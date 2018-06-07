 Совладельцы домов теперь имеют право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, - Зубко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя соответствующее постановление Кабмина, сообщил, что совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и какого-либо согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Это ускорит процесс установки средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения, считают в правительстве

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Постановление важно для реализации Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установки, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.

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Цель ЗУ "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" - переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и питьевой воды с помощью счетчиков, что не позволит переводить на украинские семьи сверхнормативные потери монополистов и заложит принцип, согласно которому каждый будет оплачивать только те объемы коммунальных услуг, которые он фактически потребил, напоминают в Кабмине.

Напомним, 22 июня 2017 года Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.

28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а 2 августа - вступил в силу.