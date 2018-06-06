 В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На январской встрече в Дубае российская и американская стороны устно обменялись мнениями о дальнейших шагах по имплементации Минских соглашений и специфике деятельности миссии ООН. Тогда, по завершению переговоров, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что американский пакет предложений "выглядит вполне реализуемым", - сказал А.Чеснаков.

"Теперь от Курта Волкера (спецпредставителя госдепа США по Украине), как и было условлено в Дубае, ждут соответствующих документов", - сказал эксперт.

По словам А.Чеснакова, "устных выражений тут недостаточно, ведь речь идет о конкретных и тщательно выверенных дополнениях в проект резолюции Совбеза ООН, внесенный Россией в сентябре прошлого года".

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"Когда письменные предложения из Вашингтона от господина Волкера поступят, то Москва, разумеется, ответит в соответствующем формате", - сказал он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.