 На рынке в Николаеве произошла перестрелка - ранен один человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "НикВести".
Отмечается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".
Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.
основа преступности ВСЕГДА - торговля. Николаев промышленный военный город. В 80-ые морской порт обрабатывал мизер не военных грузов. В 90-ые - соглашусь. В 80-ые тихо было. Даже Тазик спокойно жил в центре. Я в том же дворе по Ленина напротив рынка.
https://svidok.info/uk/blog/evgeny-paramonov/11474
П.С. А вы что - после декоммунизации стали называть Октябрьский пр-т Богоявленским, Ленинский р-н - Ингульским, а ул. Чапаева - ул. Захария Чепиги (кто это???) и т.д? Если да, то я заранее удивлен.
Что от слов моих бьет в нос,
Что слова мои, мол тело режут... на куски, на части...
Мне нет дела до продажной власти,
Меня не обременить экономическим кризисом,
Я просто парень, во рту с кариесом, выросший на воде с рисом.
П.С. Я здесь совсем недавно, но уже успел обратить внимание, на то, что на этом ресурсе все очень серьезные.