 Участники конкурса на должности госслужащих и следователей Госбюро расследований прошли тестирование на знание законодательства

Как рассказала в комментарии "Цензор.НЕТ" первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко, которая входит в состав конкурсной комиссии №1, из 641 кандидата, которые были приглашены на тестирование на вакантные должности госслужащих, 138 не явились. Также не пришли на тестирование 195 из 1107 конкурсантов, подавших документы на должности следователей.

По ее словам, в категории госслужащих 471 участник конкурса набрал наивысшее количество балов. Остальные получили менее 30 балов.

Среди претендентов на должности следователей самые высокие результаты, сдав тест на 33 балла, продемонстрировал 621 кандидат. "Нам очень важно сформировать профессиональную команду, в которую войдут люди, не работавшие до этого времени в правоохранительных органах, но имеющие стаж работы в области права. По закону их должно быть не менее 51 процента, - отметила первый замглавы ГБР. - Этот квотный принцип соблюдается, участники показали достойный уровень".

Следующим этапом конкурса – он начнется 13 июня - станет практическое задание, которое предусматривает 25 ситуативных заданий. Оно тоже пройдет в виде тестирования. За каждый правильный ответ участник конкурса получит 2 балла.

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