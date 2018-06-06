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 Политика Украины
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Все про:дисциплина (50) Минздрав (1599) Счетная палата (105) Супрун Ульяна (291) Линчевский (5)

 История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

История с отчетом Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" и Александром Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как прекрасный пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи.

Об этом написала на своей facebook-странице исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы пытаемся оценить эффективность программы лечения за границей, то вынуждены говорить на языке цифр - сколько денег было потрачено на лечение человека, сколько времени он прожил после этого, сколько всего людей мы смогли спасти за эти средства ежегодно - за этими цифрами стоят человеческие жизни.

Правильно ли считать программу неэффективной, если эти люди не смогли полностью выздороветь, прожили год, два, пять после операции? Думаю, что нет. Думаю никто бы не назвал неэффективным использованием средств шанс на выздоровление больного человека. И так сказал Александр Линчевский, если читать не вырванные из контекста фразы, а полную стенограмму", - отмечает Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция Радикальной партии пришла на заседание Кабмина с требованием увольнения замглавы Минздрава Линчевского

Она указывает, что Линчевский отвечал на тезис, озвученный представителем Счетной палаты о том, что программа неэффективно использует средства и объяснял, почему программа на самом деле важна.

По словам Супрун, Минздрав пока не получил от Счетной палаты полный текст выступления, но сегодня на сайте Счетной палаты и странице ее руководителя Валерия Пацкана появился отчет по указанной программе.

"В своей заметке и сегодняшнем выступлении в правительстве он, например, отметил, что "около 200 000 000 гривен - вообще не были использованы в рамках этой программы". В то время, как в самом отчете Счетной говорится, что неиспользованной осталась сумма в 19 952 300 гривен. Остаток действительно был около 20 млн грн. Он образовался из-за решения временной остановки оплаты по двум лицам из-за появления информации о том, что уже было оплачено и суммы неиспользованных средств, которые были возвращены на счет Минздрава Украины, от курсовой разницы перечисленных средств для лечения больных. Как глава органа финансово-бюджетного контроля мог несколько раз подряд ошибиться с такой цифрой?" - задается вопросом и.о. министра здравоохранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Линчевский отвечал на упрек Счетной палаты в нерациональных тратах на лечение онкобольных, и смысл в том, чтобы стараться спасти людей, - спикер Минздрава Ябчанка. ВИДЕО

Она отмечает, что 7 июня в 12:00 состоится заседание дисциплинарной комиссии по Александру Линчевскому, а также подчеркивает: "Недопустимо использовать Счетную палату - независимый орган бюджетного контроля - как инструмент политических атак".

История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун 01
История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун 02

Напомним, 4 июня ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.

"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".

Также читайте: Минздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью

В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан. Счетная палата уже передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, полную аудиозапись его выступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3070166
 
 
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а до супрун медицина типа процветала,при рыгах начали фальсифицировать лекарства,богатырева мошенница и комапния,врачи на скорой не могут давление сбить,магнезия украинского производства просто не действует
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4 года достаточно было ,чтоб сделать как не у папередников.В итоге жопа еще больше.Это не реформы,это продолжение политики овоща.
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супрун исполняет свои обязанности с 2016 года,хрен ты что тут сделаешь,если заняться то лет 10 не меньше,так как медицины в Украине просто нет
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Какие подвижки в + назовете?За 4 года.
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зменшення кількості населення України ..?
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просто інших досягнень , за 4 роки "патужних реформ" , якось не помітно ...
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в Украине нет медицины никакой,есть люди уровня фельдшера и то не всегда
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Той хто не бачить "подвижек" - давно не був у поліклініках.
А наші пенсіонери їх вже добре відчули.
Сам півгодини стояв у черзі в аптеку, де у двох віконцях пенсіонери перебирали ліки, які їм оплачує держава.

