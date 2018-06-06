 Туск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова

Об этом политик написал в Тwitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, осужденного к 20 годам тюрьмы в политическом процессе в России, находящегося 22 дня в голодовке. Я призываю ЕС и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти его жизнь", - написал Туск.

European Film Academy has appealed to me about Oleg Sentsov, a Ukrainian filmmaker sentenced to 20 years in prison in a political trial in Russia, 22 days into a hunger strike. I call on EU & G7 to support the appeal. Our solidarity can save his life. https://t.co/JTM81mQMy6 — Donald Tusk (@eucopresident) 6 июня 2018 г.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

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28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.