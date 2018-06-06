 "Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет", - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Я хочу поздравить вас, как Президент, как Верховный Главнокомандующий. Как Верховный Главнокомандующий, я хочу, в первую очередь, поздравить военных журналистов. Могу четко заявить, что за последние четыре года произошли кардинальные изменения в сфере военной журналистики", - обратился он к присутствующим.
Глава государства отметил, что сегодня украинские военные журналисты подают правдивую, справедливую информацию о деятельности Вооруженных Сил Украины, освещают подвиги украинских военных, героев.
Президент поблагодарил журналистов за формирование действительно государственнической патриотической позиции: "На самом деле уже есть из чего формировать информационную защиту, который позволяет и эффективно противостоять российской составляющей гибридной агрессии, и бороться за сознание украинцев".
Глава государства отметил, что сегодня отмечаются государственными наградами журналисты-телевизионщики, журналисты-информационщики как признание вклада, который каждый из них делает для того, чтобы объединить нацию, чтобы противостоять агрессии.
"Раньше мы говорили, что у нас только военные и дипломаты стоят на передовой линии. Сегодня мы можем надеяться, что и значительное количество журналистов защищают наш суверенитет ", - отметил Петр Порошенко".
І ви їх вважаєте українськими журналістами? Це продажні журналюги , які працюють , в кінцевому рахунку на гебешного обмилка !!
Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка і у великій мірі є наслідком його діяльності . Його відповідальність можна розділити на дві частини: пряма відповідальність за виконання повноважень, передбачених ст.102 і 106 Конституції України і непряма відповідальність за негативні наслідки, які наступили внаслідок тотальної узурпації влади, через привласнення непередбачених Конституцією (тобто незаконних) повноважень.
Найбільшою загрозою для України є руйнування Порошенком парламентаризму в Україні, яке він розпочав ще в процесі виборів до парламенту через зумисне збереження більшості членів ЦВК, повноваження, яких закінчилися. Формування кандидатів на вибори власної політичної сили з розмаїтих пройдисвітів і корумпованих елементів, сприяння фальсифікації виборіцв.
1). Таким чином Порошенко взяв під контроль парламент, перетворивши його у свою маріонетку, що призвело до тотальних негативних - загрозливих наслідків для України: формування малокомпетентного і висококорумпованого уряду( безпосередню участь у призначенні корумпованих фігур, зокрема прем'єра Гройсмана) брав на себе сам Порошенко, який нездатний вивести Україну з глибокої соціально-економічної кризи, а навпаки, тільки поглиблює її.
2). Порошенко має пряме відношення до руйнування банківської системи України, величезного пограбування юридичних і фізичних осіб через корупційні схеми керівництва НБУ, яке комплектував і покривав особисто Порошенко.
3). Порошенко проштовхнув судівську антиреформу, чим вплинув на значне погіршення стану в судівництві і правовом3 захисті громадян.
4). Порошенко блокує реформування в системі оборони і безпеки ( МОУ СБУ)
5). Порошенко провалив організацію оборони на фронті ( за його наказом через оголошення двохтижневого "перемир'я", Росія безперешкодно завела танки, ракети, артилерію та ін. на територію України ( не чинити перешкод така була воля Порошенка).
За його згодою було здійснено обмін звільнення Слов'янська на здачу окупантам Донецька( команда не перешкоджати передислокації московських окупаційних банд Гіркіна - Стрелкова з Слов'янська в Донецьк. За цей злочин має нести безпосередню відповідальність Верховний Головнокомандувач Порошенко. Порошенко не виконав імперативну вимогу Конституції і Закону про оборону - не запровадив воєнного стану в зоні бойових дій і в прилеглих до неї районах.
Така злочинна поведінка Порошенка призвела до надзвичайно тяжких наслідків і великих людських жертв та втрат територій. Він несе відповідальність за Іловайську трагічну поразку, бо замість організації належної оборони, він забавлявся військовим парадом, тримаючи біля себе начальника Генштабу - Головгнокомандуючого ЗСУ і Міністра оборони України. Порошенко завів Україну в путінський капкан так званих Мінських домовленностей і вперто дотримується їх досі, замість того аби шукати з них вихід. Адже, за Мінським договорняком, в який допомогала затягнути маріонетку Порошенка подруга Путіна фрау Меркель, Росія миротворець, а не сторона конфлікту.
Порошенко відповідальний за повний провал Української дипломатії, бо у світі досі трактують російську війну проти України як конфлікт на Сході України або конфлікт на Донбасі, тобто внутрішній конфлікт. А Україна мовчки спостерігає таку брехню, не протестуючи проти такого трактування. Порошенко і його попугаї у ВРУ сприяють тому, бо наявність дипломатичних відносин України з державою-агресором РФ збиває з пантелику іноземні держави і вони справді сприймають цю війну як внутрішній конфлікт помилково, а іншим, таким як керівництво Німеччини вигідно прикидатися, бо п. Меркель хоче дружити з Росією і прикидатися другом України( Північний потік-2 і фейкове виконання санкцій німецькими компаніями, тому підтвердження).
Більше того, хіба Порошенко і його мафіозна банда хоче чогось іншого? Порошенко сам успішно розвиває свій бізнес в Росії ( там у нього не лише Липецька фабрика, а ціла низка підприємств). Це вже персональний злочин, від якого він ніяк не відкрутиться. Тож, не дивно, що Порошенко здійснює злочинну політику сприяння агресору: Україна не просто нарощує торгівлю з Росією, вона торгує з РФ стратегічними матеріалами. В 2017 р. з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, а це стратегічний матеріал для виготовлення снарядів, ракет, літаків та ін. зброї, з якої вбивають українців. А ще, крім того поступає титанова напівсировина з заводу "Крим-титан", що належить московському прихвосню Фірташа. І на цей завод у Крим поступає електроенергія з України! До речі, досі не скасований закон про вільну економічну зону "Крим".
Можна ще дуже багато наводити фактів, на підтвердження таємних домовленностей Порошенка з Путіним. В підтвердження сказаному - толерування московської "пятої колони" Порошенком, преференції для російського бізнесу в Україні, безперешкодної підривної діяльності московських спецслужб, замаскованих під московську православну церкву, "гуманітарні організації", журналістів т.що.
Хочу нагадати тим "експертам", "соціологам",які оцінюють діяльність Порошенка 5 на 5 за 10 бальною шкалою, що вони мерзотники - співучасники злочинів Порошенка. І за це їм прийдеться нести відповідальність, принаймні обструкцією суспільством, бо з мораллю вони не дружать. А на Порошенка чекає кримінальна відповідальність за те, що він натворив.
Пом'якшуючою обставиною для нього могла б стати відмова брати участь у наступних виборах. Але чи члени його ОЗУ дозволять йому це зробити, якщо він раптом і захотів би. Питання?!
Степан Хмара
http://ua24ua.net/stepan-hmara-chotiri-roki-maroderstva-i-ruynuvannya-dergavi-taka-realna-kartina-v-ukraini-yaka-v-chasi-spivpadae-z-rokami-prezidentstva-poroshenka/
Бульбу окучивай....)))
Хотя, о чём это я, эти портниковы, чайки, киселёвы, ганапольские, буткевичи и все остальные, они по-моему и до этого ничего не говорили ))
А что и кто смотрит, есть статистика. Изучай.
думаю ничего, или с прибылью,
возможно он и заплатил некоторым за прихождение,
но собрал с остальных, шестёрок попроще, с лихвой за допуск
к фотографированию
Не допоможе!!