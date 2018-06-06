 Минздрав начнет бесплатную вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска по заболеванию корью

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "С начала года 40% всех заболевших составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков. Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года", - отмечается в сообщении.

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Также уточняется, что в ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей).

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С начала года корью заболели 19249 человек - 7825 взрослых и 11424 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2639 человек: 830 взрослых и 1809 детей), Закарпатской (всего 2442 человека: 456 взрослых и 1986 детей), Ивано-Франковской (всего 2332 человека: 676 взрослых и 1656 детей), Одесской (всего 1782 человека: 876 взрослых и 906 детей), Киеве (всего 1362 человека: 849 взрослых и 513 детей) и Черновицкой (всего 1156 человек: 383 взрослых и 773 ребенка) областях.

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За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых. В частности, умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области.