 На ВНО по истории Украины не пустили 40 абитуриентов, - УЦОКО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Согласно информации региональных центров оценивания качества образования, в тестировании приняли участие 159 523 человека, что составляет 94,4% от общего количества зарегистрированных.

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В УЦОКО напоминают, что абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по истории Украины по уважительным причинам, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Напомним, по тем же причинам 157 человек не смогли сдать ВНО по украинскому языку и 80 - по математике. Основная сессия оценивания продолжается в Украине с 22 мая до 13 июня.