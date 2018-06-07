 Ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий, - МинВОТ. СПИСОК

Этом делается, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), с целью привлечения выпускников с временно оккупированных территорий к участию во вступительной кампании этого года, передает Цензор.НЕТ.

С июня заработали образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Их создали в прошлом году, чтобы жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могли поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной системе.

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По данным МинВОТ, восемь учебных заведений в четырех областях готовы бесплатно предоставить абитуриентам из оккупированных Крыма и Донбасса места в общежитиях.

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