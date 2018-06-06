 ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По данным источника, Международная федерация футбола (ФИФА) направила Чичереной письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление рок-исполнительницы.

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

Отмечается, что одной из причин данного решения ФИФА является деятельность певицы. "У ФИФА имеется беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами", - говорится в сообщении.

Российский telegram-канал Mash, уточнил, что запретили "неофициально - из-за поддержки Донбасса".

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Напомним, Чичерина одной из первых посетила оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она несколько раз приезжала на Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.

В мае 2017 года она получила паспорт "ЛНР".