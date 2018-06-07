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Все про:тарифы (1500) Тарифы на электроэнергию (1034) НКРЭКУ (245) Тарифы на газ (59) Кривенко Оксана (1)

 Тарифы на электроэнергию в ближайшее время не изменятся, а вот формирование цен на газоснабжение в наши полномочия не входит, - глава НКРЭКУ Кривенко

По словам новой главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко, в первую очередь, регулятор разблокирует процесс лицензирования.

"Сейчас лицензий ждут более ста заявлений. Это компании по производству электроэнергии (в том числе "зеленый тариф"), поставки природного газа и тепловой энергии. Сейчас рынок стоит, ведь субъекты не могут работать", - цитирует слова Кривенко Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Кривенко отметила, что тарифы на электроэнергию в ближайшее время не изменятся.

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В то же время, формирование тарифа на газоснабжение в полномочия НКРЭКУ не входит, потому что комиссия лишь регулирует деятельность естественных монополистов ("Укртрансгаза" - тариф на транспортировку, облгазов - тариф на газоснабжение), а это одна из составляющих конечной цены.

В общем, цену на природный газ регулирует постановление № 187 Кабинета министров Украины "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

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Еще одна важная задача регулятора - одобрение инвестиционных программ ряда энергокомпаний.

Таким образом они смогут освоить средства, распределение которых было заблокировано из-за отсутствия кворума в НКРЭКУ.

Это позволит подготовить инфраструктуру к отопительному сезону.

Напомним, главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, избрана Оксана Кривенко. Ранее она занимала должность заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070181
 
 
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