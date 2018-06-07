 Совладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, - Зубко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя соответствующее постановление Кабмина, сообщил, что совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и какого-либо согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Это ускорит процесс установки средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения, считают в правительстве
Постановление важно для реализации Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установки, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.
Цель ЗУ "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" - переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счетчиков, что не позволит переводить на украинские семьи сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, согласно которому каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил, напоминают в Кабмине.
Напомним, 22 июня 2017 года Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.
28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а 2 августа - вступил в силу.
Собственно та же история была с электричеством -реостат в розетку и счетчик крутится обратно. Но в соседнем подъезде, как учит нас партия, у сидящих на другой фазе счетчик крутится быстрее. Грабить ближнего, а не Киевэнерго - не комильфо.
Благими вашими справами. вимощена дорога в тарифне пекло. тов. Зубко.
02.00 самое то=))
https://www.facebook.com/albert.safiulin/videos/1827485843976776/
"Украинские пограничники забрали парусную яхту, которую везли из оккупированного Донецка в Мариуполь
Стоимость яхты, которую везли на автомобиле с прицепом через линию разграничения на Донбассе, оценили в 150 тыс. грн, отметили в Госпогранслужбе Украины.
"Для принятия правового решения" плавсредство передали представителям Государственной фискальной службы Украины.
С апреля 2017 года через линию разграничения на Донбассе можно провозить товаров на общую сумму не более 10 тыс. грн"(с).
Плохо, что не имеют права гнать эту власть.