 История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

Об этом написала на своей facebook-странице исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы пытаемся оценить эффективность программы лечения за границей, то вынуждены говорить на языке цифр - сколько денег было потрачено на лечение человека, сколько времени он прожил после этого, сколько всего людей мы смогли спасти за эти средства ежегодно - за этими цифрами стоят человеческие жизни.
Правильно ли считать программу неэффективной, если эти люди не смогли полностью выздороветь, прожили год, два, пять после операции? Думаю, что нет. Думаю никто бы не назвал неэффективным использованием средств шанс на выздоровление больного человека. И так сказал Александр Линчевский, если читать не вырванные из контекста фразы, а полную стенограмму", - отмечает Супрун.
Она указывает, что Линчевский отвечал на тезис, озвученный представителем Счетной палаты о том, что программа неэффективно использует средства и объяснял, почему программа на самом деле важна.
По словам Супрун, Минздрав пока не получил от Счетной палаты полный текст выступления, но сегодня на сайте Счетной палаты и странице ее руководителя Валерия Пацкана появился отчет по указанной программе.
"В своей заметке и сегодняшнем выступлении в правительстве он, например, отметил, что "около 200 000 000 гривен - вообще не были использованы в рамках этой программы". В то время, как в самом отчете Счетной говорится, что неиспользованной осталась сумма в 19 952 300 гривен. Остаток действительно был около 20 млн грн. Он образовался из-за решения временной остановки оплаты по двум лицам из-за появления информации о том, что уже было оплачено и суммы неиспользованных средств, которые были возвращены на счет Минздрава Украины, от курсовой разницы перечисленных средств для лечения больных. Как глава органа финансово-бюджетного контроля мог несколько раз подряд ошибиться с такой цифрой?" - задается вопросом и.о. министра здравоохранения.
Она отмечает, что 7 июня в 12:00 состоится заседание дисциплинарной комиссии по Александру Линчевскому, а также подчеркивает: "Недопустимо использовать Счетную палату - независимый орган бюджетного контроля - как инструмент политических атак".
Напомним, 4 июня ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.
"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".
В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.
А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан. Счетная палата уже передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, полную аудиозапись его выступления.
А наші пенсіонери їх вже добре відчули.
Сам півгодини стояв у черзі в аптеку, де у двох віконцях пенсіонери перебирали ліки, які їм оплачує держава.
Лікарка, з якою підписав контракт, не послала шукати ксерокс, щоб зробити потрібну копію виписки, а зробили це у себе в кабінеті. Так само в її кабінеті зробив кардіограму, хоч раніше отримував направлення і їхав з амбулаторії в поліклініку.
У рентген-кабінет зробили знимку за направленням від приватного лікаря. Безкоштовно.
том что сказал или не сказал (и как) какой то там чиновник МОЗ проблема в целом
на букву "Хорошо" в медицине да и вообще в Украине полный абзац.. падаем
пробиваем и эти во власти трендят и трендят про успехи и "реформы"
просто сюрреализм какой -то.. тут на память приходит в голову анекдот (ну как
же не посмеяться- хотя бы над собой).. Итак Правление колхоза - собрание на
повестке 3 вопроса 1. Строительство коммунизма...2. Строительство новой фермы и
3. Обсуждение Доклада парторга о загнивании сельского хозяйства на Загнивающем
Западе.. первый вопрос ну строим типа коммунизм и когда то построим в отдельном
колхозе мы его не построим.. перешли к вопросу № 2 новая ферма, в связи с тем,
что- по плану нашу ферму передвинули на следующую пятилетку- нет денег, вопрос
о ферме поднимем в следующей пятилетке.... 3. вопрос Доклад парторга колхоза о
загнивании сельского хозяйства на загнивающем Западе.. и тут парторг во время
Доклада возьми и ляпни- типа бедные крестьяне и фермеры загнивающего Запада, в
загнивающем капитализме строят ферму за 2 месяца....дальше у людей глаза
округлились и народ начал гудеть, типа- ну да загнивают... у нас значит ферму
25 лет все никак не построят.. а там так гады заелись гнилью... что им за 2
месяца новую ферму строят.. гык ты клятых капиталистов.... на этой ноте
собрание в колхозе было быстротечно закрыто.....
