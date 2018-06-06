 Украинская компания Dart Airlines попала в список санкций США из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками

Об этом говорится в документе на сайте Федерального реестра США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Caspian Airlines ранее попала под санкции за поддержку военной ветви исполнительной власти Ирана путем перевозки персонала и запрещенных материалов, в том числе оружия, из Ирана в Сирию.
"За помощь, спонсорство, предоставление финансовой, материальной, технической, финансовой или иной поддержки", - говорится в сообщении о введении санкций.
Список новых санкций должны обнародовать 7 июня.
В сентябре 2017 года США уже вводили ограничительные меры против украинской авиакомпании из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками.
Украинская компания "Dart" была основана в 1997 году. Она предлагает регулярные и чартерные рейсы по перевозке пассажиров и грузов, а также аренду воздушных судов. "Dart" выполняет рейсы в Албанию, Грузию, Грецию, Италию и Черногорию.
"Решение Совета (CFSP) 2017/381 от 3 марта 2017 года, вносящее изменения в решение 2014/119/CFSP в отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов в связи с ситуацией в Украине, аннулируется в той части, которая касается сохранения имени Сергея Арбузова в списке лиц, организаций и органов, к которым применяются эти ограничительные меры", - отмечается в документе.
Стоит отметить, что суд также обязал Совет ЕС компенсировать Сергею Арбузову судебные издержки по данному делу
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"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - заявил Омелян.(с)
Рейсы мутные,скандал не первый.Интересно,кто стоит за этим Томчани