 Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мысягин отметил: "Сегодня вечером отличилось бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны.
Добыли на одной из сепарских позиций автомат.
Причем сепары настолько вольготно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин. Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций".
А можно нескромный вопрос? А разведгруппа туда ходила специально за автоматом? Или у них другая задача была? Представить страшно, как это выглядело в реальности. Жуткая картина. Стоят сепары, магазины не пристегнуты, вдруг из кустов выскакивает разведгруппа, сепары бросают автомат и убегают! Разведчики, радуясь таким мощным трофеям возвращаются на место своей постоянной дислокации! Так что ли было?
«Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы», - заявил он в ходе сессии вопросов и ответов с читателями издания. Политик добавил, что «при любых обстоятельствах» следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.
6 мая президент Украины назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Он похвастался, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.