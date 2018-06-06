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Все про:учения (1756) Швеция (478)

 Самые масштабные с 1975 года учения Нацгвардии проходят в Швеции в рамках восстановления стратегии обороны времен "холодной войны"

Швеция проводит крупнейшие общенациональные военные учения с 1975 года, в которых принимают участие 22 тысячи солдат.

Об этом сообщает издание The Local, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Идея этих учений заключается в том, что мы укрепляем нашу военную оборону и повышаем наши оперативные возможности", - заявил шведский верховный главнокомандующий Микаэл Биден.

Отмечается, что все 40 батальонов Национальной гвардии были мобилизованы для учений, а это означает, что шведы увидят, как они выполняют свои обязанности и патрулируют в аэропортах, портах и на улицах в Национальный день страны в среду, 6 июня.

Учение являются частью национальных усилий Швеции по восстановлению общей стратегии обороны времен "холодной войны" в ответ на все большую агрессию России. Последний раз Вооруженные силы Швеции в полном составе привлекались в Национальную гвардию в 1975 году на пике "холодной войны".

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В случае вторжения Национальная гвардия отвечает за защиту основных функций шведского государства, охрану государственных учреждений, аэропортов и морских портов, чтобы профессиональная армия была свободной для выполнения передовых обязанностей.

Как сообщалось ранее, правительство Швеции на прошлой неделе начало распространять брошюры с инструкциями, что делать в случае войны или террористических атак.

Источник: https://censor.net.ua/n3070164
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Мндя уже и Шведы обеспокоились соседством с срашкой
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Я год работаю в Швеции,шлю Вы понимали страна за последнии три месяца мелитаризировалась вся,техники новейшей мотается и летается и плавается немеряно +подтянулись США,ехал по трассе с Ястада на Сток..,-выбегает тело в камуфляже в полной экипировке и в руках красный флажок,перекрыл дорогу и сразу как олени бойцов так под сотку в полном экипе размалеванные перебежали!!,так что если половой орган дедушки только пол шишки попробует всунуть то сразу станет половым органом бабушки!
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В случае вторжения Национальная гвардия отвечает за защиту основных функций шведского государства, охрану государственных учреждений, аэропортов и морских портов, чтобы профессиональная армия была свободной для выполнения передовых обязанностей.
Как сообщалось ранее, правительство Швеции на прошлой неделе начало распространять брошюры с инструкциями, что делать в случае войны или террористических атак.
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А у нас бухой Матиос на 112 сейчас, от и вся оборона)))
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мне всё равно про твоё мнение об обороне Наймасштабніші з 1975 року навчання Нацгвардії проходять у Швеції в рамках відновлення стратегії оборони часів "холодної війни" - Цензор.НЕТ 5027 если ты со 112 го инфу черпаешь то сасимоно тебе на спину и вперде за пампасяо
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там ещё остались шведы..? ожидайте новые потоки беженцев..
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климат не тот для мусульман и негров там которые ассимилироваться не хотят Наймасштабніші з 1975 року навчання Нацгвардії проходять у Швеції в рамках відновлення стратегії оборони часів "холодної війни" - Цензор.НЕТ 5744 депортируют на родину Наймасштабніші з 1975 року навчання Нацгвардії проходять у Швеції в рамках відновлення стратегії оборони часів "холодної війни" - Цензор.НЕТ 8124 или в страну откуды прибыли Наймасштабніші з 1975 року навчання Нацгвардії проходять у Швеції в рамках відновлення стратегії оборони часів "холодної війни" - Цензор.НЕТ 8124
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во у кацапни пригорает. Сведишекенигсрейх решил напасть на изгойку 404 и захватить дырки в земле в которые русня ходит гадить.
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P.S. "Севастополь. Еще один друг уезжает. В Киев. С семьей. Навсегда.

Пожил на два дома и понял, что больше тут жить не будет - не видит никаких перспектив. На материке трудно, но есть будущее. А тут этот долбаный "русский мир" в терминальной стадии".

КРЫМский бандеровец
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСамые масштабные с 1975 года учения Нацгвардии проходят в Швеции в рамках восстановления стратегии обороны времен "холодной войны"
 
 
 
 
 
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