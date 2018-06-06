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 Умерла украинский режиссер Кира Муратова

6 июня скончалась известный украинский кинорежиссер и сценарист, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал журналист Олег Вергелис.

Он отметил: "Кира Муратова. 2 часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, неповторимая, гениальная. В душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память".

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Кира Муратова сняла более 20 фильмов. Ее первые картины "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее известной. 

Фильм Муратовой "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции.

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Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе. В последнее время она отказывалась от участия в кинофестивалях в РФ, из-за своей политической позиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3070175
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоУмерла украинский режиссер Кира Муратова
 
 
 
 
 
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