 Самые масштабные с 1975 года учения Нацгвардии проходят в Швеции в рамках восстановления стратегии обороны времен "холодной войны"

Об этом сообщает издание The Local, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Военное командование Швеции просит парламент увеличить расходы на оборону из-за агрессивной политики России

"Идея этих учений заключается в том, что мы укрепляем нашу военную оборону и повышаем наши оперативные возможности", - заявил шведский верховный главнокомандующий Микаэл Биден.

Отмечается, что все 40 батальонов Национальной гвардии были мобилизованы для учений, а это означает, что шведы увидят, как они выполняют свои обязанности и патрулируют в аэропортах, портах и на улицах в Национальный день страны в среду, 6 июня.

Учение являются частью национальных усилий Швеции по восстановлению общей стратегии обороны времен "холодной войны" в ответ на все большую агрессию России. Последний раз Вооруженные силы Швеции в полном составе привлекались в Национальную гвардию в 1975 году на пике "холодной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главком вооруженных сил Швеции Бюден посетил зону АТО. ФОТО

В случае вторжения Национальная гвардия отвечает за защиту основных функций шведского государства, охрану государственных учреждений, аэропортов и морских портов, чтобы профессиональная армия была свободной для выполнения передовых обязанностей.

Как сообщалось ранее, правительство Швеции на прошлой неделе начало распространять брошюры с инструкциями, что делать в случае войны или террористических атак.