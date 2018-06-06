 Умерла украинский режиссер Кира Муратова

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал журналист Олег Вергелис.

Он отметил: "Кира Муратова. 2 часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, неповторимая, гениальная. В душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память".

Читайте также - Украинский режиссер Кира Муратова будет отбирать номинантов "Оскара"

Кира Муратова сняла более 20 фильмов. Ее первые картины "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее известной.

Фильм Муратовой "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции.

Читайте также - "Я принимаю сторону Украины": всемирно известный режиссер Кира Муратова заявила о своем отношении к российской агрессии

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе. В последнее время она отказывалась от участия в кинофестивалях в РФ, из-за своей политической позиции.