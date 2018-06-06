 "Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - глава Минфина Данилюк об отставке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - сказал министр, отвечая на вопросы участников организованной Американской торговой палатой макроэкономической панельной дискуссии.

А.Данилюк отметил, что пытался урегулировать этот вопрос.

"Нужно двигаться как единая команда", - призвал он, отметив сложность стоящих перед страной задач.

Глава Минфина сказал, что не менял свой график и ждет решения Верховной Рады по вопросу своей отставки, намеченной на 7 июня.

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Он уточнил, что в случае его увольнения, исполняющим обязанности министра будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении А.Данилюка с должности министра финансов.