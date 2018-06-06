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Все про:история (1454) ВНО (180) Центр оценивания качества образования (54)

 На ВНО по истории Украины не пустили 40 абитуриентов, - УЦОКО

20 участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, еще 20 человек - из-за отсутствия документа, предусмотренного правилами допуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Согласно информации региональных центров оценивания качества образования, в тестировании приняли участие 159 523 человека, что составляет 94,4% от общего количества зарегистрированных.

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В УЦОКО напоминают, что абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по истории Украины по уважительным причинам, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Напомним, по тем же причинам 157 человек не смогли сдать ВНО по украинскому языку и 80 - по математике. Основная сессия оценивания продолжается в Украине с 22 мая до 13 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3070155
 
 
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20 - с бодуна, опоздали, но были с документами. 20 - вообще, походу, очнулись, и только, трусняк, успели натянуть. Молодаааааасть! На ВНО по истории Украины не пустили 40 абитуриентов, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 2088
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Неорганизованные люди. И с зачем им тогда становиться адептами? Стране нужны доярки, трактористы, молотобойцы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа ВНО по истории Украины не пустили 40 абитуриентов, - УЦОКО
 
 
 
 
 
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