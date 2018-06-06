 Климкин в четверг посетит Турцию с рабочим визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.
"Визит состоится в рамках общих мероприятий, которые проводят Украина и Турция по чествованию 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.
Программой пребывания П.Климкина в Анкаре предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.
Во время визита запланировано интервью главы внешнеполитического ведомства Украины ведущим турецким СМИ.
ЧЕСТВОВАТЬ, чествую, чествуешь, несовер., кого что (книжн.). Публично, торжественно поздравлять кого нибудь с чем нибудь, .(с)
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