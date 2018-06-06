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 Возможна остановка Донецкой фильтровальной станции до урегулирования ситуации, - МинВОТ

В МинВОТ не исключают остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрекращающимися обстрелами.

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министерства в Twitter.

Возможна остановка Донецкой фильтровальной станции до урегулирования ситуации, - МинВОТ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ не смогли попасть на Донецкую фильтровальную станцию из-за мин на одной из дорог

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.

В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Источник: https://censor.net.ua/n3070151
 
 
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Взагалі то негідно лишати народ без засобів існування.
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Народ да,нехочется. А Донецк можно. Это что бы я подавал воду в руки, откуда по мне стреляют? Да пусть они горят ясным огнем!!!
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Донецк потребляет не больше 20-25% из ДФС. Он больше берет води с Кальмиуса. А вот Авдеевка, Волноваха, мариуполь очень даже зависят от ДФС.
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До 2016 центральный пульт Донецкоблэнерго находился в Донецке. А вода на свободные территории (Авдеевку, Волноваху, Мариуполь) поступает в ДФС через оккупированные территории. Газ в Мариуполь и в Авдеевку шел с оккупированных территорий. Можешь и дальше решительно перекрывать все магистрали ....
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урегулирование-это трафик контрабанды?
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Проблема вот в чём: Останока Донецкой фильтровальной станции остановит водоснабжение Мариуполя. Но єта проблема будет решена. И пусть оккупанті хлебаются.
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Не несите чушь! Фильтровальная станция, это станция очистки воды для определенного населенного пункта, некоторой части большого населенного пункта, или нескольких небольших расположенных относительно близко друг к другу. В Донецке от нее снабжается, кажется, только Киевский район, да и то вроде не весь.
В Мариуполе будут проблемы, если перекрыть канал "Северский Донец - Донбасс". И если бы его нельзя было бы перекрыть с подконтрольной стороны, то в Донецке его бы уже давно "заглушили" и лишили Мариуполь воды. Но тогда его и перед Горловкой "рубанут" и в Донецке уже будет пофиг, работает ДФС или ее с землей сравняли.
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Позвольте, а вы видели когда-нибудь Северский Донец ниже Рубежного?
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А вот интересно, а можно было построить новую станцию, которая обслуживала бы Марик и другие подконтрольные территории?
А сепары со своими территориями ПНХ!!!
Технически это возможно? Знает кто? Я просто в этой инженерии чайник полный)
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Не только в инженерии.... Откуда взять воду?
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Нормально ответить - не
Или быковать это в крови у вас?
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Открой карту и посмотри, где есть вода, как завести. Или россияне такие тупые не могут решить проблему водоснабжения в Крыму, а мы мгновенно - раз и сделали Марик с водой..? А еще попутно открой карту газовых магистралей, энергосетей. Тогда прозреешь.
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Достаточно было в первом посте написать: откуда воду брать.
Дальше я и сам бы сообразил, без подсказок гугла...
Вы же начали с оскорблений - потому такая реакция...
Когда задают конкретный вопрос, хотят услышать - конкретный ответ!
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не жалко! дамбасня еще нор нароет и там дождевую воду будет собирать.
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пусть пьют мочу. говорят уринотерапия помогает от мозга рака
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Давно пора зробити ординцям чемпіонат з метання фекалій з балконів. Нехай засруться там.
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Ничё, ишшо пара десятков техногенных миникатастроф в даунбасе, и придут специалисты, к-рые урегулируют вашу канализацию по-хозяйски!
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Украина и так подаёт воду в Донбас,за которою платят жители всей свободной части..
Вспомните как брали осадой крепости... Правильно! Оставляли без воды! ....
Но мариупольцев оставлять нельзя без воды....В крайне случае,временные водоводы сделать для технической воды,а питьевую подвозить к домам..
Спросите,я так жила? ДА! Харьков целый месяц так прожил,в своё время!
А сейчас - ВОЙНА В СТРАНЕ!
И очень жаль,что некоторые считают,что это "не их война".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозможна остановка Донецкой фильтровальной станции до урегулирования ситуации, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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