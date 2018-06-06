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Все про:оружие (3460) 92 отдельная механизированная бригада (14) Мысягин (11)

 Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин. ФОТО

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что разведчики 92-й ОМБ отобрали у террористов автомат с изображением креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин отметил: "Сегодня вечером отличилось бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны.

Добыли на одной из сепарских позиций автомат.

Причем сепары настолько вольготно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин. Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций".

Также читайте: За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин

Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин 01
Разведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070171
 
   
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Очень хорошо, плюсую. А потом что было? Надеюсь, что наши закрепились на новых позициях, которые наши партнеры по "Минску" нам решили абсолютно добровольно и безвозмездно, то есть даром.
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Очень плохо, врагов нужно было взять в плен или уничтожить.
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"Сегодня вечером отличилось бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны. Добыли на одной из сепарских позиций автомат. Причем сепары настолько вольготно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин.
А можно нескромный вопрос? А разведгруппа туда ходила специально за автоматом? Или у них другая задача была? Представить страшно, как это выглядело в реальности. Жуткая картина. Стоят сепары, магазины не пристегнуты, вдруг из кустов выскакивает разведгруппа, сепары бросают автомат и убегают! Разведчики, радуясь таким мощным трофеям возвращаются на место своей постоянной дислокации! Так что ли было?
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Хочешь, чтобы тебе доложили, куда, с какой целью, в каком составе, какой тропой и во сколько ходила разведгруппа? Смешно.
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Смешно, это дать противнику выявившего разведчика сбежать, т.е. задание провалено 100%+был огромный риск не вернуться вообще, если б сбежавшие быстро вернулись с подмогой.
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Откуда ты знаешь, какое задание перед ними стояло, раз утверждаешь, что оно провалено? Розвідники 92-ї омбр відібрали в терористів автомат, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 8270
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Если эта разведгруппа шла по важному заданию, допустим она даже его успешно выполнила! Так какой же "болт" писать что они нашли по пути сепарский автомат, да еще и без магазина? Напишите... Группа вышла туда-то, в ходе операции было подбито 20-ть танков, угнано три автомобиля с оружием, захвачен в плен сепарский генерал, при нем была карта предстоящего наступления боевиков, шифровальные коды и позывные всех российских наемников, действующих в этом районе! Кстати хотел еще уточнить. А почему захваченный автомат с ИЗОБРАЖЕНИЕМ КРЕСТА! В этом какой-то скрытый смысл?
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Tы нам лучше за своих ихтамнетных хероях расскажи. Ты ж их подвигами гордишься,русский?
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Какие Вас интересуют конкретно? Меня больше волнует почему украинские СМИ молчат про начавшийся Суд по факту первого покушения на Окуеву и Осмаева? Или стыдно признать, что прокурор выдвинул обвинение Денисултанову-Курмакаеву в покушении на убийство по причине личной неприязни, а не как киллеру Путина. Российский след куда-то пропал в этом деле? Или Прокурора купило ФСБ?
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русский,это у тебя за сегодня третий или четвертый ник?
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Пятый или шестой. Я не считал. Предлагаете вести учет моих ников?
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Ударно трудишься сегодня. Начальник тебе на лишний пузырь срублей подкинет?
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оно на боярку зарабатывает, а если повезет то и на миску тухлых щей.
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Где же модератор, когда он нужен? Кацапов сразу в деактив - и нет проблем. Розвідники 92-ї омбр відібрали в терористів автомат, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 6443
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оно только сегодня с моей помощью 3 ника потеряло. Розвідники 92-ї омбр відібрали в терористів автомат, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 5011 Как со мной зацепится - бац! - и крестики,как на лугандонском скотомогильнике.
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У вас на руских свиносабак чутье, как у меня.
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А что толку от Вашего чутья? Побрызгать слюной на монитор! Вот и все на что Вас хватает!
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Мы как-то с Вами уже обсуждали мое материальное положение. Оно достаточно стабильное, что-бы батрачить за 11,70...
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Ну ты ж особо ценный работник,тебе чуть побольше срублей дают.
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Я рублями не беру! Только акциями Газпрома! Ну на худой конец - РусАла!
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а нахера за ватой гоняться? вату шуганули она усралась. этих свинособак ведь всегда зашкурить можно.
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Посмотрите на ютубе: Андрей Луганский ★ Красный Луч в оккупации. Все, что вы хотели спросить. https://m.youtube.com/watch?v=EnS06b7vtxQ
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Сбежали ??? Вы меня извините великодушно ,но то,что они сбежали это залёт ,задницу надо бить за то,что дали сбежать ...
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Отняли у алкашей отправленных на утилизацию...АКМ (а может даже и АК-47) хрен знает какого года выпуска, давно списаный и снова выданный оркам...У кадровых 100-я серия
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Сейчас уже забздят такие выдавать...а в 14 его еще не приняли на вооружение
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дак все говнометы какашникова гавно полное, вне зависимости от их номера.
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У Місягина кризис жанра. Нужно пополнить карточку..
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Какое радостное событие. Теперь у ВСУ есть не только пистоли а и автомат. Лучше бы показали отрезанную бошку разейского солдата с вырезанным на ней крестом, чем рисковать из за какого то автомата.
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Это хорошо. Но мелковато чтоб сообщать об этом на цензоре
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Теперь у ВСУ будет на один автомат больше.
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Автомат даже без магазина. Нужно еще раз доблесным разведчикам пойти в разведку за магазином и патронами.
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Заодно мож чё с хавчика противник оставит..... Но самое страшное-что этим гордятся.
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Россия способна полностью занять территорию Украины за несколько дней. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает немецкая Die Welt.

«Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы», - заявил он в ходе сессии вопросов и ответов с читателями издания. Политик добавил, что «при любых обстоятельствах» следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.
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по любому изгойка 404 может захватить, и заглотить . с похрюкиванием.
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15 мая украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, в которых приняли участие якобы модернизированные противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». При этом на кадрах оказались запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов прошлого века.

6 мая президент Украины назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Он похвастался, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.
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Этих совковых Калашниковым миллионы по всей Украине.
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По остаткам коларадской ленты, видно что автомат трофейный ! 👍
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазведчики 92-й ОМБР отняли у террористов автомат, - волонтер Мысягин. ФОТО
 
 
 
 
 
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