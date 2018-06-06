 Представителем Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя назначен Исмаил Халиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Уполномоченного, крымчанин Исмаил Халиков с 2014 года работал с делами крымскотатарского народа, в частности, в Администрации Президента Украины.

"Людмила Денисова уверена, что назначение представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя поможет в решении проблем жителей полуострова. Это и паспортизация крымчан, и получение молодежью образования на территории материковой Украины, и нехватка жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), выплаты пенсий и депозитов на неподконтрольной территории и другие.

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В рамках его полномочий - беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

По словам омбудсмена, среди приоритетных задач Исмаила Халикова будет создание стратегии реинтеграции полуострова, соблюдение и защита прав жителей Крыма. Ведь на материковой Украине должны быть созданы все условия, чтобы крымчане чувствовали, что приехали на Родину", - говорится в сообщении.

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