 "Значительное количество журналистов защищают наш суверенитет", - Порошенко провел встречу с работниками СМИ и вручил им награды. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Я хочу поздравить вас, как Президент, как Верховный Главнокомандующий. Как Верховный Главнокомандующий, я хочу, в первую очередь, поздравить военных журналистов. Могу четко заявить, что за последние четыре года произошли кардинальные изменения в сфере военной журналистики", - обратился он к присутствующим.

Глава государства отметил, что сегодня украинские военные журналисты подают правдивую, справедливую информацию о деятельности Вооруженных Сил Украины, освещают подвиги украинских военных, героев.

Президент поблагодарил журналистов за формирование действительно государственнической патриотической позиции: "На самом деле уже есть из чего формировать информационную защиту, который позволяет и эффективно противостоять российской составляющей гибридной агрессии, и бороться за сознание украинцев".

Глава государства отметил, что сегодня отмечаются государственными наградами журналисты-телевизионщики, журналисты-информационщики как признание вклада, который каждый из них делает для того, чтобы объединить нацию, чтобы противостоять агрессии.

"Раньше мы говорили, что у нас только военные и дипломаты стоят на передовой линии. Сегодня мы можем надеяться, что и значительное количество журналистов защищают наш суверенитет ", - отметил Петр Порошенко".









