 Госзаказ на технические специальности вырос почти вдвое, - Гриневич

Об этом отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания выездного расширенного Комитета ВРУ по вопросам науки и образования с участием ректоров технических университетов Украины в помещении КПИ им. Сикорского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба МОН.

"В абсолютных цифрах заказ на технические специальности падает, но если мы посмотрим в разрезе демографии, объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учеников старшей школы увеличился почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году", - объяснила Гриневич.

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Она также обратила внимание на то, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое - с 467 тысяч до 203 тысяч.

"Именно демография сейчас является наибольшим нашим сдерживающим фактором. Если мы обратимся к рынку труда, то по ряду технических специальностей мы имеем значительную потребность в кадрах. Более того, сейчас у нас на технических специальностях бакалавров учится больше, чем магистров. И причиной этого являются две важных тенденции - отъезд молодежи, которая учится на технических специальностях, за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавра", - прибавила министр.

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Гриневич отметила, что справиться с оттоком людей за рубеж будет невозможно, если государство не начнет предусматривать деньги на техническое оснащение заведений высшего образования.

"Нам нужна целевая программа, которая направлялась бы именно на поддержку условий обучения и проведения исследований в технических университетах", - заявила глава МОН.

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