Війна проти Уляни Супрун. Богомолець, Ляшко, Вілкул, Бахтєєва, Рабінович.
видео
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1726744017391123/
Да, она авторитет и среди ВСУ и среди добрбатов.....
Но ваш авторитет понятное дело на этой картинке...
1. Возьмите грушу для клизмы в правую руку.
2. Взяли? Хорошо.
3. Введите ее. Ну, вы поняли....
4. Очень хорошо.
5. Не вынимайте ее, пока пациенту не станет хорошо.
Конец связи.
Щодо ефективності дистанційної діагностики (не медичної): у мого товариша під час поїздки до Словаччини, щось заскрипіло у моторі. Було якесь національне свято і усі сервіси були зачинені. Товариш зателефонував київському механіку (до речі, сирійцю) і дав послухати скрипи у різних точках підкапотного простору. Механік упевнено сказав "ріж ремінь кодиціонера". А власник СТО порадив з'їздити до сусідньої Австрії на сервіс, адресу якого встиг "пробити" в Інеті.
Консультации по интернету надо развивать
Хотя, зачем Врачу какие-то там точки и запятые....?
Основная претензия Счетной палаты и пани Богомолец к Линчевскому была в том что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться за бюджетные деньги, умирают сразу после операции. И это типа нерационально расходование средств.
Он же на это ответил что все больные раком умирают, кто сразу, а кто через несколько лет...но это не значит что не нужно их лечить.
Но смысл его фразы был совсем о другом...о том что даже смертельно больных нужно лечить, чтобы они могли еще немного времени пожить.
И там основная претензия к Линчевскиму что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться, умирают после операции. Он на это ответил что все больные раком умирают, но это не значит что не нужно их лечить.
Основная претензия Счетной палаты и пани Богомолец к Линчевскому была в том что 25% пациентов, которых отправляют за границу лечиться за бюджетные деньги, умирают сразу после операции. И это типа нерациональное расходование средств.
Он же на это ответил что все больные раком умирают, кто сразу, а кто через несколько лет...но это не значит что не нужно их лечить.
Оббрехати,стерти з лиця землі людину,а потім позичити очі у Сірка і жити,як ні в чому не бувало-все частіше таке відбувається у наших політиків і деяких продажних журналістів.
Потрібен закон про кримінальну відповідальність за наклеп,бо ця брудна технологія вилізе всім нам боком,якщо це не зупинити
Сука, семейка монстров Адамс!!!
Всплыла правда о Марине Порошенко: семье грозит пожизненное заключение https://bbcccnn.co/vsplyla-pravda-o-marine-poroshenko-seme-grozit-pozhiznennoe-zaklyuchenie/ … через @bbcccnn
https://t.co/1zz3PDNR15
Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, участвовала в хищении средств, предоставляемых международной гуманитарной помощью Украине из европейских стран и США для поддержки детей-инвалидов.
Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные журналистам одним из сотрудников Министерства юстиции. Пишет авторитетное издание Luxembourg Herald (Люксембургский вестник)
Так от, звично в робочий час під час пленарного тижня, сьогодні Юля Тимошенко зустрілася у польській столиці зі ще одним "світочем сучасності" Міхаїлом Саакашвілі. І говорили вони не зовсім на ту тему, яку Міхо щойно розкручував у Польщі для нечисленних гостей з України. Тобто не про те, "как свергнуть власть зажравшихся бариг", а про те, як разом "дружити" проти Анатолія Гриценка, який сьогодні становить загрозу рейтингам Тимошенко.
А я чомусь думав, що в них вистачить терпіння десь до осені... Однак дуже вже сильна сверблячка до влади.
Ціни на деякі ліки в Україні завищені в 14 разів порівняно з референтними країнами
http://dt.ua/ECONOMICS/cini-na-deyaki-liki-v-ukrayini-zavischeni-v-14-raziv-porivnyano-z-referentnimi-krayinami-230107_.html
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Международные закупки лекарств для Украины: обман и манипуляции.
http://obozrevatel.com/crime/07948-mezhdunarodnyie-zakupki-lekarstv-dlya-ukrainyi-obman-i-manipulyatsii.htm
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Інститут туберкульозу на межі закриття. Це гуманітарна катастрофа - Ю.Фещенко.
