 На рынке в Николаеве произошла перестрелка - ранен один человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "НикВести".

Отмечается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".

Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.



