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 Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 170 взрывов в Донецкой и Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете за период с 19:30 4 июня до 19:30 5 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако меньше взрывов (около 170 против около 180 взрывов)", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, шахты Октябрь, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой.

Отдельно сказано, что при запуске беспилотного летательного мини-аппарата в районе западной части Зайцево (подконтрольна правительству Украины, в 62 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели СММ услышали около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 50-70 со стороны юга от их позиций. По оценке миссии, выстрелы вероятно были направлены в сторону беспилотника.

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Представителям СММ удалось приземлить беспилотник, который не был поврежден. Через несколько минут двое военнослужащих Вооруженных сил Украины подошли к наблюдателям и извинились за выстрелы в сторону беспилотника СММ. Представители СММ затем покинули этот район.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений прекращении огня, в то же время задокументировав больше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (три взрыва против одного)", - говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070167
 
 
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Поговаривают, сегодня НАБУ провело обыск у Лещиты.
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Зато менеджеры Нафтогаза гребут миллионы и шикуют на всю катушку. Каждому свое в Украине.
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Не понимаю, зачем этим дармоедам платят, только для того чтобы они взрывы считали. Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2365
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ну да...170 взрывов-норма в пределах "перемирия". Повода озабачиваться пока нет....Как они будут знать когда озабоченность выразить если взрывы считать не будут? Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 343
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе
 
 
 
 
 
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