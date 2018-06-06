 Госзаказ на технические специальности вырос почти вдвое, - Гриневич

Об этом отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания выездного расширенного Комитета ВРУ по вопросам науки и образования с участием ректоров технических университетов Украины в помещении КПИ им. Сикорского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба МОН.
"В абсолютных цифрах заказ на технические специальности падает, но если мы посмотрим в разрезе демографии, объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учеников старшей школы увеличился почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году", - объяснила Гриневич.
Она также обратила внимание на то, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое - с 467 тысяч до 203 тысяч.
"Именно демография сейчас является наибольшим нашим сдерживающим фактором. Если мы обратимся к рынку труда, то по ряду технических специальностей мы имеем значительную потребность в кадрах. Более того, сейчас у нас на технических специальностях бакалавров учится больше, чем магистров. И причиной этого являются две важных тенденции - отъезд молодежи, которая учится на технических специальностях, за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавра", - прибавила министр.
Гриневич отметила, что справиться с оттоком людей за рубеж будет невозможно, если государство не начнет предусматривать деньги на техническое оснащение заведений высшего образования.
"Нам нужна целевая программа, которая направлялась бы именно на поддержку условий обучения и проведения исследований в технических университетах", - заявила глава МОН.
Пэрэмога？
или там тоже ЗРАДА ?
а поляки в Германию тоже из-за ЗРАДЫ едут ?
Чи хтось думає , що це просто так , випадково , така страшна депопуляція відбувається ?!
там також уряд геноцидить зубожіння ?
в Германию все рабочие выехали !
виноградную гроздь из подшипников варят.
у всех дети и родители, потому и не уезжают.
токарей у меня нет.
Сейчас у родителей в селе, они приболели, года, но насадили овощей, нужно подсобить. Так вот, сегодня огурец одна гривна, таким образом не окупается даже вложенное, не говоря о прибыли. Уже многие говорят, что на сл сезон не смогут выращивать овощи на продажу
Мудак !!!
Родителям надо не помогать!
Родителей надо содержать!
Этот конфетный бот уже и виртуальных "сварщиков" нанял! Их уже семеро! 😁
(может пора на историческую родину возвращаться???)
помоему хорошо
https://antikor.com.ua/articles/241551-putinskaja_rossija_mohet_v_ljuboj_moment_nachatj_polnomasshtabnuju_vojnu_protiv_ukrainy__kasjjanov
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