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1638635-institut-tuberkulozu-na-mezhi-zakrittya-tse-gumanitarna-katastrofa-yu-feschenko
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Доктор Комаровский: Состояние медицины-это ГЕНОЦИД нашего народа!
http://ua24ua.net/doktor_komarovskiy_sostoyanie_meditsini_eto_genotsid_nashego_naroda/
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Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців
http://www.unn.com.ua/uk/news/1642848-bez-tsilovoyi-derzhavnoyi-programi-pidtrimki-zalishilisya-160-tis-onkokhvorikh-ukrayintsiv
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Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців
http://www.unn.com.ua/ru/news/1674921-s-aprelya-v-ohmatdete-spisali-neprigodnyh-lekarstv-zakuplennyh-za-sredstva-gosbyudzheta-bolee-chem-na-million-griven
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В самый разгар вспышки ботулизма в стране, Камбин решил окончательно упразднить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины
С Ульяны Супрун спроса, конечно, не будут никакого: если что, она подаст в отставку и уедет обратно в Америку.
http://crisis.in.ua/alesya/minzdrav-doreformirovalsya-do-epidemii-botulizma-na-ocheredi-smerti-ot-stolbnyaka.htm
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Бюджетні гроші підуть не за пацієнтом, а куди чиновник скаже.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/595cd9bc6d554/
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В ОХМАТДИТ для лікування онкохворих дітей поставили непридатних ліків на близько 10 млн грн
http://www.unn.com.ua/uk/news/1677624-v-okhmatdyt-dlia-likuvannia-onkokhvorykh-ditei-postavyly-neprydatnykh-likiv-na-blyzko-10-mln-hrn
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«Действия главы Минздрава Супрун направлены на уничтожения отечественной медицины. Если мы сегодня реформируем медицину без учета мнения специалистов и врачей, которые всю свою жизнь проработали на благо страны, то это фактически геноцид нации.
Источник: http://ru.golos.ua/social_problem/suprun__tselenapravlenno_unichtojaet_otechestvennuyu_meditsinu__ekspert_5345
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50,4% респондентів відкладали лікування через брак коштів, а 43,3% - продавали коштовні речі, майно, аби придбати ліки, або позичали кошти на препарати. Країна 13:04, 30 березня 2017 639 ПРОЧИТАТИ ПІЗНІШЕ
https://health.unian.ua/country/1850481-mayje-50-hvorih-ukrajintsiv-vidmovlyayutsya-vid-likuvannya-cherez-nestachu-koshtiv-doslidjennya.html
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Ціни на ліки, закуплені через міжнародні організації, занадто завищені - Богомолець
https://health.unian.ua/country/1820581-tsini-na-liki-zakupleni-cherez-mijnarodni-organizatsiji-zanadto-zavischeni-bogomolets.html
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Супрун зачиняє єдину в Україні психлікарню для неосудних хворих
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/suprun-zachinyaye-yedinu-v-ukrayini-psihlikarnyu-dlya-neosudnih-hvorih-20170801615299
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«Очень жаль, что многие пациенты проконсультируются, им кардиохирургия показана, но операция невозможна, потому что денег нет. И пациенты едут домой умирать», - говорит врач-кардиолог Людмила Пенькова.
http://pharma.net.ua/news/ukraine/17914-institut-kardiohirurgii-imeni-amosova-mozhet-prekratit-rabotu-iz-za-dolgov
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"З 1 січня 2018 року операції українцям будуть проводити без анестезії…": Емоційна заява Ольги Богомолець
http://www.dilovyi.info/z-1-sichnya-2018-roku-operatsiyi-ukrayintsyam-budut-provodyty-bez-anesteziyi-emotsijna-zayava-olgy-bogomolets/
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Смертельно небезпечні ліки можуть вільно продаватися в Україні
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bogomolec/5a1e81ac5964c/