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Все про:Иран (468) санкции (6795) США (13780)

 Украинская компания Dart Airlines попала в список санкций США из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками

Соединенные Штаты добавили в новый санкционный список украинскую компанию Dart Airlines из-за того, что она сотрудничала с иранской авиакомпанией Caspian Airlines.

Об этом говорится в документе на сайте Федерального реестра США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Caspian Airlines ранее попала под санкции за поддержку военной ветви исполнительной власти Ирана путем перевозки персонала и запрещенных материалов, в том числе оружия, из Ирана в Сирию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Ирана будут восстановлены в течение 180 дней, - Минфин США

"За помощь, спонсорство, предоставление финансовой, материальной, технической, финансовой или иной поддержки", - говорится в сообщении о введении санкций.

Список новых санкций должны обнародовать 7 июня.

В сентябре 2017 года США уже вводили ограничительные меры против украинской авиакомпании из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками.

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Украинская компания "Dart" была основана в 1997 году. Она предлагает регулярные и чартерные рейсы по перевозке пассажиров и грузов, а также аренду воздушных судов. "Dart" выполняет рейсы в Албанию, Грузию, Грецию, Италию и Черногорию.

Источник: https://censor.net.ua/n3070169
 
 
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Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о заморозке активов бывшего и. о. премьера Украины и бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова за период с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года. Об этом говорится в соответствующем решении, размещенном на сайте судебной инстанции.

"Решение Совета (CFSP) 2017/381 от 3 марта 2017 года, вносящее изменения в решение 2014/119/CFSP в отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов в связи с ситуацией в Украине, аннулируется в той части, которая касается сохранения имени Сергея Арбузова в списке лиц, организаций и органов, к которым применяются эти ограничительные меры", - отмечается в документе.

Стоит отметить, что суд также обязал Совет ЕС компенсировать Сергею Арбузову судебные издержки по данному делу
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скоро, Совет ЕС, по решению суда, будет присылать, бригады парламентариев, чинить калитки и копать огороды, беглым олигархам. Такие, себе, толерантные бригады, с тачками европейских ценностей. Норм.
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Цинизм по-президентски: бизнес с Россией приносит Порошенко сотни миллионов

https://antikor.com.ua/articles/241547-tsinizm_po-prezidentski_biznes_s_rossiej_prinosit_poroshenko_sotni_millionov
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А почему молчит Матиос ? В военное время украинская компания работает на врага. ОХРЕНЕТЬ!!! А Матиос опять не своим делом занимается- ловит в Киеве коррупционеров
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о самолетах компаний Khors и DART, которые фигурируют в расследовании Reuters о тайных чартерах с российскими наемниками в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - заявил Омелян.(с)
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Ну кроме этого и арестовать надо главу компании - ведь он работал на врага. Раз он получил такой щекотливый заказ от руцьких военных, то он входит в определенный круг руцько- украинского лобби , тут и Лугандон наверно в теме
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С этой компанией и её владельцем Сергеем Томчани нечисто дело.Никому не известный дядя влез в очень закрытый круг авиаперевозок в 1997 г,компания долгое время числилась на какой-то стюардессе,офис в обычной квартире.И это у нас,где попробуй влезь в этот бизнес.
Рейсы мутные,скандал не первый.Интересно,кто стоит за этим Томчани
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинская компания Dart Airlines попала в список санкций США из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками
 
 
 
 
 
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