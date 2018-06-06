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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) Минфин (1216) отставка (2282) Данилюк Александр (281)

 "Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - глава Минфина Данилюк об отставке

Министр финансов Александр Данилюк не меняет свой рабочий график и ожидает завтрашнего решения Верховной Рады по вопросу его отставки, инициированной премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - сказал министр, отвечая на вопросы участников организованной Американской торговой палатой макроэкономической панельной дискуссии.

А.Данилюк отметил, что пытался урегулировать этот вопрос.

"Нужно двигаться как единая команда", - призвал он, отметив сложность стоящих перед страной задач.

Глава Минфина сказал, что не менял свой график и ждет решения Верховной Рады по вопросу своей отставки, намеченной на 7 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - Данилюк отреагировал на представление об его отставке

Он уточнил, что в случае его увольнения, исполняющим обязанности министра будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении А.Данилюка с должности министра финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070150
 
 
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Там, выше, есть у меня предположение
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И это то Пабло которое рассказывает про интересы страны ? Но при этом как то забыл про свои пол лимона фунтов в Лондоне.
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Угу,и в итересах страны послам G7 ябедничал,что подружку не дают пристроить на нужное место.Это у него так "персональное не стоит над государственным"
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МВФ денег не дает, все рабегаются.
Вот и все, что нужно знать о наших потужных реформаторах
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Что только Пэтя не придумает, чтобы провалить решение по антикорупционному суду
как он мне уже надоел.....
Пойду сварю кофе и подумаю, може уже пора ?
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Порошенко как раз и внес самый разумный вариант закога про этот суд. Только БЮТ и Самопомощь с регирнцами не хотят голослваить, бо без хабарей зрада зрадная. Как же Тюлька без хабаря проживет..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - глава Минфина Данилюк об отставке
 
 
 
 
 
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