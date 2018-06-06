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Все про:Государственное бюро расследований (118) Варченко Ольга (6)

 Участники конкурса на должности госслужащих и следователей Госбюро расследований прошли тестирование на знание законодательства

Стали известны результаты тестирования на знание законодательства участников конкурса, претендующих на должности госслужащих и следователей в Госбюро расследований Закончился первый этап конкурсного отбора на должности госслужащих в центральном аппарате Госбюро расследований и следователей, который предусматривал тестирование на знание законодательства. Он стартовал 25 мая текущего года.

Как рассказала в комментарии "Цензор.НЕТ" первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко, которая входит в состав конкурсной комиссии №1, из 641 кандидата, которые были приглашены на тестирование на вакантные должности госслужащих, 138 не явились. Также не пришли на тестирование 195 из 1107 конкурсантов, подавших документы на должности следователей.

По ее словам, в категории госслужащих 471 участник конкурса набрал наивысшее количество балов. Остальные получили менее 30 балов.

Среди претендентов на должности следователей самые высокие результаты, сдав тест на 33 балла, продемонстрировал 621 кандидат. "Нам очень важно сформировать профессиональную команду, в которую войдут люди, не работавшие до этого времени в правоохранительных органах, но имеющие стаж работы в области права. По закону их должно быть не менее 51 процента, - отметила первый замглавы ГБР. - Этот квотный принцип соблюдается, участники показали достойный уровень".

Следующим этапом конкурса – он начнется 13 июня - станет практическое задание, которое предусматривает 25 ситуативных заданий. Оно тоже пройдет в виде тестирования. За каждый правильный ответ участник конкурса получит 2 балла.

Также читайте: Продлен прием документов на вакансии в центральном аппарате ГБР, а квалификационные требования для некоторых из них снижены, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3070173
 
 
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Жаль,что нельзя их на честность и порядочность проверить ....
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Это действительно важно, знать законодательство, чтоб при зарплате госслужащего жить как премьер министр Британии и быть "чистым" перед законом!
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пэрэмога. Уже есть 471 "шерлоков". Целое бюро, почти батальон. У нас поножовщину и кражу чайников, будут расследовать, обычные копы, ну, а эти, походу, будут, путина, ловить, по огородам. Бюро, по отловле, рекетиров, с Венеры, подельников, кацапов, когда создадим?
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таки так. Щоб таке законодавство знати - треба неабияк викручені мізки мати. Цілими днями ляпають-ляпають в раді язиками, а потім таке законодавство виходить з того ляпання, що у венеціанської комісії брова на потилицю лізуть від тих дурниць. Тож ото щоб ті дурниці знати - то може хіба Енштейном треба бути.
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А выход в купальниках на конкурсе был?
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"Нам очень важно сформировать профессиональную команду, в которую войдут люди, не работавшие до этого времени в правоохранительных органах, но имеющие стаж работы в области права. По закону их должно быть не менее 51 процента, - отметила первый замглавы ГБР. - Этот квотный принцип соблюдается, участники показали достойный уровень"

Остальные 49 % придут из Генпрокуратуры. Профессионалы. И что это будет? ПРОФАНАЦИЯ. Очередное "жирное" место после ГПУ , с громадными возможностями по выколачиванию денег .Одним словом- ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастники конкурса на должности госслужащих и следователей Госбюро расследований прошли тестирование на знание законодательства
 
 
 
 
 
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