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Все про:журналистика (2225) Порошенко (14911)

 "Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет", - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко в День журналиста встретился с представителями средств массовой информации и поздравил их с профессиональным праздником.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Я хочу поздравить вас, как Президент, как Верховный Главнокомандующий. Как Верховный Главнокомандующий, я хочу, в первую очередь, поздравить военных журналистов. Могу четко заявить, что за последние четыре года произошли кардинальные изменения в сфере военной журналистики", - обратился он к присутствующим.

Глава государства отметил, что сегодня украинские военные журналисты подают правдивую, справедливую информацию о деятельности Вооруженных Сил Украины, освещают подвиги украинских военных, героев.

Президент поблагодарил журналистов за формирование действительно государственнической патриотической позиции: "На самом деле уже есть из чего формировать информационную защиту, который позволяет и эффективно противостоять российской составляющей гибридной агрессии, и бороться за сознание украинцев".

Глава государства отметил, что сегодня отмечаются государственными наградами журналисты-телевизионщики, журналисты-информационщики как признание вклада, который каждый из них делает для того, чтобы объединить нацию, чтобы противостоять агрессии.

"Раньше мы говорили, что у нас только военные и дипломаты стоят на передовой линии. Сегодня мы можем надеяться, что и значительное количество журналистов защищают наш суверенитет ", - отметил Петр Порошенко".

Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет, - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды 01
Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет, - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды 02
Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет, - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды 03
Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет, - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды 04
Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет, - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды 05

Источник: https://censor.net.ua/n3070152
 
   
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Нуда , нуда 😀мураєвці ригівські не прийшли , бенівські журналісти не прийшли , ахметівські не прийшли , хробатські не прийшли 😀
І ви їх вважаєте українськими журналістами? Це продажні журналюги , які працюють , в кінцевому рахунку на гебешного обмилка !!
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Всем смотреть канал "чесных" новын "Значна кількість журналістів захищає наш суверенітет", - Порошенко провів зустріч із працівниками ЗМІ та вручив їм нагороди - Цензор.НЕТ 8498.Ура товарищи
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Зуби сховай , бо гнилі 😂
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Не пыжьтесь порохнявые,ваши оскорбления,это потверждение вашей ущербности.Утритесь мусорки))))
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Канал Порошенко информационно тащил обе революции (в 2004 году - в одиночку), пока другие оббивали пороги в резиденции Януковича.
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Це той канал , де років зо два тому зарплатню виплачували в конвертах, з метою ухиляння від сплати податків та військового збору? Сподіваюсь, негідника-власника за такий злочин Феміда України вже покарала, як колись Аль Капоне в штатах?
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Прицшли нормальні журналісти , які вболівають за Україну і за нашу свободу від рашистів !
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Хотелось бы иметь полный список ...люх этого борделя.
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Степан Хмара: Чотири роки мародерства і руйнування держави. Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка
Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка і у великій мірі є наслідком його діяльності . Його відповідальність можна розділити на дві частини: пряма відповідальність за виконання повноважень, передбачених ст.102 і 106 Конституції України і непряма відповідальність за негативні наслідки, які наступили внаслідок тотальної узурпації влади, через привласнення непередбачених Конституцією (тобто незаконних) повноважень.

Найбільшою загрозою для України є руйнування Порошенком парламентаризму в Україні, яке він розпочав ще в процесі виборів до парламенту через зумисне збереження більшості членів ЦВК, повноваження, яких закінчилися. Формування кандидатів на вибори власної політичної сили з розмаїтих пройдисвітів і корумпованих елементів, сприяння фальсифікації виборіцв.

1). Таким чином Порошенко взяв під контроль парламент, перетворивши його у свою маріонетку, що призвело до тотальних негативних - загрозливих наслідків для України: формування малокомпетентного і висококорумпованого уряду( безпосередню участь у призначенні корумпованих фігур, зокрема прем'єра Гройсмана) брав на себе сам Порошенко, який нездатний вивести Україну з глибокої соціально-економічної кризи, а навпаки, тільки поглиблює її.
2). Порошенко має пряме відношення до руйнування банківської системи України, величезного пограбування юридичних і фізичних осіб через корупційні схеми керівництва НБУ, яке комплектував і покривав особисто Порошенко.
3). Порошенко проштовхнув судівську антиреформу, чим вплинув на значне погіршення стану в судівництві і правовом3 захисті громадян.
4). Порошенко блокує реформування в системі оборони і безпеки ( МОУ СБУ)
5). Порошенко провалив організацію оборони на фронті ( за його наказом через оголошення двохтижневого "перемир'я", Росія безперешкодно завела танки, ракети, артилерію та ін. на територію України ( не чинити перешкод така була воля Порошенка).

