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 Политика Украины
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 Ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий, - МинВОТ. СПИСОК

Информация об учебных заведениях образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые могут бесплатно разместить абитуриентов в общежитиях на время поступления, изучается и систематизируется.

Этом делается, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), с целью привлечения выпускников с временно оккупированных территорий к участию во вступительной кампании этого года, передает Цензор.НЕТ.

С июня заработали образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Их создали в прошлом году, чтобы жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могли поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной системе.

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По данным МинВОТ, восемь учебных заведений в четырех областях готовы бесплатно предоставить абитуриентам из оккупированных Крыма и Донбасса места в общежитиях.

Ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий, - МинВОТ 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3070178
 
   
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Це добре, бо діти є нашим майбутнім.
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Причем я уверен в том, что именно дети из окупированных территорий будут делать максимум для нашей страны. И это хорошо.
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Я просто сильно отстал от жизни. А казармы в военных ВУЗах тоже?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРяд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий, - МинВОТ. СПИСОК
 
 
 
 
 
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