке.
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Как то поздно закрутился барабан. Надо было лишить парашу чемпионата
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где ж ты раньше был! Ай яй яй
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Я с интересом слежу за исполнением прогноза Гордона, что чемпионат не состоится или будет сорван. Он буквально на днях в очередной раз подтвердил свой прогноз. Вот мне интересно - проспорит или нет.)
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Ahmad‏ @AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
07.06.1903 - національне свято расеи
- У Берліні французький учений П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонію.
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- Бэрримор, что это за звуки там на болоте?
- Это Россия трещит по всем швам, сэр.
- А почему она трещит ?
- Наверное, прорыв произошел, сэр.
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Наберите - агрессия ... против. Вместо троеточия можете ставить разные страны и изучать историю. Конечно, это не освобождает кого-либо от ответственности.
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У нас не принято пока развешивать вот так просто ярлыки, потому мне нечего ответить Вам в принципе.
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После миллениума не так много стран-агрессоров осталось на карте. Надеюсь все они развалятся еще до 2050 года.
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ФИФА запретила пособнице оккупантов-террористов Чичериной петь на кровавом ЧМ-2018
ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной участвовать в концертной программе в фан-зонах Чемпионата мира по футболу на России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ее заявление в соцсети.
ФИФА предлагает организаторам фан-фестиваля заменить Чичерину, выступление которой планировалось 15 июня, на другого исполнителя.
Напомню, российская певица Юлия Чичерина посещала оккупированные российско-террористическими бандами территории Донбасса и Крыма. Пособница террористов помещена в чистилище ресурса "Миротворец".
До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 326
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Скайнет вишневий коло хати
До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 8172
Шварценеггеру подарили его портрет в вышиванке.

Об этом сообщает thearnoldfans.com.

Так, в субботу, 2 июня, вечером у Шварценеггера состоялась ежегодная покерная вечеринка, на которой были многие из его приятелей, в частности Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и т.д. Кейт Брез преподнесла Шварценеггеру картину, написанную в украинском стиле.
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Всем, кто туда поедет знать надо своё место:
До Конгресу США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні Чемпіонату світу з футболу - Цензор.НЕТ 544
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первый финал за 18 лет, который я пропущу.
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ФІФА плевать . Деньги не пахнут . Впрочем как и бизнесу . К сожалению , даже нашему .
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ФІФА плевать . Деньги не пахнут . Впрочем как и бизнесу . К сожалению , даже нашему .
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первое-это последнее что московия примет в своей истории-второе-это хорошо что им дали провести этот чемпионат это связало их в какой то мере и заодно чем больше бабла будет украдено тем меньше пойдет на войну против украины-чем беднее будет московия тем лучше...
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Знайомий їде в Росію? Зроби його подорож цікавішою. Відправ СМС: "Взрывчатку передам с курьером как и договаривались".
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Интервью путина перед визитом в Австрию.

Корреспондент ORF Армин Вольф просто порвал старика, как Бобик грелку. По тому, как себя вел Путин с журналистом, не отпускало впечатление, что журналист общается с уркой рецидивистом, который не говорит, а "базарит" и выкручивает разговор в нужное направление, специально обходя острые темы или избегая определенных слов. Насколько можно понять из хода интервью, Вольф оказался в шоке от того, что высшую должность страны может занимать подобная мразь. Вольф макал Путина носом в его слова или его поступки, которые он осуждает в чьем-то другом исполнении. В общем, на экране был престарелый урка, который пытается "отпетлять" от следователя и не больше. Там не было ни интеллекта, ни вдохновения, ни харизмы, а только желание избежать уличения в преступлениях. Особенно понравились два момента, когда пустота этого персонажа оказалась бездонной. Первый - касался Крыма и когда Путин закончил свой бред о том, что военные-не военные РФ принимали-не принимали участие в устройстве "референдума", журналист оборвал старика и просто сказал, что этот цирк не имеет юридической силы и когда Путин вспомнил про самоопределение и про ООН, Вольф вспомнил про Чечню и Дагестан. Тут заготовленный текст уже кончился и дед погнал про ИГИЛ. https://www.obozrevatel.com/abroad/zhurnalist-porval-starika-putina-kak-bobik-grelku.htm
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Ботоксная крыса вертелась как вошь на гребешке, ножками своими коротенькими сучила, дергала, глазки-бусинки закатывала, ботокс капал на ботинки, это была генеральная репетиция Гааги.
Интервью окурка австрийскому журналисту. Полная версия https://www.youtube.com/watch?v=DppEne7Kg2E
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