Лікарка, з якою підписав контракт, не послала шукати ксерокс, щоб зробити потрібну копію виписки, а зробили це у себе в кабінеті. Так само в її кабінеті зробив кардіограму, хоч раніше отримував направлення і їхав з амбулаторії в поліклініку.
У рентген-кабінет зробили знимку за направленням від приватного лікаря. Безкоштовно.
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Озвучьте,где сия поликлиника находится.С удовольствием подпишу контракт с ней.
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мне в поликлинике предложили лекарства бесплатно и некоторые за минимальную плату,так как я страдаю хроническим заболеванием,раньше я такого не видкл
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які ліки? шоколад для підвищення рівня серотоніну.?
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только кардиогруппа, дописывайте, это важно.
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я писал за себя лично ,читайте внимательней,это не только,а это две трети больных в группе риска или вы забыли уточнить?
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Вони й роблять, ліквідовують медицину як таку. А навіщо вона баригам? Лікуються вони і їхні і так за кордоном - родять в Штатах, трипер лікують в Їзраїлі, а з запою виходять у Швейцарії...
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да уж проблемы не в
том что сказал или не сказал (и как) какой то там чиновник МОЗ проблема в целом
на букву "Хорошо" в медицине да и вообще в Украине полный абзац.. падаем
пробиваем и эти во власти трендят и трендят про успехи и "реформы"
просто сюрреализм какой -то.. тут на память приходит в голову анекдот (ну как
же не посмеяться- хотя бы над собой).. Итак Правление колхоза - собрание на
повестке 3 вопроса 1. Строительство коммунизма...2. Строительство новой фермы и
3. Обсуждение Доклада парторга о загнивании сельского хозяйства на Загнивающем
Западе.. первый вопрос ну строим типа коммунизм и когда то построим в отдельном
колхозе мы его не построим.. перешли к вопросу № 2 новая ферма, в связи с тем,
что- по плану нашу ферму передвинули на следующую пятилетку- нет денег, вопрос
о ферме поднимем в следующей пятилетке.... 3. вопрос Доклад парторга колхоза о
загнивании сельского хозяйства на загнивающем Западе.. и тут парторг во время
Доклада возьми и ляпни- типа бедные крестьяне и фермеры загнивающего Запада, в
загнивающем капитализме строят ферму за 2 месяца....дальше у людей глаза
округлились и народ начал гудеть, типа- ну да загнивают... у нас значит ферму
25 лет все никак не построят.. а там так гады заелись гнилью... что им за 2
месяца новую ферму строят.. гык ты клятых капиталистов.... на этой ноте
собрание в колхозе было быстротечно закрыто..... Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 3937
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При магнезию истинная правда. На себе ощутил. Было 200 на 110. Ввели магнезию. Не понижалось.
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Минздрав всегда был самым коррумпированным, особенно фармако-мафия и сейчас против Супрун ведётся отчаянная война. Рабиновичи и прочие ведут ожесточённую войну против реформ в здравоохранении.
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Оксана Корчинская подробно рассказывает про медичную мафию..... История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун - Цензор.НЕТ 1194


Війна проти Уляни Супрун. Богомолець, Ляшко, Вілкул, Бахтєєва, Рабінович.

видео
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1726744017391123/

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ксюха авторитет, ну ну, язык не сотрите.
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Makimoto - Оксана с АТО не вылазит, спасла множество жизней вместе с госпитальерами....

