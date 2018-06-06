 Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин отметил: "Сегодня вечером отличилось бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны.

Добыли на одной из сепарских позиций автомат.

Причем сепары настолько вольготно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин. Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций".

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