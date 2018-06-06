 Возможна остановка Донецкой фильтровальной станции до урегулирования ситуации, - МинВОТ

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министерства в Twitter.
Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.
В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
В Мариуполе будут проблемы, если перекрыть канал "Северский Донец - Донбасс". И если бы его нельзя было бы перекрыть с подконтрольной стороны, то в Донецке его бы уже давно "заглушили" и лишили Мариуполь воды. Но тогда его и перед Горловкой "рубанут" и в Донецке уже будет пофиг, работает ДФС или ее с землей сравняли.
А сепары со своими территориями ПНХ!!!
Технически это возможно? Знает кто? Я просто в этой инженерии чайник полный)
Или быковать это в крови у вас?
Дальше я и сам бы сообразил, без подсказок гугла...
Вы же начали с оскорблений - потому такая реакция...
Когда задают конкретный вопрос, хотят услышать - конкретный ответ!
Вспомните как брали осадой крепости... Правильно! Оставляли без воды! ....
Но мариупольцев оставлять нельзя без воды....В крайне случае,временные водоводы сделать для технической воды,а питьевую подвозить к домам..
Спросите,я так жила? ДА! Харьков целый месяц так прожил,в своё время!
А сейчас - ВОЙНА В СТРАНЕ!
И очень жаль,что некоторые считают,что это "не их война".