Да, она авторитет и среди ВСУ и среди добрбатов.....
Но ваш авторитет понятное дело на этой картинке...
История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун - Цензор.НЕТ 6289
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Це, як я розумію, тільки один з томів... История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун - Цензор.НЕТ 9300 Виконаного тільки три рядки крупним почерком.
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за для справедливості - Корчинська зайшла у ВР від партії Ляшка ! Ну і бути жінкою "Попа Гапона нашого часу" - тут взагалі без коментарів ...
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Цю йобнуту (термінологія Г.Москаля) імпортну суку треба за межі України виставляти. Можна частинами...
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Система здравоохранения находится на пороге больших потрясений - в частности, сокращения врачей, в частности, узких специалистов, и в частности, стационаров. Система сопротивляется как может.
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давно пора,врачи в моей поликлинике просто тупые,терапевт не знает состав таблеток,которые прописывает и сидит там лет 30 наверное,другие врачи вообще советуют почитать как лечить почки в интернете
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Так Супрун тоже решила по интернету лечить ,вот когда ты палец поломаешь ,пойдёшь в больничку а там тебе по прейскуранту влепят больше,чем ты за год зарабатываешь от то ты вспомнишь Супрун незлым,тихим словом... История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун - Цензор.НЕТ 3332
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это правильное лечение,дать консультацию сельскому врачу,так как его квалификация не всегда высокая и часто он не знает что делать вообще
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Ну, типа:
1. Возьмите грушу для клизмы в правую руку.
2. Взяли? Хорошо.
3. Введите ее. Ну, вы поняли....
4. Очень хорошо.
5. Не вынимайте ее, пока пациенту не станет хорошо.
Конец связи.
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клизму можешь себе самостоятельно вставить, знаю людей которые умерли в сельских больницах,потому что им не смогли оказать помощь из за низкой квалификации врача,любая консультация по скайпу лучше,чем никакой вообще
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Часто сільський лікар, який ніколи не бачив апарата УЗД, поставить діагноз "руками та вухами" (як лікарі попередніх поколінь) і не змусить годувати мафію, як вчиняють іноді лікарі у великих містах.
Щодо ефективності дистанційної діагностики (не медичної): у мого товариша під час поїздки до Словаччини, щось заскрипіло у моторі. Було якесь національне свято і усі сервіси були зачинені. Товариш зателефонував київському механіку (до речі, сирійцю) і дав послухати скрипи у різних точках підкапотного простору. Механік упевнено сказав "ріж ремінь кодиціонера". А власник СТО порадив з'їздити до сусідньої Австрії на сервіс, адресу якого встиг "пробити" в Інеті.
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У моих друзей в Италии заболела родная сестра в одесской области . Так прислали в Италию файлы с исследованиями и получили консультацию .
Консультации по интернету надо развивать
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Советую тебе почитать учебник грамоты, для начала.
Хотя, зачем Врачу какие-то там точки и запятые....?
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есть учебник грамматики,а грамота это вероятно то,что тебе дали после школы вместо аттестата
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Где вы врачей возьмете,если сейчас пришли те у которых дипломы куплены?
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да нет врачей никаких,необразованные недоучки в основном и неоткуда их взять,поэтому начинать нужно с обучения студентов и займет это лет 10,если заняться сейчас
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Тебе не давали ни того, ни другого. И это чувствуется сразу.
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что еще чувствуется,завтра гроза будет или дождь?диплом вероятно тебе давали,за что то,остальные его защищали и получали
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Врачи давно уехали кто куда,остались не врачи а неучи ....
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Супрун ,может тебя повесить ,ты же всё равно умрёшь ...
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В церкви поп может говорить от имени Бога ,то что Вы хотите услышать,а то что сказал Александр Линчевский,даже если его текст порезали,то это есть правда и лучше от своего лечащего доктора слышать горькую правду, чем сладкую ложь
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Да какая там правда ,во всём Мире давно побеждают рак и там за человека борются до последней возможности и только когда эти возможности исчерпаны ,человеку могут сказать ,что мол ничего сделать не можем,вам осталось примерно столько-то ,а то что сказала эта погань это просто скотство.
