 Образовательный омбудсмен появится в Украине с 1 января 2019 года, он будет защищать права школьников, студентов, педагогов и ученых, - постановление Кабмина

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 6 июня 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.
"Сейчас у нас активно происходит децентрализация - значительные полномочия и средства передаются на места, университеты и научные учреждения также становятся все более автономными. Это необходимо - на местах лучше понятно, как эффективно использовать ресурсы. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и с злоупотреблениями. Поэтому должны быть развиты инструменты, которые станут предохранителями и защитят права учащихся, студентов, педагогов и ученых", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Она добавила, что в должности образовательного омбудсмена выписаны очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.
Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, состоящая из 15 человек.
Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более 1 месяца. По результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ о результатах ее рассмотрения.
Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры к восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.
Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, дать консультацию заявителю и даже представлять его интересы в суде.
Во время заседания правительства возникло предложение, что особое внимание образовательный омбудсмен должен уделять проблеме обеспечения условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.
Лилия Гриневич отметила, что это несомненно находится в пределах полномочий вновь созданного института. Таким образом, постановление будет дополнено таким пунктом обязанностей омбудсмена.
1. Должен быть рожден в Украине
2. Учиться в Украине.
3. Не менее 10 последних лет жить в Украине
Тогда Украина спасется от кацапов типа Новинского
От кого их будут "защищать"...
И прогнать нельзя... преподаватель без работы останется...