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Все про:боевик (16281) Россия (69527) ФИФА (192) футбол (2927) Донбасс (16333) ЧМ-2018 (132) певица (43)

 ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков на Донбассе

Российская певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу из-за поддержки боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По данным источника, Международная федерация футбола (ФИФА) направила Чичереной письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление рок-исполнительницы.

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

Отмечается, что одной из причин данного решения ФИФА является деятельность певицы. "У ФИФА имеется беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами", - говорится в сообщении.

Российский telegram-канал Mash, уточнил, что запретили "неофициально - из-за поддержки Донбасса".

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Напомним, Чичерина одной из первых посетила оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она несколько раз приезжала на Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.

В мае 2017 года она получила паспорт "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3070170
 
 
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Оце так санкція... Просто удар під дих кацапам)
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потерлась сучка в Лугондоне, блох набралась ФІФА заборонила російській співачці Чичериній виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 1661
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ничего страшного,она всегда может выступить в Луганске
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Преемник Моторолы Воха разбился на мотоцикле и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Скорбит всё Ордило. Мотоциклу секретно присвоено звание героя Украины.

был Воха стал лепеха
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при вторжении СССР в Афганистан на Олимпиаду страны Запада вообще не ехали. но тута можна....
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певица ртом. пусть с кабздоном поет в подворотне на арбате.
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Троллинг зочотный, блюдо повар приготовил щикарно. )
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Известный РАБссиянский придурок Эдуард Лимонов предложил Плешивому захватить половину Казахстана сразу после смерти Назарбаева.
Блин быдло Мавзолейное больно не только на всю башку Майонезную....
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У них эта идея не один год ходит. Ее обговаривали задолго до Крыма.
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Во казахи обрадуются. Столько руских рабов у них появится.
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Обдрыщится кацапьё, там много китайских инвестиций уже. А ханьцы выкашивают тайгу под будущие свои города, водопровод от Пекина до границы дотянули за Байкала водичкой. Пойди попри против них с голожопой скудоумной кацапней и дикими чеченами. А там и сознательные сегодня буряты иди знай за кого подпишутся... Интересное время наступило - развал последней империи Земли....
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все правильно написано. Коротко и по сути.
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хорошее фото. Душевное. Дуэт прям. "Захараст чичеренский" рвет, даунбасские дисскатЭки, шо, мавпа, газэту. "Танцуют усе!" Ждем, Кабздона, тот, за Новососсию, величаво сняв парик, даже, брейк данс, влупит. Мдаааа...Таланты. Ну, нам, укропам да фошиздам ущербным, не понять, гениев. Нам, надо, рабов гонять, по Карпатам, да девок русских, бандеровцам, на потеху отдавать, а парням русским, вообще, не повезло, гейропейцы, их, уже, давно, лобзают душевно, даже стринги, скрепные, не помогают.
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Зато Чичолина может спеть на Колбассарене Донецка!😁
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Известная РАБссиянская певичка Натали снялась абсолютно голой на радость фанам и дятлам.Теперь её песТня "О боже какой музчина" будет звучать по новому... ФІФА заборонила російській співачці Чичериній виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 2232 ФІФА заборонила російській співачці Чичериній виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 2232
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рок-исполнительницы (c)

Походу-филя киркоров-вообще трешер...
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Почти Тарья Турунен из финской группы Найтвишь... ФІФА заборонила російській співачці Чичеріній виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 2017
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Мадуро вже запросив її з уййєбнем кабздоном заспівати дуетом на анальному фесті - xуйламос-байламос-каракас-2018. Вафелька вже вивчила перший куплет - ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То клала вона свій блохастий кліт на фіфа. Буде дивитися чемп анусуели та ганяти лисого місцевим пушерам.
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ага. шоб она спела с хором александрова в присутствии доктора лизы менгле.
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А вот Чемпионат Мира в стране которая поддерживает террористов - проводить можно!
Да?... ФІФА заборонила російській співачці Чичеріній виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 958
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Я один в первый раз слышу о такой певице?
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Та Вы шо? А "Ту-лу-ла... и чё-то там надула" ?
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Вся параша поддерживает боевиков на Донбассе,даже официально и шо то ФИФА?
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РАБссия купила право на проведения чемпа купив голоса 10 стран мира,былл Шкандаль но почему то заглох с уходом президента ФИФА Блаттера
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А к чему там в статье фото двух педиков?
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Подивиться кліп Чичеріной на ютубі "на передовой". Офігеть не встать, там відеоряр українців порівнюють з нацистами 3 рейху, а вона співає що Дамбас це їх расеян земля і "це наша земля і ни шагу назад". Курва. Їй пожиттеві санкції треба українські.
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Боги, до чего же мерзкие рожи у этих недочеловеков животных - или мне это от омерзения и ненависти кажется?....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков на Донбассе
 
 
 
 
 
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