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 Общество
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 Госзаказ на технические специальности вырос почти вдвое, - Гриневич

Объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учеников старшей школы, судя по демографическим данным, увеличился почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году.

Об этом отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания выездного расширенного Комитета ВРУ по вопросам науки и образования с участием ректоров технических университетов Украины в помещении КПИ им. Сикорского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-служба МОН.

"В абсолютных цифрах заказ на технические специальности падает, но если мы посмотрим в разрезе демографии, объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учеников старшей школы увеличился почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году", - объяснила Гриневич.

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Она также обратила внимание на то, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое - с 467 тысяч до 203 тысяч.

"Именно демография сейчас является наибольшим нашим сдерживающим фактором. Если мы обратимся к рынку труда, то по ряду технических специальностей мы имеем значительную потребность в кадрах. Более того, сейчас у нас на технических специальностях бакалавров учится больше, чем магистров. И причиной этого являются две важных тенденции - отъезд молодежи, которая учится на технических специальностях, за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавра", - прибавила министр.

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Гриневич отметила, что справиться с оттоком людей за рубеж будет невозможно, если государство не начнет предусматривать деньги на техническое оснащение заведений высшего образования.

"Нам нужна целевая программа, которая направлялась бы именно на поддержку условий обучения и проведения исследований в технических университетах", - заявила глава МОН.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070159
 
 
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чкловек с руками везде заработает
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Маячня, який держзаказ, баригам треба злиденний лохторат серед молоді і не більше.
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генеральным директором работаешь и платишь своим сотрудникам по миллиону ?
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В абсолютных цыфрах падает, а так растет, это как понять？
Пэрэмога？
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Яка перемога? Україна залишається без люду.. Для когось - може й перемога..
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Не так "война"- як "потужні реформи", "безкомпромісна боротьба з корупцією" та "безальтернативне миролюбство"..
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то ли дело Литва, Латвия и Эстония...

или там тоже ЗРАДА ?

а поляки в Германию тоже из-за ЗРАДЫ едут ?
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для тих , хто планує і організовує вимирання України ...
Чи хтось думає , що це просто так , випадково , така страшна депопуляція відбувається ?!
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а в Польщі, Латвії, Литві ?

там також уряд геноцидить зубожіння ?
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Можна зробити як Лукашенко- відібрати в селян та робітників паспорти.
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вот такие пэрэмоги пошли на пятом году пэтиного правления. Падает, но растет, это как у хуйла "отрицательный рост"
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в Польше ЗРАДА !!!
в Германию все рабочие выехали !
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Ну зачем же она так нагло врет.Экономика растет,рождаемость тоже,зп 10000грн.Дело за малым ,переизбрать брехуна из винницы и вы увидите парад форфорозубого и кондитера в сявастополе.Правда на слова ,но то таке.
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Магистр, бакалавр, шмакалавр вы токаря моложе 40 найдите.
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Это касается всех рабочих специальностей.
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навіщо ...з "китаю" готове привезуть ...з дерьма зате "дешево"
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а накуя ...ти реальний стан справ бачиш ...люди навіть "раді" з того що знаходять виправдання тому що змушені зупинити справу свого життя ...хтось тупо "зупиняється" а хтось закриває все ,зпродує обладнання і тікає в світ... наївних вже немає ...залишилися тількі ті кому немає де подітися ...пройдись по сайтах ...за безцінь спродується обладнання яке ще років п'ять назад купували під скажені кредити у банках
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у меня щестеро сварщиков моложе 35.

виноградную гроздь из подшипников варят.

у всех дети и родители, потому и не уезжают.
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мне нет смысла про токаря.
токарей у меня нет.
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та да. щас самая востребованная техническая специальность на западе, тракторист-машинист широкого профиля в администрировании SAP ))
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Ох и корявая прога, видно шо немцы её делали
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Років через три на Україну чекає кадрова катастрофа.. Нажаль..
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Не мы вам порохоботам место уступим.У вас же все зашибись,вам и работать на липецкого.Надеюсь фрезеровщиком пойдешь на оборонный пойдешь.
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Ні. Прийде патріотичний Президент, відбере у людей паспорти і збільшить держзамовлення на менеджерів та юристів.
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и голод.
Сейчас у родителей в селе, они приболели, года, но насадили овощей, нужно подсобить. Так вот, сегодня огурец одна гривна, таким образом не окупается даже вложенное, не говоря о прибыли. Уже многие говорят, что на сл сезон не смогут выращивать овощи на продажу
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и сынуля у твоих родителей вырос таким, что не способен обеспечить старость своих родителей...

Мудак !!!
Родителям надо не помогать!
Родителей надо содержать!
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кто из вас троих мудак, даже не берусь судить, ты, сашок, или какая то исландия
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😁
Этот конфетный бот уже и виртуальных "сварщиков" нанял! Их уже семеро! 😁
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Одна грн за килограмм продают на опте в селе.
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Интересно: Сколько сейчас в Украине платят фрезеровщику - инструментальщику 5 разряда (с дипломом инженера механической обработки, и специализацией на работе с САПР, создании трёхмерных моделей, и написании управляющих программ для ЧПУ)???

(может пора на историческую родину возвращаться???)
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ПОЛУЧИЛ АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ответ или нарвался на хамство? и кто тогда вата? сочувствую...сам нарываюсь на пижонов...
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Гос заказы, какие-то гос планирования... рынок должен диктовать спрос и предложение. Лучше бы рыночную экономику создавали, убрали бы государственный нос из бизнеса, либерализировали налоги! Вот тогда бы тут экономика ожила, а так...
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они очень либеральны и равны 0))))
помоему хорошо Держзамовлення на технічні спеціальності виросло майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5539
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колись любив цен3ор за можливість висловитися по суті, поділитись наболілим, знайти однодумців і оппонентів... так було... нині, через засилля ботів різних мастей, форум перетворився на помийку! залишилось тільки вичіпляти найбільш "маститих" гівнюків і опускати їх морально їхньою ж матюкливою балачкою Держзамовлення на технічні спеціальності виросло майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1031
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...Когда нам рассказывают про причины аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса, не верьте - не было на это никаких веских причин. Потому что непринятие Майдана, извечная российская экспансия на запад, стремление восстановить Российскую империю в границах 1914 года - ничто не было причиной для войны. Россия могла получить всё это, и даже больше, без санкций и без единого выстрела. Майдан сам Порошенко слил…
https://antikor.com.ua/articles/241551-putinskaja_rossija_mohet_v_ljuboj_moment_nachatj_polnomasshtabnuju_vojnu_protiv_ukrainy__kasjjanov

...
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Никто из руководителей , а точнее собственников институтов не заинтересован учить студентов ! Им выгоднее опустить вчерашнего школьника , а потом дои его сколько хочешь. Им накакать на нехватку кадров в стране! И как пример высшее ПТУ под ником ХПИ !
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проблема в демографии...угу, а раньше, женщины, рожали исключительно, будущих инженеров и космонавтов. Объем госзаказа на тех. специальности, приравнивают к рождаемости, а не к знаниям выпускников школ. Норм. Скоро акушеры, выдавать дипломы будут. Держи, малец, ты уже готовый Сименс или Дизель.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосзаказ на технические специальности вырос почти вдвое, - Гриневич
 
 
 
 
 
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