За його згодою було здійснено обмін звільнення Слов'янська на здачу окупантам Донецька( команда не перешкоджати передислокації московських окупаційних банд Гіркіна - Стрелкова з Слов'янська в Донецьк. За цей злочин має нести безпосередню відповідальність Верховний Головнокомандувач Порошенко. Порошенко не виконав імперативну вимогу Конституції і Закону про оборону - не запровадив воєнного стану в зоні бойових дій і в прилеглих до неї районах.

Така злочинна поведінка Порошенка призвела до надзвичайно тяжких наслідків і великих людських жертв та втрат територій. Він несе відповідальність за Іловайську трагічну поразку, бо замість організації належної оборони, він забавлявся військовим парадом, тримаючи біля себе начальника Генштабу - Головгнокомандуючого ЗСУ і Міністра оборони України. Порошенко завів Україну в путінський капкан так званих Мінських домовленностей і вперто дотримується їх досі, замість того аби шукати з них вихід. Адже, за Мінським договорняком, в який допомогала затягнути маріонетку Порошенка подруга Путіна фрау Меркель, Росія миротворець, а не сторона конфлікту.

Порошенко відповідальний за повний провал Української дипломатії, бо у світі досі трактують російську війну проти України як конфлікт на Сході України або конфлікт на Донбасі, тобто внутрішній конфлікт. А Україна мовчки спостерігає таку брехню, не протестуючи проти такого трактування. Порошенко і його попугаї у ВРУ сприяють тому, бо наявність дипломатичних відносин України з державою-агресором РФ збиває з пантелику іноземні держави і вони справді сприймають цю війну як внутрішній конфлікт помилково, а іншим, таким як керівництво Німеччини вигідно прикидатися, бо п. Меркель хоче дружити з Росією і прикидатися другом України( Північний потік-2 і фейкове виконання санкцій німецькими компаніями, тому підтвердження).

Більше того, хіба Порошенко і його мафіозна банда хоче чогось іншого? Порошенко сам успішно розвиває свій бізнес в Росії ( там у нього не лише Липецька фабрика, а ціла низка підприємств). Це вже персональний злочин, від якого він ніяк не відкрутиться. Тож, не дивно, що Порошенко здійснює злочинну політику сприяння агресору: Україна не просто нарощує торгівлю з Росією, вона торгує з РФ стратегічними матеріалами. В 2017 р. з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, а це стратегічний матеріал для виготовлення снарядів, ракет, літаків та ін. зброї, з якої вбивають українців. А ще, крім того поступає титанова напівсировина з заводу "Крим-титан", що належить московському прихвосню Фірташа. І на цей завод у Крим поступає електроенергія з України! До речі, досі не скасований закон про вільну економічну зону "Крим".

Можна ще дуже багато наводити фактів, на підтвердження таємних домовленностей Порошенка з Путіним. В підтвердження сказаному - толерування московської "пятої колони" Порошенком, преференції для російського бізнесу в Україні, безперешкодної підривної діяльності московських спецслужб, замаскованих під московську православну церкву, "гуманітарні організації", журналістів т.що.

Хочу нагадати тим "експертам", "соціологам",які оцінюють діяльність Порошенка 5 на 5 за 10 бальною шкалою, що вони мерзотники - співучасники злочинів Порошенка. І за це їм прийдеться нести відповідальність, принаймні обструкцією суспільством, бо з мораллю вони не дружать. А на Порошенка чекає кримінальна відповідальність за те, що він натворив.

