 "Жить в одно время с ней было большой честью", - Порошенко выразил соболезнования родным и близким Киры Муратовой

"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые привередливые критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью. Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Петра Порошенко в Facebook.

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Напомним, 6 июня скончалась известный украинский кинорежиссер и сценарист, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.