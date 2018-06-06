 История с Линчевским когда-нибудь войдет в учебники как пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи, - Супрун

Об этом написала на своей facebook-странице исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы пытаемся оценить эффективность программы лечения за границей, то вынуждены говорить на языке цифр - сколько денег было потрачено на лечение человека, сколько времени он прожил после этого, сколько всего людей мы смогли спасти за эти средства ежегодно - за этими цифрами стоят человеческие жизни.

Правильно ли считать программу неэффективной, если эти люди не смогли полностью выздороветь, прожили год, два, пять после операции? Думаю, что нет. Думаю никто бы не назвал неэффективным использованием средств шанс на выздоровление больного человека. И так сказал Александр Линчевский, если читать не вырванные из контекста фразы, а полную стенограмму", - отмечает Супрун.

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Она указывает, что Линчевский отвечал на тезис, озвученный представителем Счетной палаты о том, что программа неэффективно использует средства и объяснял, почему программа на самом деле важна.

По словам Супрун, Минздрав пока не получил от Счетной палаты полный текст выступления, но сегодня на сайте Счетной палаты и странице ее руководителя Валерия Пацкана появился отчет по указанной программе.

"В своей заметке и сегодняшнем выступлении в правительстве он, например, отметил, что "около 200 000 000 гривен - вообще не были использованы в рамках этой программы". В то время, как в самом отчете Счетной говорится, что неиспользованной осталась сумма в 19 952 300 гривен. Остаток действительно был около 20 млн грн. Он образовался из-за решения временной остановки оплаты по двум лицам из-за появления информации о том, что уже было оплачено и суммы неиспользованных средств, которые были возвращены на счет Минздрава Украины, от курсовой разницы перечисленных средств для лечения больных. Как глава органа финансово-бюджетного контроля мог несколько раз подряд ошибиться с такой цифрой?" - задается вопросом и.о. министра здравоохранения.

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Она отмечает, что 7 июня в 12:00 состоится заседание дисциплинарной комиссии по Александру Линчевскому, а также подчеркивает: "Недопустимо использовать Счетную палату - независимый орган бюджетного контроля - как инструмент политических атак".





Напомним, 4 июня ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.

"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".

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В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан. Счетная палата уже передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, полную аудиозапись его выступления.