 Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС"

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию в спецслужбе подтвердили BBC News,
Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.
Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".
Со ссылкой на дежерло в СБУ, издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.
В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".
Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
http://uainfo.org/blognews/1528287184-chto-delayut-poleznye-kremlyu-lyudi-v-spiske-47-.html
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Когда ж вы сцуки кремлевские крови напьётесь...,Паскуды конченные