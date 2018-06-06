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Все про:СБУ (12568) Бабченко Аркадий (129)

 Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС"

В пресс-центре СБУ подтвердили, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации.

 Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию в спецслужбе подтвердили BBC News, 

Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".

Со ссылкой на дежерло в СБУ, издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3070156
 
 
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Не кино, а "водевиль, водевиль, водевиль - музыка, песни, интриги и танцы!"
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страна юа знає вірний список у них прямий звязок з фсб
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Виходить, що мені брехали про німецькі ліси😑
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Трыздец Гуживе Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 9123 и сране юа маски шоу от СБУ там гарантированны Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 9123 ну и паспорта могут найти с медальками как у кацапов из вестей Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 1989
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Аутентичность (др.-греч. αὐθεντικός - подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности. Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 4080
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Какая несправедливость: в списке на уничтожение российскими спецслужбами одни журналисты, а награды от Президента получают другие.
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Если я начинаю думать, причем даже трохы, о том, что у нас происходит - я сразу теряю аппетит. Поэтому я стараюсь этого не делать.
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А что были люди которые ожидали, что СБУ скажет "нет - этот список - липа, Мы спиздели"?!
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а если списко гуживе предали его кураторы из Москвы
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о тож шо ой Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 3279 Не до кого такая простая мысля дойти не могла да Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 3279 враг ведь в Киеве не в кремле Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 1337
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кликуха куратора не "моль" часом, иди "лолита", может "апачи"？
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не там помельче там либо глист в очках - орущий что тут пиндосы с розиянами воюют Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 5927 Греки то тут причём Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 342 Или кум кощее подобный Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 9283
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Аутентичность почерку луценко или грицака ??? Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 3119 А может сам пэтя мальдивский писал ??? Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 3119
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Ватанське відомство і допит ведуть на ватанській мові, патаму чіто на рідній зручніше. З допиту письменниці Лариси Ніцой.
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Получается, что спецслужба сама "сливает" иформацию...Для чего? Деньги или далеко идущие цели . Местечковые.
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Когда топаешь по болоту и глубина увеличивается, лучше вернуться назад.
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назад пути нет, и если умирать, так с музыкой Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 1496
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засосало уже, осталось только судорожно трепыхаться
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Такой бред может только быть в воспаленных головах пропитых дебилах которыми является "наша" власть! Как вообще эти из списка дожили до настоящего времени, даже страшно подумать как они жить собираются дальше, ведь шпиены за каждым углом!
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Якщо з ними щось і трапиться, це точне буде не в Москві, тому їм там реально безпечніше, ніж у Києві.
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да нормальный список . не знаю кто эти люди но вот Рома Чайка из него родился 31го ноября)))))) какие долпоепы этот список писали
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Та на скорую руку состряпали, пока воскрешали Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 8577
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В Одесі побили 71-річного американського співака, якого ідентифікували як американського співака і шоумена Білла Уоррена - володаря двох національних премій США, учня знаменитого Френка Сінатри.Джерело: УНІАН
Прес-центр СБУ підтвердив автентичність "списку на ліквідацію 47 осіб", - "ВВС" - Цензор.НЕТ 6978
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Как список из СБУ повал на сайт? Либо сайт на связи с ФСБ, либо СБУ продажная. Одно из двух нудно опровергнуть. Посмотрим.
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Эдуард Лимонов предложил Плешивому Педофилу оккупировать половину Казахстана сразу после смерти Назарбаева.
Когда ж вы сцуки кремлевские крови напьётесь...,Паскуды конченные
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС"
 
 
 
 
 
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