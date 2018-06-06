 Климкин в четверг посетит Турцию с рабочим визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Читайте: Украина и Турция построят военно-транспортный Ан-188 полностью на западных комплектующих - "Укроборонпром"

"Визит состоится в рамках общих мероприятий, которые проводят Украина и Турция по чествованию 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.

Программой пребывания П.Климкина в Анкаре предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена подписать соглашение о ЗСТ с Турцией в 2018 году, - Гройсман

Во время визита запланировано интервью главы внешнеполитического ведомства Украины ведущим турецким СМИ.