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вы полный текст выступления читали? там как раз все наоборот
Основная претензия Счетной палаты и пани Богомолец к Линчевскому была в том что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться за бюджетные деньги, умирают сразу после операции. И это типа нерационально расходование средств.
Он же на это ответил что все больные раком умирают, кто сразу, а кто через несколько лет...но это не значит что не нужно их лечить.
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Ну сказать,что все больные раком умирают ,мог только идиот ,если конечно он не имел ввиду то,что мы все умрём ,независимо от того,кто-чем болеет и кто-где лечится...
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возможно он сказал не правильно и не красиво.
Но смысл его фразы был совсем о другом...о том что даже смертельно больных нужно лечить, чтобы они могли еще немного времени пожить.
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Он сказал,то что сказал а смысл теперь в эти слова можно вкладывать любой ,это человек ,просто должен сам уйти в отставку.
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Вырванные из контекста фразы? Она что, интернетом не пользуется? Стенограмму разве что сайты погоды не опубликовали.
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Тогда по логике Счетной палаты и пани Богомолец...зачем вообще лечить людей? они ведь все равно когда то умрут...это получается неэффективное использование средств.
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садись, 2ва, перечитать и осмыслить.
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читал я полный текст выступления.
И там основная претензия к Линчевскиму что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться, умирают после операции. Он на это ответил что все больные раком умирают, но это не значит что не нужно их лечить.
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Каждый день я читаю на УКРНЕТе заголовки "Супрун развенчала миф о...."*с) И этих мифов уже десятки! Всегда я её не переносил. И это моё неприятие только усиливается. Потому, я делаю простой вывод: если эта И.О. заступается за этого черта, значит его гнать надо сраной метлой.
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Многие раньше думали что перекись водорода очень ценное лекарство для открытой раны,а теперь этот пшик и мне не нужен.
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А я и сейчас так думаю. У меня в судовом лазарете перекись водорода почему-то никто не отменил. Интересно- почему? И кстати, это вовсе не только у меня, на судне. Эта перекись поставляется спокойно на все суда Мирового Флота. Стоит только заказать.
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вы полный текст выступления читали?
Основная претензия Счетной палаты и пани Богомолец к Линчевскому была в том что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться за бюджетные деньги, умирают сразу после операции. И это типа нерациональное расходование средств.
Он же на это ответил что все больные раком умирают, кто сразу, а кто через несколько лет...но это не значит что не нужно их лечить.
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хорошие учебники будут. Еще, в школе, их введите. Типа реформа. Маладец, Супрун. Прекрасное будущее будет, после, этих, "деятелей".
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Доктор Супрун - Менгеле прекрасно решает поставленную задачу
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Якщо це правда,і Рахункова палата вдалась до маніпуляції,вирвавши з контексту слова Линчевского,то йому обов'язково треба за таке позиватися до суду.Не є прихильницею Супрун і того,що відбувається в медицині,але вже остобісіли брехня і маніпуляції,за які ніхто не несе відповідальності.
Оббрехати,стерти з лиця землі людину,а потім позичити очі у Сірка і жити,як ні в чому не бувало-все частіше таке відбувається у наших політиків і деяких продажних журналістів.
Потрібен закон про кримінальну відповідальність за наклеп,бо ця брудна технологія вилізе всім нам боком,якщо це не зупинити
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Медицинская мафия защищает свои коррупционные доходы всеми возможными методами . Для них все средства хороши. И все прикрываются любовью к украинцам. Лично меня раздражает Богомолец своей тупостью .
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Чья идея взять эту лаборантку работать министром здесь?
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Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 8513Edgar Kelwin‏ @edgar_kelwin 44 мин.44 минуты назад
Сука, семейка монстров Адамс!!!
Всплыла правда о Марине Порошенко: семье грозит пожизненное заключение https://bbcccnn.co/vsplyla-pravda-o-marine-poroshenko-seme-grozit-pozhiznennoe-zaklyuchenie/ … через @bbcccnn

