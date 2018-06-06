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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Турция (1961) Климкин (1710)

 Климкин в четверг посетит Турцию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 июня 2018 года будет находиться с рабочим визитом в Турции (г.Анкара).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

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"Визит состоится в рамках общих мероприятий, которые проводят Украина и Турция по чествованию 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.

Программой пребывания П.Климкина в Анкаре предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.

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Во время визита запланировано интервью главы внешнеполитического ведомства Украины ведущим турецким СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070153
 
 
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Визит состоится в рамках общих мероприятий, которые проводят Украина и Турция по чествованию 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3070153


ЧЕСТВОВАТЬ, чествую, чествуешь, несовер., кого что (книжн.). Публично, торжественно поздравлять кого нибудь с чем нибудь, .(с)

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учись читать первоисточник...\хорошо что для таких, как ты, есть и ссылка...\
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Ну поедет этот горе министр с замашками идиота. Опять будет блеять про без альтернативный Минск и жаловаться на русских. А басурианы будут иметь гешефт с русскими и в истинно восточном стиле кивать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин в четверг посетит Турцию с рабочим визитом
 
 
 
 
 
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