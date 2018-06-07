 Пожар в лагере "Виктория": суд объединил в одно производства в отношении инспектора и экс-руководителя ГУ ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Суд, согласно текстов обвинительных актов, установил, что инспектору и руководителю ГУ ГСЧС предъявлено обвинение в совершении одного и того же правонарушения - действия обоих обвиняемых орган досудебного расследования квалифицировал по ч. 2 ст. 367 УК Украины, потерпевшие в обоих уголовных производствах - одни и те же лица, а материальный ущерб в размере 7 593 796 нанесен коммунальному внешкольному учебному заведению "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", учредителем которого является Одесский городской совет, а органом управления - департамент образования и науки указанного горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемого по делу пожара в лагере "Виктория" инспектора ГСЧС оставили под домашним арестом до 4 июля

Нормами ч.1 ст. 217 УПК Украины предусмотрено, что в случае необходимости в одном производстве могут быть объединены материалы уголовных производств по нескольким подозреваемым в совершении одного уголовного преступления.

По результатам рассмотрения ходатайства суд решил объединить указанные производства. Таким образом, в дальнейшем рассматривать дело будет судья Галлий Степан Петрович.

Следующее судебное заседание назначено на 3 июля на 11:00.

Также читайте: В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-вице-мэра Одессы Цвиринько по делу о пожаре в лагере "Виктория", - прокуратура

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

Читайте также: Суд продлил на 2 месяца арест директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.