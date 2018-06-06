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 В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что в Москве ждут письменных предложений от Вашингтона по российскому проекту резолюции Совбеза ООН о миссии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: ВСУ переориентировались с участия в международных миротворческих учениях на учения с боевой составляющей, - Генштаб

"На январской встрече в Дубае российская и американская стороны устно обменялись мнениями о дальнейших шагах по имплементации Минских соглашений и специфике деятельности миссии ООН. Тогда, по завершению переговоров, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что американский пакет предложений "выглядит вполне реализуемым", - сказал А.Чеснаков.

"Теперь от Курта Волкера (спецпредставителя госдепа США по Украине), как и было условлено в Дубае, ждут соответствующих документов", - сказал эксперт.

По словам А.Чеснакова, "устных выражений тут недостаточно, ведь речь идет о конкретных и тщательно выверенных дополнениях в проект резолюции Совбеза ООН, внесенный Россией в сентябре прошлого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворческая миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе, дальше нам не надо никакой помощи, - Порошенко

"Когда письменные предложения из Вашингтона от господина Волкера поступят, то Москва, разумеется, ответит в соответствующем формате", - сказал он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3070154
 
 
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писать, кацапам, письма, моветон. Послать на три буквы - это гуд.
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тогда нужно будет выполнять следующие пункты минских, пете оно надо?
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ага, только сказать будет нечего, сейчас это звучит как - минские соглашения не выполняются потому что не выполнен первый пункт прекращение огня, если встанут миротворцы сказать будет нечего и следующие пункта 4 только за ним
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мы выполняем- а шо такое У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 1968 ну и не светим рзсо на пуске по позициям ВСУ как ваши бубезяны У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 9680
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От вата любит письменные показания ....гены НКВедешные ....
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В Ютьюбе прямой эфир Саша Сотник Андрей Пионтковский
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Волкер Волкером, но тут и Пушкин со своим днем рождения подоспел. Толковые стихи, кстати, составлял, но рано ушел из жизни - погиб в перестрелке.
В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 8971
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нромальный репер В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 2188 и погиб как репер В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 2188
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Треба писати сокирою на голові москаля, тільки так ця бидлота розуміє.
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Пушкин напал на Лермонтова с бейсбольной битой....
-Ты пошто поганец РАБссию немытую сочинил?
-Сергеич,тебя поганца начитался в Кпитанской дочке...
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кацапскую версию не примут в ООН У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 9892 так что зря они надеются У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 9169
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Чтобы Волкер от своих слов в дальнейшем не отказался?
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Судя по тому, какие претензии "запоребье" предъявляло к заключению следственной комиси по боингу, то Волкеру надо будет писать на русском, на бересте и в касаваротке...
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"Коли письмові пропозиції з Вашингтона від пана Волкера надійдуть, то Москва, зрозуміло, відповість у відповідному форматі"

А от той формат в якому працює РФ:

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На Гербе КацаПсинов должна быть не двуглавая Курочка,а пузырь Боярышки и стакан Мильдонию... У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 8832Мировая цивилизация поймёт смену кацаПсинской декорации
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Яким чином Росія до місії на Донбасі☺?
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з розумінням на ерефії туговато, чи значимість свою намагаються довести?
1. Волкер надай (в однині)
2. ми розглянемо (в множені)
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черти мордовские них потеряли. Хвосты начали поднимать на хозяина из госдепа. Их место давно определено тихонько на бутылках сидеть и похрюкивать госдеп круто.
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Как говорил Сенатор лет 50 назад,любое действие равно противодействию и наоборот...,всё в это жизни подчинено определенной логике событий... У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 1494
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21 августа этого года исполнится 50 лет с дня нападения стран Варшавского договора на Чехословакию.Румыния не принимала участия в этом побоище....
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21 августа 1991 года СССр по факту перестал существовать...,Парадоксы Истории...
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На хуйло посылать все предложения до полного развала рабССии.
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Приятно вспомнить молодость,именно тогда я понял одну маленькую вещь...,Убивать людей это преступление,которое Бог не прощает.....
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Санкції працюють , рф скоротила військовий бюджет та чисельність армії рф на 200 000 осіб. Якщо у 2016 армія рф була 1 млн солдат та офіцерів, у 2018 році вже 798 тис.
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рашка починає видихатися та стравлює войовничий пар)
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У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 4434ЖАЛЬ!
А я-то надеялась,что эти 200 000 - потери рашки в Украине и Сирии...
Ну помечтать-то можно? У Москві чекають від Волкера письмових пропозицій щодо місії ООН на Донбасі, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 8584
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Путлер пытается выторговать Крым,я уверена! Он понимает,что содержать и восстанавливать ЛуГандонию ему напряжно.. А вот Крым, в качестве военного форпоста,без крымчан- это его голубая мечта. И то,что без украинской воды крымские плодородные земли превратяться (уже процесс идёт,что видно на спутниковых фото )в солончаки,которыми были до 1965 года - его не волнует.
Дебилизм крымчан меня поражает...
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кстати, где письменные доказательства мордора о вмешательстве США в процесс побега ставленника москвы яныка вместе с бюджетом в сам мордор и где письменные подтверждения, что нынешняя власть в Украине, это хунта ? / истории про несвежие трупы в МН-17 и о бронированной березке по польскому борту не рассказывать/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Москве ждут от Волкера письменных предложений по миссии ООН на Донбассе, - Чеснаков
 
 
 
 
 
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