 Туск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова

Об этом политик написал в Тwitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, осужденного к 20 годам тюрьмы в политическом процессе в России, находящегося 22 дня в голодовке. Я призываю ЕС и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти его жизнь", - написал Туск.

European Film Academy has appealed to me about Oleg Sentsov, a Ukrainian filmmaker sentenced to 20 years in prison in a political trial in Russia, 22 days into a hunger strike. I call on EU & G7 to support the appeal. Our solidarity can save his life. https://t.co/JTM81mQMy6