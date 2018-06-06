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 Происшествия
  2011  49
Все про:Николаев (1085) стрельба (2261)

 На рынке в Николаеве произошла перестрелка - ранен один человек

В Николаеве сегодня вечером, 6 июня, произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "НикВести".

Отмечается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".

Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3070165
 
 
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николаев это вообще второй донецк,столько была нигде не видел
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Судя по стилистике твоего поста, ты - или из Донецка, или из Николаева... На рынке в Николаеве произошла перестрелка - ранен один человек - Цензор.НЕТ 9790
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а ты правильно прочитала свой "учебник грамоты"?)))судя по ошибкам есть проблемы
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Я стрелял в Николаеве из нагана ещё в восьмидесятые будучи 12-13 летним ,правда по банкам а не по людям ,но пацаны постарше запросто могли шмальнуть и в ногу и в руку а если дела были серьёзные то и в голову ,как в нас тогда говорили ,Одесса мама,Ростов папа а Николаев блудный сын ...
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так говорили про Херсон

основа преступности ВСЕГДА - торговля. Николаев промышленный военный город. В 80-ые морской порт обрабатывал мизер не военных грузов. В 90-ые - соглашусь. В 80-ые тихо было. Даже Тазик спокойно жил в центре. Я в том же дворе по Ленина напротив рынка.
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Да,так было тихо,что Беста в кабаке белым днём завалили ...
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ну кого то где то всегда валили по всему союзу. Николаев ничем не отличался. Средний город областного значения.
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Не кого-то а крутого блатного убил другой блатной а это по тем временам бомба всесоюзного значения ,это позже такие вещи стали обыденными ,я эти вещи хорошо знаю ,потому,что два моих дядьки по маминой линии имели 50 лет отсидки на двоих а дед по папиной линии был начальником милиции в Голой Пристани ...
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Странно. На "Преступности.Нет" тишина. Это ресурс центральный по криминальным новостям в городе и области
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Когда рынок "Юлиана" находился на ул. Дзержинского ничего подобного не было...
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Не надо ля ля. "Слободка" по жизни была криминальной всегда. И ул.Дзержинского всегда имела два названия. Официальное и "народное"
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Слободка,Ялты,Обесиния были самыми криминальными ...
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Ну так тогда все районы были районами работяг ,Водопой ,Лески ,Намыв ,просто те районы были населены людьми сидевшими ещё при сталине,правильными людьми а это блатная романтика ,рассказы пацанам и т.д....
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почитай по ссылке ниже - там много интересного
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Хотя опять же - с чем сравнивать. Лески спокойнее Намыва, но опаснее Сухого Фонтана. А Мира и ЮТЗ проигрывали Колосу, но опережали Корабельный
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Еще во времена царизма один немецкий путешественник, проезжая через наш город, оставил в своём путевом дневнике запись примерно такого содержания: «В Николаеве есть район - Слободка. Его особенностью является то, что здесь всегда кого - то бьют»…

https://svidok.info/uk/blog/evgeny-paramonov/11474
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Ну так так оно и было ,я сам родился на Гражданской ,учился и в первой школе и во второй и в 53 ,а 9-10 класс заканчивал в 15 на пяти углах...
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Ооо а я учился некоторое время в 38-ой на сухом а жил на углу Ленина и 8-го Марта
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Ну если ты примерно 1970-1974 года выпуска - то вполне
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ну все возможно. компании были разновозрастные - с зазором 3-4 года. Все могло быть. "5 углов" это практически "рынок" значит были в одном "районе"
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Да,я в десятом классе чаще на рынок ходил напёрстки крутить ,чем в школу, да и стадион там недалече ,мой батя с Кучеревским в армии вместе служили в одной спорт-роте ,так шо я на всех футболах,баскетболах отжигал по полной ,все мусора меня в лицо знали...ну а когда Кристалл приезжал это праздник был ...
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Ошибся на единичку. № 39 на сухом. простите. Давно слишком было.
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Во-первых, это была, типа, шутка. Во-вторых, насчет официальных и "народных" названий. Знаю многих людей (и я среди них), кто раньше называл , например,Дзержинского Третьей Слободской, а, например, Васляева - Тетральной, а теперь наоборот - называют Третью Слободскую Дзержинского, а Театральную - Васляева.
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Вы меня опять не поняли. Тут дело не в привычке. Тут дело в том, что это - проявление неприятия кампанейщины в виде переименования всего и вся. Раньше - советской, теперь - антисоветской.
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типа протеста что ли? возможно но как то не логично
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Что именно вам кажется нелогичным?
П.С. А вы что - после декоммунизации стали называть Октябрьский пр-т Богоявленским, Ленинский р-н - Ингульским, а ул. Чапаева - ул. Захария Чепиги (кто это???) и т.д? Если да, то я заранее удивлен.
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Нет. Я как называл все время так и называю по привычке. до 2014 года оба названия были в ходу и "Дзержинского" и "3-я слободская". Называли и так и так и я очень сомневаюсь что кто то в знак протеста начал вдруг называть улицу не привычным ему ранее названием (3-я слободская) а в пику декоммунизации специально совковым (дзержинского)
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поясню на примере. в Корабельном есть гостиница "Металлург". Рядом был большой магазин "Белая Акация". а в конце 90-х рядом же построили бассейн "Водолей". так вот. для старожилов района этот район называется "Металлург", для меня навсегда остался "Белая акация" а брат на 5 лет младше меня называет его "Водолей". как то так...
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я живу в Киеве, в Голосеевском районе, в части которую до сих пор называют "Сталинка". кто такие "сталинские" знает весь Киев, кто родился раньше 2000ных. а те кто родился в 2000ых - узнают по ходу дела, и запоминают на всегда.
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В 90ых-2000ых. Кисель В.К. держал половину Киева. По звонку за пол часа 100 человек мяса собиралось. В Голосеевском парке, если ты не с района - лучше было не ходить. Щас стало проще, но традиции остались. Если Борщвговка и Троещина славились как наркорайоны, то Сталинка всегда была блатной при понятиях.
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А как те, кто при понятиях относится к нынешней власти? Я имею в виду не именно к власти Порошенко, а шире - к постмайданной власти?
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Мой друг говорит, что я резок как понос...
Что от слов моих бьет в нос,
Что слова мои, мол тело режут... на куски, на части...
Мне нет дела до продажной власти,
Меня не обременить экономическим кризисом,
Я просто парень, во рту с кариесом, выросший на воде с рисом.
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А я живу в Николаеве. В "сталинке" Что такое "сталинка" знают все, кто родился раньше 2000-х и все, кто родился позже. "Сталинка" - это трехметровые (как минимум) потолки, раздельные комнаты внушительных размеров, внушительных же размеров кухня, ванная и туалет и корридор, по которому можно кататься на велосипеде.
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я так понял он про район на голосеевском который называется "сталинка" а не про жилье
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Дома сталинской постройки. Кусок от голосеевской площади и почти до вднх.
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Вы меня в который раз не поняли. Это я опять, типа как пошутил.
П.С. Я здесь совсем недавно, но уже успел обратить внимание, на то, что на этом ресурсе все очень серьезные.
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Перестаньте смотреть комедии, в которых смех за кадром указывает вам где и когда нужно смеяться и тогда через какое-то время вы опять научитесь определять шутку по шутке, а не по ее обозначению.
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