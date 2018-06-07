 В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм в преддверии Чемпионата мира по футболу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
В число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину; хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.
"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира, – приводятся в пресс-релизе слова конгрессвумен Каптур. – Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина".
"Я с гордостью присоединяюсь к моему другу и коллеге, Марси Каптур, внося на рассмотрение эту резолюцию, – продолжает эту же мысль цитата из заявления когрессвумен Рос-Лехтинен. – В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности".
Инициативу обеих женщин-политиков поддержал член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел. "Когда речь заходит о нашем общем впечатлении от самого популярного в мире вида спорта, – сказано в заявлении конгрессмена Энгела, – мы можем сделать гораздо больше, нежели вознаграждать опасное и безответственное поведение (властей) России в виде оказания им чести стать хозяевами чемпионата мира. Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам".
Позже в посольстве Украины в США подтвердили, что данная двухпартийная резолюция осуждает проведение в РФ Чемпионата мира по футболу.
"В документе, представленном группой конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиан Рос-Летинен, осуждаются нарушения Россией международного права, в частности продолжающихся дестабилизирующих действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА.
Конгрессмены напоминают о том, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация частей территории Украины привели к гибели более 10 тыс. человек, вызвали 1,6 млн. внутренне перемещенных лиц и притеснения крымских татар как коренного населения", - сказано в сообщении.
В резолюции отмечается, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказание за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля.
"Американские законодатели, в частности, призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата мира по футболу в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за продолжающуюся агрессию против Украины и незаконной оккупации Крыма", - добавили в посольстве.
Напомним, ЧМ по футболу 2018 состоится в России с 15 июня по 14 июля.
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Опять теряем наших ребят...
Коли агресивна молодь нап,ється, то п,яному бидлу вже буде пофуй - і ФСБ і КДБ.
Доньки Ярослава Мудрого:
1. Королева Норвегії
2. Королева Угорщини
3. Королева Франції
4. Дружина короля Англії
А що Московія? А не існувала!!!
07.06.1903 - національне свято расеи
- У Берліні французький учений П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонію.
- Это Россия трещит по всем швам, сэр.
- А почему она трещит ?
- Наверное, прорыв произошел, сэр.
ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной участвовать в концертной программе в фан-зонах Чемпионата мира по футболу на России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ее заявление в соцсети.
ФИФА предлагает организаторам фан-фестиваля заменить Чичерину, выступление которой планировалось 15 июня, на другого исполнителя.
Напомню, российская певица Юлия Чичерина посещала оккупированные российско-террористическими бандами территории Донбасса и Крыма. Пособница террористов помещена в чистилище ресурса "Миротворец".
Шварценеггеру подарили его портрет в вышиванке.
Об этом сообщает thearnoldfans.com.
Так, в субботу, 2 июня, вечером у Шварценеггера состоялась ежегодная покерная вечеринка, на которой были многие из его приятелей, в частности Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и т.д. Кейт Брез преподнесла Шварценеггеру картину, написанную в украинском стиле.
Корреспондент ORF Армин Вольф просто порвал старика, как Бобик грелку. По тому, как себя вел Путин с журналистом, не отпускало впечатление, что журналист общается с уркой рецидивистом, который не говорит, а "базарит" и выкручивает разговор в нужное направление, специально обходя острые темы или избегая определенных слов. Насколько можно понять из хода интервью, Вольф оказался в шоке от того, что высшую должность страны может занимать подобная мразь. Вольф макал Путина носом в его слова или его поступки, которые он осуждает в чьем-то другом исполнении. В общем, на экране был престарелый урка, который пытается "отпетлять" от следователя и не больше. Там не было ни интеллекта, ни вдохновения, ни харизмы, а только желание избежать уличения в преступлениях. Особенно понравились два момента, когда пустота этого персонажа оказалась бездонной. Первый - касался Крыма и когда Путин закончил свой бред о том, что военные-не военные РФ принимали-не принимали участие в устройстве "референдума", журналист оборвал старика и просто сказал, что этот цирк не имеет юридической силы и когда Путин вспомнил про самоопределение и про ООН, Вольф вспомнил про Чечню и Дагестан. Тут заготовленный текст уже кончился и дед погнал про ИГИЛ. https://www.obozrevatel.com/abroad/zhurnalist-porval-starika-putina-kak-bobik-grelku.htm
Интервью окурка австрийскому журналисту. Полная версия https://www.youtube.com/watch?v=DppEne7Kg2E