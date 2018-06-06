 Пресс-центр СБУ подтвердил аутентичность "списка на ликвидацию 47 человек", - "ВВС"

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию в спецслужбе подтвердили BBC News,

Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашение сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

Этот список первым опубликовало издание "СТРАНА.ua".

Со ссылкой на дежерло в СБУ, издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.