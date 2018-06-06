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Все про:вакцина (339) Минздрав (1599) корь (102)

 Минздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью

Недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "С начала года 40% всех заболевших составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков. Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка кори зафиксирована в части Нацгвардии на Одесчине, - Ананьевская райгосадминистрация

Также уточняется, что в ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей).

Также читайте: За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав

С начала года корью заболели 19249 человек - 7825 взрослых и 11424 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2639 человек: 830 взрослых и 1809 детей), Закарпатской (всего 2442 человека: 456 взрослых и 1986 детей), Ивано-Франковской (всего 2332 человека: 676 взрослых и 1656 детей), Одесской (всего 1782 человека: 876 взрослых и 906 детей), Киеве (всего 1362 человека: 849 взрослых и 513 детей) и Черновицкой (всего 1156 человек: 383 взрослых и 773 ребенка) областях.

Читайте также: В Украине есть достаточное количество вакцин против кори, еще 800 тыс. доз сейчас проходит растаможивание, - Супрун

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых. В частности, умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3070157
 
 
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Мабуть трикопієчним індійським барахлом будуть колоти людей.
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В Україні заборонили партію вакцини від кору "Пріорикс", яку упаковували в Росії...

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Таких как ты будут колоть дорогой кацапской...
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Если будет в Украине английская вакцинация, то я завтра пойду, запишусь одним из первых в очередь, а если индийская "вакцина" от медицинской мафии в Украине, то пусть Супруниха первая по 5-му каналу на всю Украину провакцинируется индийским гомном родом из СССР.
И что-бы её вакцинирование индийским дерьмом на 5-м канале проверили врачи из ЕС и США, что она именно индийским дерьмом вакцинируется а не каким нибудь Голландским с индийской этикеткой.
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Супрун, когда уже подгонят, вакцины, от насморка? Из населения, делают, каких то наркоманов.....полгода назад, эта дура, пищала, столбняк, полиомелит, дифтерия и прочее, одни эпидемиии...короче...https://glavnovosti.com/epidemii-strashnyx-boleznej-mogut-vspyxnut-v-ukraine-v-lyuboj-moment/
Что то, полгода живем, а все никак...Только цены, на лекарства, растут. Ну, цэ такэ...Жыты по новому.
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Для казламордых, конечно же, сайт главновости главный источник тупости...
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эт да..для порохоботов и иже с ними, бить челом или ртом, все что, на гов.юа, заканчивается.
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челом бить? Это чисто кацапские привычки, к свободным украинцам попрошу их не применять, петух ты из говна магаданский!
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хорший, ник, кстати, у предводителя, магаданских говнопетухов. Главпетух Евгениуш 1. Самокритичен.
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каждое утро, говори это, в зеркало. Вдруг, протрезвеешь, и, все, будет, у тебя, Расея, от волги до енисея..как там у Аквариума, чтото, про старика Козлодоева, свали, кацап)
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Бл@дина Супрун пмндовская шестерка поставили ее сюда людей закалывать не нужными вакцинами которые бесполезные только бабки отмывают и детей закалывают отравляя организм
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не коли, дохни так, тебя что кто то заставляет?
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ВАЖНО! ГЕНОЦИД - это то, чем занимается Супрун!

В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...

НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь, наши местные гражданско-активные СОРОСЯТА (привет Пинчуку и ВИдродженню)... Шо там с выдвижением Вакарчука?

http://ua24ua.net/genotsid-nazvanie-togo-chem-zanimaetsya-suprun/

😱
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почему лекарства фейковые, а цены, как в европе?
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почему вообще есть лекарства в Украине???
Это не укладывается в никакие зрадо-рамки общепринятые на Московии, сцарь требует - отменить лекарства в Украине!!!
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Правець та дифтерія потрібні вже позавчора.
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индийское говно пусть себе и рошенке колет. а также детям и внукам.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью
 
 
 
 
 
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