https://t.co/1zz3PDNR15

Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 9408

Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, участвовала в хищении средств, предоставляемых международной гуманитарной помощью Украине из европейских стран и США для поддержки детей-инвалидов.
Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные журналистам одним из сотрудников Министерства юстиции. Пишет авторитетное издание Luxembourg Herald (Люксембургский вестник)
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Папаша - вор, Пеца - вор, жена - не отстаёт... Там по ходу на всей семье клейма ставить негде. Лишь подрастающему поколению Поросенков предъявить нечего... не успели еще.
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А сынишка? Который в капусте партизанил.
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Ай-яй-яй. А сегодня репортаж был о встрече с Главой Лихтенштейна. Перепутали? Не того позвали? Надо было Главу Люксембурга звать. Перетереть с ним, по- дружески... шоп свою прессу унял.
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Схоже, що сьогодні стартує новий етап передвиборчих інтриг у нашій політичній пісочниці. Донині всі, від Путіна й до найрадикальніших націоналістів, воювали лише проти Порошенка. А саме сьогодні, з тих даних, які маю (не дарма ж літав до Варшави), там відбувається цікава зустріч, яка започатковує новий етап: усі проти всіх.
Так от, звично в робочий час під час пленарного тижня, сьогодні Юля Тимошенко зустрілася у польській столиці зі ще одним "світочем сучасності" Міхаїлом Саакашвілі. І говорили вони не зовсім на ту тему, яку Міхо щойно розкручував у Польщі для нечисленних гостей з України. Тобто не про те, "как свергнуть власть зажравшихся бариг", а про те, як разом "дружити" проти Анатолія Гриценка, який сьогодні становить загрозу рейтингам Тимошенко.
А я чомусь думав, що в них вистачить терпіння десь до осені... Однак дуже вже сильна сверблячка до влади.
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Да вам надо в ЦРУ работать Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 9548.Петруха пошел по пути наименьшего сопротивления.Все кто против него зрадныкы,если не я то кто Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 9548
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Эту соровскую гниду пора уже остановить самым радикальным способом, иначе она те остатки медицины угробит окончательно.
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Якщо буде врятоване хоча б одне життя - програма ефективна, але не для Супрун та її поплічників. Цікаво, де буде лікаватися вона сама, якщо захворіє? Звісно, в звичайній українській онко-лікарні, яка не має необхідного обладнання, необхідних медикаментів, необхідних фахівців...Сука.
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Тупые савушкинские боты в обнимку с лугандонскими нашли себе в помощники малограмотных полезных идиотов. Слова Линчевского вывернули наоборот и всё ради атаки на Супрун, по принципу - только бы хуже сделать для Украины.
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Эти интриганы живут и работают в Киеве. Вот назвали бы их фио, чтобы другие боялись прослыть непорядочными . КТО ЗАПУСТИЛ ЭТУ АКЦИЮ ?
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Хтоб говорив.
Ціни на деякі ліки в Україні завищені в 14 разів порівняно з референтними країнами
http://dt.ua/ECONOMICS/cini-na-deyaki-liki-v-ukrayini-zavischeni-v-14-raziv-porivnyano-z-referentnimi-krayinami-230107_.html
................................
Международные закупки лекарств для Украины: обман и манипуляции.
http://obozrevatel.com/crime/07948-mezhdunarodnyie-zakupki-lekarstv-dlya-ukrainyi-obman-i-manipulyatsii.htm
........................................
Інститут туберкульозу на межі закриття. Це гуманітарна катастрофа - Ю.Фещенко.
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1638635-institut-tuberkulozu-na-mezhi-zakrittya-tse-gumanitarna-katastrofa-yu-feschenko
..........................................
Доктор Комаровский: Состояние медицины-это ГЕНОЦИД нашего народа!
http://ua24ua.net/doktor_komarovskiy_sostoyanie_meditsini_eto_genotsid_nashego_naroda/
..................................
Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців
http://www.unn.com.ua/uk/news/1642848-bez-tsilovoyi-derzhavnoyi-programi-pidtrimki-zalishilisya-160-tis-onkokhvorikh-ukrayintsiv
.................................
Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців
http://www.unn.com.ua/ru/news/1674921-s-aprelya-v-ohmatdete-spisali-neprigodnyh-lekarstv-zakuplennyh-za-sredstva-gosbyudzheta-bolee-chem-na-million-griven
..................................
В самый разгар вспышки ботулизма в стране, Камбин решил окончательно упразднить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины
С Ульяны Супрун спроса, конечно, не будут никакого: если что, она подаст в отставку и уедет обратно в Америку.
http://crisis.in.ua/alesya/minzdrav-doreformirovalsya-do-epidemii-botulizma-na-ocheredi-smerti-ot-stolbnyaka.htm
............................
Бюджетні гроші підуть не за пацієнтом, а куди чиновник скаже.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/595cd9bc6d554/
..............................
В ОХМАТДИТ для лікування онкохворих дітей поставили непридатних ліків на близько 10 млн грн
http://www.unn.com.ua/uk/news/1677624-v-okhmatdyt-dlia-likuvannia-onkokhvorykh-ditei-postavyly-neprydatnykh-likiv-na-blyzko-10-mln-hrn
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«Действия главы Минздрава Супрун направлены на уничтожения отечественной медицины. Если мы сегодня реформируем медицину без учета мнения специалистов и врачей, которые всю свою жизнь проработали на благо страны, то это фактически геноцид нации.