Пом'якшуючою обставиною для нього могла б стати відмова брати участь у наступних виборах. Але чи члени його ОЗУ дозволять йому це зробити, якщо він раптом і захотів би. Питання?!
Степан Хмара

http://ua24ua.net/stepan-hmara-chotiri-roki-maroderstva-i-ruynuvannya-dergavi-taka-realna-kartina-v-ukraini-yaka-v-chasi-spivpadae-z-rokami-prezidentstva-poroshenka/
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Хмара ещё Савченко на поруки брал и Тимошенко предательницей называл после подписания газового контракта...
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Скока палучаешь от КГБ-ФСБ и Соевого, многостаночник???
Бульбу окучивай....)))
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Так это КГБ-ФСБ назвало Тимошенко предательницей за газовый контракт, а не Хмара!?
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Интересно будет понаблюдать, эти 47 из списка хоть слово против власти теперь скажут?
Хотя, о чём это я, эти портниковы, чайки, киселёвы, ганапольские, буткевичи и все остальные, они по-моему и до этого ничего не говорили ))
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Жалкие потуги сои взять под тотальный контроль сми во имя победы карамелькина.
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Для чого Президенту брати під контроль всі ЗМІ , - він має свій канал , а цього більше ніж достатньо!
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Порохобот сколько тебе барыга платит, что ты за него так жопу рвешь.
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Можно узнать - а какой канал смотрят кто?
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В Беларуссии смотрят расея 1, расея 24, звязда. "Значна кількість журналістів захищають наш суверенітет", - Порошенко провів зустріч із працівниками ЗМІ та вручив їм нагороди - Цензор.НЕТ 731
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Ты лучше расскажи "сингапурцу", который знает - кто что смотрит в Украине и которому ты лайк поставил - что смотрят в Сингапуре. :D
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А что, 5-й канал кто-то смотрит? )
А что и кто смотрит, есть статистика. Изучай.
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Это та, где Интер по рейтингу на 2 месте, а 1+1 на третьем?
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Здаёт Петро! Когда-то за Шустера жизнь отдать божился... а теперь только медальками ограничивается.
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Прикольно, что все фото снятые с рукопожатием, только четверо порохоботов пожало из такой толпы, остальные большинство адекватные отказались. Интересно видео посмотреть.
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это продажные "журналисты" а порохоботов туда на пушечный выстрел не подпустят,домашних животных не награждают
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интересно, сколько стоил барыге этот фестиваль ?
думаю ничего, или с прибылью,
возможно он и заплатил некоторым за прихождение,
но собрал с остальных, шестёрок попроще, с лихвой за допуск
к фотографированию
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Жіночка з косою спустила всіх цуценят на пороха 😀
Не допоможе!!
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Пороху осталось немного править, а там по этапу с полной конфискацией.
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Петро правит и будет править и никакие мокши из мухосранска нам не указ !!
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Я не знал до этого, чтобы быть типа патриотом, надо барыге задницу лизать.
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Неужели патриот это тот, кто безприцельно поносом фонтанирует?
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Точно! А как ты узнал? Объевшись я никак не могу сообразить - что за абсолютные истины ты фонтанируешь?.. На скрижалях, что ли, ты их прочитал? Может это - секретное приложение к скрижалям в котором написано - кого считать патриотом, а кого - нет?
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не обращайте внимания на кацапню) просто сделайте выводы с чем вам столкнуться прийдется в пятикратном размере - но мы, украинцы,всегда поможем)
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Я знаю, что люди, если им дать достаточно информации смогут разобраться, а эти - преднамеренно навязывают, так сказать, - кривое вонимание (засомневался исправлять опечатку или - нет ).
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Уже и Хмару подключили, но когда упоминаешь, что он Тимошенко предательницей назвал из-за подписания газового контракта, то комментарий моментально спамится...
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Тебе, злодюга, колаборант і торгаш безринципний, вже нічо не врятує. Ти вже навіть не політичний труп, ти вже засмерділося. Час вже виносити на смітник
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ну да....почему же их не сжечь,пане Президент?
"Значна кількість журналістів захищають наш суверенітет", - Порошенко провів зустріч із працівниками ЗМІ та вручив їм нагороди - Цензор.НЕТ 1379
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Це Зрада! Чому не нагородили опозиційного журналіста Вишинського?
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"Як людина, яка не скоїла в своєму житті жодного злочину, хочу вам сказати...", - Борислав Розенблат на "Українському форматі". Щойно ви прочитали, як виглядає навіть не плювок, а харок з відтяжкою в обличчя всьому..
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Журналисты с чувством достоинства должны плюнуть ему в лицо и высказать что думают. А у нас как и на России - одни пропагандисты. СМИ критикующие президента слишком много - быстро подминаются под себя.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж"Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет", - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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