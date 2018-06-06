 Украинская компания Dart Airlines попала в список санкций США из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками

Об этом говорится в документе на сайте Федерального реестра США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Caspian Airlines ранее попала под санкции за поддержку военной ветви исполнительной власти Ирана путем перевозки персонала и запрещенных материалов, в том числе оружия, из Ирана в Сирию.

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"За помощь, спонсорство, предоставление финансовой, материальной, технической, финансовой или иной поддержки", - говорится в сообщении о введении санкций.

Список новых санкций должны обнародовать 7 июня.

В сентябре 2017 года США уже вводили ограничительные меры против украинской авиакомпании из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками.

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Украинская компания "Dart" была основана в 1997 году. Она предлагает регулярные и чартерные рейсы по перевозке пассажиров и грузов, а также аренду воздушных судов. "Dart" выполняет рейсы в Албанию, Грузию, Грецию, Италию и Черногорию.