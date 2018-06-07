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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10503) постановление (70) Зубко (346) счетчик (11)

 Совладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, - Зубко

Правительство утвердило требования и механизм информирования владельцев домов об установке узлов коммерческого учета (счетчиков) тепловой энергии и водоснабжения.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя соответствующее постановление Кабмина, сообщил, что совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и какого-либо согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Это ускорит процесс установки средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения, считают в правительстве

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман

Постановление важно для реализации Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установки, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.

Также читайте: В Киеве расширят перечень льготников, которым бесплатно установят счетчики на воду

Цель ЗУ "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" - переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счетчиков, что не позволит переводить на украинские семьи сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, согласно которому каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил, напоминают в Кабмине.

Напомним, 22 июня 2017 года Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.

28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а 2 августа - вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3070176
 
   
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За счет жильцов..У Ахметова бабло кончается.
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Если покупать в комплекте с неодимовым магнитом, он быстро окупится.
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Меня все больше и больше подгоняют к этой мысли. Проблема в одном- они придумали разницу между суммой индивидуальных счетчиков и показаниями домового раскидывать по жильцам пропорционально потреблению.
Собственно та же история была с электричеством -реостат в розетку и счетчик крутится обратно. Но в соседнем подъезде, как учит нас партия, у сидящих на другой фазе счетчик крутится быстрее. Грабить ближнего, а не Киевэнерго - не комильфо.
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Согласен, что у соседей воровать нехорошо. Тут значит надо на домовой ставить, все спасибо скажут.
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Бесконечный разговор, но всё же. У меня в подъезде (16 этажей, 4 стояка, 60 квартир) 6 квартир не платят. Про причины их жизни и тарифы промолчим. Какого-такого я к их проблемам имею отношение. Будут отключать - иначе как весь стояк не получится.
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Так вот какого Киевэнерго упрощает себе жизнь? Это их проблема выяснять кто им должен и взыскивать -личные счета есть у всех. А на сегодня нафтогаз фактически размазал долги по коммуналке на всех, отключив горячую воду в Киеве. Точнее, мотивирует это долгами, а реально киевэнерго не выгодно поставлять только горячую воду без отопления. Будут, суки кобелевские, тянуть до октября. Прекрасно знают , что долги в течении месяца им никто не вернет, а на честно платящих (без субсидий) им начхать, потому что куда они денутся.
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Согласен. Не знаю отменили тот закон, по которому поставщик должен сам, за свои средства устанавливать приборы учёта. Не помню точно формулировку, но смысл такой. Иначе выходит, что в магазин ходите со своими весами. И на счёт размазывания. Мне жена тоже говорит, что за март-апрель чой-та-многавато-как-то-не-по-нашим-показателям. Кароч, гривен на 200.
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это потужная безальтернативная реформа №147?
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За рахунок лохторату.
Благими вашими справами. вимощена дорога в тарифне пекло. тов. Зубко.
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Виноват, не в тему. но- произвело впечатление! Во, как эти переселенцы у нас обжились!

"Украинские пограничники забрали парусную яхту, которую везли из оккупированного Донецка в Мариуполь
Стоимость яхты, которую везли на автомобиле с прицепом через линию разграничения на Донбассе, оценили в 150 тыс. грн, отметили в Госпогранслужбе Украины.
"Для принятия правового решения" плавсредство передали представителям Государственной фискальной службы Украины.
С апреля 2017 года через линию разграничения на Донбассе можно провозить товаров на общую сумму не более 10 тыс. грн"(с).
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Андрей, вы не правы. То что у них есть хобби стоимостью 4 килобаксов (автомобиль ниже средней поюзаности) говорит о том, что нормальные, активные люди валят с того дурдома. А то что сегодняшних правил не знают - это уже их косяк
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Совладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, - Зубко

Плохо, что не имеют права гнать эту власть.

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Капец. Там что в этой параллельной вселенной свежий завоз тяжелых наркотиков?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, - Зубко
 
 
 
 
 
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