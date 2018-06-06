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Все про:терроризм (17867) Донецкая область (3970)

 Полиция задержала в Славянске пособницу террористов

В Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Подозреваемая в 2014 году входила в незаконные вооруженные формирования "ДНР" и несла службу на КПП боевиков в окрестностях Славянска.

По имеющимся данным, ​​пособница террористов днем работала кухаркой на блокпосту, а ночью дежурила на пропускном пункте.

После освобождения от оккупации жительница Славянска осталась в городе и скрывала свое криминальное прошлое. Она считала, что о ее дежурствах на баррикадах боевиков никто не знает, так как ее "коллеги" убежали в оккупированный Донецк, а КПП во время ее дежурства почти никто не пересекал.

За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы согласно ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070163
 
   
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ей бы за себя порешать Полиция задержала в Славянске пособницу террористов - Цензор.НЕТ 631 не смотря на помощь королевской Полиция задержала в Славянске пособницу террористов - Цензор.НЕТ 631
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Юля много всякой дряни в парламент привела. Вспомнить только Портнова или Лозинского... Полиция задержала в Славянске пособницу террористов - Цензор.НЕТ 8109
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Ну там для нельки плохо ведь это новые факты к её делу
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