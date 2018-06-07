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 Политика Украины, За рубежом
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 Тема Сенцова во время визита Путина в Австрию прозвучала, но как, где и когда - говорить не могу, - Щерба

Президент РФ Владимир Путин 5 июня посетил с рабочим визитом Вену. По итогам этой поездки для Украины есть хорошие новости.

Посол Украины в Австрии на своей странице в Facebook рассказал о результатах поездки Путина в Вену, сообщает Цензор.НЕТ.

"По этой поездке есть хорошие для нас новости или новости, которые послу Украины неудобно комментировать. Хорошие новости - это то, что на всех уровнях была подтверждена приверженность Австрии единой европейской политике в отношении России. За это мы благодарны", - написал он.

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Посол подчеркнул, что фраза "business as usual", которую действительно употребил президент Австрии на пресс-конференции, "не имела отношения нормализации отношений с Россией". Он уточнил, что там шла речь о другом и и рекомендовал посмотреть видеозапись пресс-конференции.

"Большое спасибо ведущему австрийского телевидения Армина Вольфу, который решился говорить с Путиным как свободный человек и настоящий журналист. Ну, и тема Сенцова во время визита прозвучала. Как, где и когда - говорить не могу. Но кому надо, уже поблагодарил частным образом", - отметил Щерба.

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Тема Сенцова во время визита Путина в Австрию прозвучала, но как, где и когда - говорить не могу, - Щерба 01

Напомним, накануне визита Путина в Австрию украинской посольство разослало местным СМИ обращение с призывом к властям "найти гуманистическое решение проблемы" заключения украинского режиссера Олега Сенцова. "Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь", - цитировал тогда Щерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3070179
 
   
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Мне другое интересно. Откуда посол Украины может знать о результатах поездки больше, чем об этом сообщили СМИ?
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Взагалі не треба було запрошувати путіна. Сама росія спочатку повинна бути ізольована, а потім роз'єднання її на частини.
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На Питерском экономическом форуме произошла одна ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ которую даже никто не не заметил.Хоть он то как проффесиональный журналист должен был на это обратить внимание. Помимо лизоблюдства Макрона перед путиным, Французкая компания " TOTAL" подписала крупные контракты с российскими компаниями. А теперь я НАПОМНЮ что именно в россии спецслужбы россии УБИЛИ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИИ "TOTAL" выдав это за несчастный случай. Типа на ввзлетную полосу выехал грузовик обслуживанья аэродрома и врезался в самолет компании"TOTAL" а потом еще персонал аэродрома С ТРУПОВ ПОЗДИРАЛ ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ И ДОРОГИЕ МОБИЛЬНИКИ У СТЮАРДЕСС ! И никто не был осужден!Ё Потому что фсб и не собиралось нИкого "садить"! Это был СПЕКТАКЛЬ а экс-президент "TOTAL"-сакральная жертва. Всех проходящих по делу об аварии самолета компании " TOTAL"-АМНИСТИРОВАЛИ!!! Это была часть ДОГОВОРЕННОСТЕЙ! ФСБ это устроила и индульгенцию выдала исполнителям. НО ДО КАКОГО ЖЕ ЦИНИЗМА ДОШЛА КОМПАНИЯ "TOTAL" ЧТО ДАЖЕ ПОСЛЕ УБИЙСТВА ИХ ЕКС- ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧАТЬ С "РАШКОЙ" !!!!!!!СКОТЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ!!!!﻿

P.S В том убийстве на аэродроме ПОГИБЛА СТЮАРДЕССА УКРАИНКА С КОТОРОЙ ДАЖЕ МЕРТВОЙ СРЫВАЛИ ЗОЛОТЫЕ СЕРЕЖКИ СКОТЫ ИЗ ПЕРСОНАЛА АЭРОДРОМА!!
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"Чем тише переговоры, тем громче последствия"...
Ну что, будем надеяться на прогресс в этом деле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТема Сенцова во время визита Путина в Австрию прозвучала, но как, где и когда - говорить не могу, - Щерба
 
 
 
 
 
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