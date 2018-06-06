 Украина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в ходе выступления в аналитическом центре Heritage Foundation, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В ходе речи Митчелл обрисовал стратегию администрации Дональда Трампа по Европе.
"Мы должны воспринимать Запад как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые - члены ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. некоторые географически защищены, другие - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и по выбору их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Brexit. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты - это средство, а не цель", - заявил Митчелл.
В ходе речи он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию, пока президент России Путин не выберет другой путь.
Митчелл также обратил внимание на поддержку Америкой создания независимого антикоррупционного суда в Украине в одном ряду с поддержкой реформ в Украине со стороны США и продажи официальному Киеву американского летального оружия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Так он доказал, что Колумб был украинцем.
А может все просто: у Колумба мама была кацапка, а папа украинец или наоборот.