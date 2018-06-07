 Тема Сенцова во время визита Путина в Австрию прозвучала, но как, где и когда - говорить не могу, - Щерба

Посол Украины в Австрии на своей странице в Facebook рассказал о результатах поездки Путина в Вену, сообщает Цензор.НЕТ.

"По этой поездке есть хорошие для нас новости или новости, которые послу Украины неудобно комментировать. Хорошие новости - это то, что на всех уровнях была подтверждена приверженность Австрии единой европейской политике в отношении России. За это мы благодарны", - написал он.

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Посол подчеркнул, что фраза "business as usual", которую действительно употребил президент Австрии на пресс-конференции, "не имела отношения нормализации отношений с Россией". Он уточнил, что там шла речь о другом и и рекомендовал посмотреть видеозапись пресс-конференции.

"Большое спасибо ведущему австрийского телевидения Армина Вольфу, который решился говорить с Путиным как свободный человек и настоящий журналист. Ну, и тема Сенцова во время визита прозвучала. Как, где и когда - говорить не могу. Но кому надо, уже поблагодарил частным образом", - отметил Щерба.

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Напомним, накануне визита Путина в Австрию украинской посольство разослало местным СМИ обращение с призывом к властям "найти гуманистическое решение проблемы" заключения украинского режиссера Олега Сенцова. "Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь", - цитировал тогда Щерба.