Источник: http://ru.golos.ua/social_problem/suprun__tselenapravlenno_unichtojaet_otechestvennuyu_meditsinu__ekspert_5345

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50,4% респондентів відкладали лікування через брак коштів, а 43,3% - продавали коштовні речі, майно, аби придбати ліки, або позичали кошти на препарати. Країна 13:04, 30 березня 2017 639 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ
https://health.unian.ua/country/1850481-mayje-50-hvorih-ukrajintsiv-vidmovlyayutsya-vid-likuvannya-cherez-nestachu-koshtiv-doslidjennya.html
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Ціни на ліки, закуплені через міжнародні організації, занадто завищені - Богомолець
https://health.unian.ua/country/1820581-tsini-na-liki-zakupleni-cherez-mijnarodni-organizatsiji-zanadto-zavischeni-bogomolets.html
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Супрун зачиняє єдину в Україні психлікарню для неосудних хворих
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/suprun-zachinyaye-yedinu-v-ukrayini-psihlikarnyu-dlya-neosudnih-hvorih-20170801615299
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«Очень жаль, что многие пациенты проконсультируются, им кардиохирургия показана, но операция невозможна, потому что денег нет. И пациенты едут домой умирать», - говорит врач-кардиолог Людмила Пенькова.
http://pharma.net.ua/news/ukraine/17914-institut-kardiohirurgii-imeni-amosova-mozhet-prekratit-rabotu-iz-za-dolgov
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"З 1 січня 2018 року операції українцям будуть проводити без анестезії…": Емоційна заява Ольги Богомолець
http://www.dilovyi.info/z-1-sichnya-2018-roku-operatsiyi-ukrayintsyam-budut-provodyty-bez-anesteziyi-emotsijna-zayava-olgy-bogomolets/
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Смертельно небезпечні ліки можуть вільно продаватися в Україні
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bogomolec/5a1e81ac5964c/
Історія з Лінчевським коли-небудь увійде в підручники як приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій і брехні, - Супрун - Цензор.НЕТ 8021
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Да, всё таки платная медицина это ж намного лучше ,чем бесплатная.
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безплатного не буває. то тільки дурники вірять в безплатну медицину.
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За предложение лечить украинцев за рубежом - наказывать? Господа, вы наверно никогда не были в онкодиспансере!!!! Гройсман считай желает нам всем смерит!! У нас только 5% врачей реально лечат, остальные выкачивают деньги последние!! Одна надежда - обращение за рубеж - это спасение жизни наших людей!! Как жаль что многие комментаторы об этом задумаются только когда столкнутся сами. А рак будет у всех, просто не все до него доживут (как шутят онкологи).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун
 
 
 
 
 
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