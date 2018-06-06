EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  554  18
Все про:США (13780) Митчелл (15)

 Украина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл

Запад нужно воспринимать как сообщество демократических стран, объединенных историей и культурой. В него входят, среди прочих, Украина и Грузия.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в ходе выступления в аналитическом центре Heritage Foundation, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе речи Митчелл обрисовал стратегию администрации Дональда Трампа по Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп

"Мы должны воспринимать Запад как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые - члены ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. некоторые географически защищены, другие - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и по выбору их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Brexit. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты - это средство, а не цель", - заявил Митчелл.

В ходе речи он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию, пока президент России Путин не выберет другой путь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митчелл также обратил внимание на поддержку Америкой создания независимого антикоррупционного суда в Украине в одном ряду с поддержкой реформ в Украине со стороны США и продажи официальному Киеву американского летального оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3070174
 
   
VEhrdlVXNU9RelF3V1V4U2FEbERNVEJNZGxGMWVUaDJNRXRJVVhGT1ExRT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
как то по другому себе представлял европейцев

Украина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл - Цензор.НЕТ 7592
 показать весь комментарий
 
 
У США и Грузии общая история и культура? Говорят Колумб грузином был.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба нас дурити, бо Колумб був кацапом. Колумб це Коля Михайло Борисович.
 показать весь комментарий
 
Есть такой известный историк, политолог, доктор политических наук и др. Валерий Бебик.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Так он доказал, что Колумб был украинцем.
 показать весь комментарий
 
Не вірю, бо завжди Колумб був кацапом. У нього була балалайка, горілка і ведмідь. Як напьється, то завжди робить пу... Його питають що це? А він говорить що просить путіна ввести... у
 показать весь комментарий
 
Ты не веришь человеку с такими регалиями?
А может все просто: у Колумба мама была кацапка, а папа украинец или наоборот.
 показать весь комментарий
 
И не выпускать. Он же родился и жил в "западном обществе", и в Украине - западное общество. Он не заметит перемены.
 показать весь комментарий
 
Я могу тебе сказать абсолютно без преувеличений,негры в таких странах,как например Намибия или ЮАР имеют больше общего с европейцам,чем украинцы и весь пост совок вместе взятый
 показать весь комментарий
 
Шо-шо??? Я тоже могу сказать, как многократно бывавший в ЮАР, что местные негры не имеют Ничего Общего С Европейцами. От слова: АбсолютноНичего.
 показать весь комментарий
 
 
можно просто не отвечать этому корякскому мариэлу. Сразу отправлять в спам.
 показать весь комментарий
 
 
Але ж у європейців дві ноги, дві руки і одна голова. У чорношкірих теж саме☺
 показать весь комментарий
 
Если тувинцев обьявят этнической группой китайских братьев, а поморов и карелов исконной финской группой, то ватники могут не только до Берлина, а и дальше садового кольца не высунутся и то предварительно извинившись перед Рамзаном.
 показать весь комментарий
 
Посмотрите на ютубе: Андрей Луганский ★ Красный Луч в оккупации. Все, что вы хотели спросить. https://m.youtube.com/watch?v=EnS06b7vtxQ
 показать весь комментарий
 
В США, однак, цивілізація досить недавня. Питання лише на чому вона основана. В Україні вже всім видно - основана на корупції. Навіть щоб створити антикорупційний суд - це проблема. Відверто не хочуть, та й не вміють. Одні цивілізаціх основані на знаннях і найновіших технологіях - як США, а інші - на корупції і шахрайстві. Ото і різниця цивілізацій.
 показать весь комментарий
 
США создали европейцы с их культурой и традициями
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл
 
 
 
 
 
 вверх