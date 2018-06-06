 Полозов просит суд Москвы запретить подрядчику "реставрировать" Ханский дворец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвоката Николая Полозова.

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"Борьба за спасение Ханского дворца продолжается. Сегодня по поручению Эльмира Аблялимова мной было подано исковое заявление в Коптевский районный суд Москвы к ответчику ООО "Корпорация ATTA Групп" - подрядчику всех работ в заповеднике. Требования остаются те же - немедленная остановка всех "реставрационных" работ, проведение комплексной экспертизы", - написал он.

"Ранее мной подавался иск к субподрядчику - ООО "Кирамет", однако крымские суды (Железнодорожный районный суд Симферополя и Верховный суд Крыма) отказались принимать иск к рассмотрению и удовлетворять частную жалобу. Теперь этот кейс будет рассмотрен уже в Международном суде ООН. Готовятся также обращения и иски в другие международные инстанции. Иными словами, на российских судах свет клином не сошёлся, однако реализовать все правовые возможности наша прямая обязанность. И даже отказ суда принять иск к рассмотрению тоже результат, указывающий на исчерпание средств защиты в российской юрисдикции. Перефразируя одного российского сенатора можно сказать так: "Если российские суды отказываются рассматривать иски о защите Ханского дворца, за них это сделают суды стран НАТО", - отметил Полозов.

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Оккупационные власти Крыма продолжают проводить "первоочередные противоаварийные работы" в Ханском дворце в Бахчисарае.

Министерство культуры Украины заявило, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.