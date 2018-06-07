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 "Жить в одно время с ней было большой честью", - Порошенко выразил соболезнования родным и близким Киры Муратовой

По убеждению Президента Украины Петра Порошенко, светлая память о Кире Муратовой останется в сердцах украинцев.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые привередливые критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью. Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Петра Порошенко в Facebook.

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Жить в одно время с ней было большой честью, - Порошенко выразил соболезнования родным и близким Киры Муратовой 01

Напомним, 6 июня скончалась известный украинский кинорежиссер и сценарист, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.

Источник: https://censor.net.ua/n3070180
 
 
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Цікава була людина. Хоча чесно, то я не поціновувач її творчості.
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Она вместе с Высоцким снималась в одном фильме.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Жить в одно время с ней было большой честью", - Порошенко выразил соболезнования родным и близким Киры Муратовой
 
 
 
 
 
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