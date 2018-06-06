 Самые масштабные с 1975 года учения Нацгвардии проходят в Швеции в рамках восстановления стратегии обороны времен "холодной войны"

Об этом сообщает издание The Local, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Идея этих учений заключается в том, что мы укрепляем нашу военную оборону и повышаем наши оперативные возможности", - заявил шведский верховный главнокомандующий Микаэл Биден.
Отмечается, что все 40 батальонов Национальной гвардии были мобилизованы для учений, а это означает, что шведы увидят, как они выполняют свои обязанности и патрулируют в аэропортах, портах и на улицах в Национальный день страны в среду, 6 июня.
Учение являются частью национальных усилий Швеции по восстановлению общей стратегии обороны времен "холодной войны" в ответ на все большую агрессию России. Последний раз Вооруженные силы Швеции в полном составе привлекались в Национальную гвардию в 1975 году на пике "холодной войны".
В случае вторжения Национальная гвардия отвечает за защиту основных функций шведского государства, охрану государственных учреждений, аэропортов и морских портов, чтобы профессиональная армия была свободной для выполнения передовых обязанностей.
Как сообщалось ранее, правительство Швеции на прошлой неделе начало распространять брошюры с инструкциями, что делать в случае войны или террористических атак.
Как сообщалось ранее, правительство Швеции на прошлой неделе начало распространять брошюры с инструкциями, что делать в случае войны или террористических атак.
Пожил на два дома и понял, что больше тут жить не будет - не видит никаких перспектив. На материке трудно, но есть будущее. А тут этот долбаный "русский мир" в терминальной стадии".
КРЫМский бандеровец