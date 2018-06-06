 Минздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "С начала года 40% всех заболевших составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков. Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, что в ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно.
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей).
С начала года корью заболели 19249 человек - 7825 взрослых и 11424 детей.
Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2639 человек: 830 взрослых и 1809 детей), Закарпатской (всего 2442 человека: 456 взрослых и 1986 детей), Ивано-Франковской (всего 2332 человека: 676 взрослых и 1656 детей), Одесской (всего 1782 человека: 876 взрослых и 906 детей), Киеве (всего 1362 человека: 849 взрослых и 513 детей) и Черновицкой (всего 1156 человек: 383 взрослых и 773 ребенка) областях.
За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых. В частности, умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области.
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Таких как ты будут колоть дорогой кацапской...
И что-бы её вакцинирование индийским дерьмом на 5-м канале проверили врачи из ЕС и США, что она именно индийским дерьмом вакцинируется а не каким нибудь Голландским с индийской этикеткой.
Что то, полгода живем, а все никак...Только цены, на лекарства, растут. Ну, цэ такэ...Жыты по новому.
В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...
НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь, наши местные гражданско-активные СОРОСЯТА (привет Пинчуку и ВИдродженню)... Шо там с выдвижением Вакарчука?
http://ua24ua.net/genotsid-nazvanie-togo-chem-zanimaetsya-suprun/
😱
Это не укладывается в никакие зрадо-рамки общепринятые на Московии, сцарь требует - отменить лекарства в Украине!!!