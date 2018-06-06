 Украина и Грузия являются частью Запада и исторически, и по выбору народов этих стран, - Митчелл

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в ходе выступления в аналитическом центре Heritage Foundation, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе речи Митчелл обрисовал стратегию администрации Дональда Трампа по Европе.

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"Мы должны воспринимать Запад как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые - члены ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. некоторые географически защищены, другие - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и по выбору их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Brexit. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты - это средство, а не цель", - заявил Митчелл.

В ходе речи он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию, пока президент России Путин не выберет другой путь.

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Митчелл также обратил внимание на поддержку Америкой создания независимого антикоррупционного суда в Украине в одном ряду с поддержкой реформ в Украине со стороны США и продажи официальному Киеву американского летального оружия.