 Полиция задержала в Славянске пособницу террористов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Подозреваемая в 2014 году входила в незаконные вооруженные формирования "ДНР" и несла службу на КПП боевиков в окрестностях Славянска.

По имеющимся данным, ​​пособница террористов днем работала кухаркой на блокпосту, а ночью дежурила на пропускном пункте.

После освобождения от оккупации жительница Славянска осталась в городе и скрывала свое криминальное прошлое. Она считала, что о ее дежурствах на баррикадах боевиков никто не знает, так как ее "коллеги" убежали в оккупированный Донецк, а КПП во время ее дежурства почти никто не пересекал.

За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы согласно ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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