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 Туск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова

Председатель Европейского Совета Дональд Туск поддержал призыв Европейской киноакадемии спасти жизнь осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и призвал присоединиться к нему Евросоюз и G7.

Об этом политик написал в Тwitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, осужденного к 20 годам тюрьмы в политическом процессе в России, находящегося 22 дня в голодовке. Я призываю ЕС и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти его жизнь", - написал Туск.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

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28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.

Источник: https://censor.net.ua/n3070158
 
 
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Эти призывы ни к чему не ведут. А слабо главным футбольным странам бойкотировать чм ради сенцова? Думаю так бы его точно освободили. Но всем в той компании пох, к сожалению
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Перед євро недоносок зробить "вялікій жест" перед Заходом і звільнить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТуск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова
 
 
 
 
 
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