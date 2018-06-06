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 Общество
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Все про:Кабмин (10503) образование (1773) омбудсмен (342) постановление (70) Гриневич (297)

 Образовательный омбудсмен появится в Украине с 1 января 2019 года, он будет защищать права школьников, студентов, педагогов и ученых, - постановление Кабмина

Со следующего года в Украине начнет формироваться институт образовательного омбудсмена, защищающий права соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 6 июня 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Сейчас у нас активно происходит децентрализация - значительные полномочия и средства передаются на места, университеты и научные учреждения также становятся все более автономными. Это необходимо - на местах лучше понятно, как эффективно использовать ресурсы. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и с злоупотреблениями. Поэтому должны быть развиты инструменты, которые станут предохранителями и защитят права учащихся, студентов, педагогов и ученых", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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Она добавила, что в должности образовательного омбудсмена выписаны очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, состоящая из 15 человек.

Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более 1 месяца. По результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ о результатах ее рассмотрения.

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Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры к восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.

Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, дать консультацию заявителю и даже представлять его интересы в суде.

Во время заседания правительства возникло предложение, что особое внимание образовательный омбудсмен должен уделять проблеме обеспечения условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.

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Лилия Гриневич отметила, что это несомненно находится в пределах полномочий вновь созданного института. Таким образом, постановление будет дополнено таким пунктом обязанностей омбудсмена.

Источник: https://censor.net.ua/n3070172
 
 
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Ватники потомственные рабы, а для Украинцев это необходимо.
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Не менее 5 лет? Да он за 5 лет державную мову не выучит.
1. Должен быть рожден в Украине
2. Учиться в Украине.
3. Не менее 10 последних лет жить в Украине
Тогда Украина спасется от кацапов типа Новинского
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Ну да,мало же дармоедов ... Образовательный омбудсмен появится в Украине с 1 января 2019 года, он будет защищать права школьников, студентов, педагогов и ученых, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 8548и непонятно кого от кого он будет защищать учеников от учителей или наоборот ...
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У студентов и школьников одно право и обязанность - учиться...
От кого их будут "защищать"...
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Нові чинуші, нові портфелі, кабінети, зарплати і т.п.
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Больше! Больше чиновников больших и разных! Ведь хорошо же живём! Украина же всех выдержит. Кстати, нужно омбудсмена по ЖКХ, по сфере торговли и по железножорожным мостам. Можно ещё отдельно по автомобильным.
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Правильно, дураков надо защищать, а то если численность уменьшится, то в Украине президенту некого будет в депутаты выбирать.
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Сидит бездельник и ждёт, когда ему выдадут справку об "образовании"...
И прогнать нельзя... преподаватель без работы останется...
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Если препод не захочет ставить зачет, теперь можно будет обратиться за помощью к омбудсмену.
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??????????????. Ничего добавить больше не могу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбразовательный омбудсмен появится в Украине с 1 января 2019 года, он будет защищать права школьников, студентов, педагогов и ученых, - постановление Кабмина
 
 
 
 
 
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