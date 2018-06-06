 Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Четверо мужчин были задержаны российскими властями за проявление противодействия незаконной аннексии Крыма и получили длительные тюремные сроки после судебных разбирательств, которые не кажутся соответствующими международным стандартам" - говорится в заявлении. В ведомстве указывают, что всего более 70 подобных случаев в отношении украинцев и крымских татар, что "подчеркивает систематическое преследование Российской Федерацией тех, кто высказывает свое несогласие с незаконной аннексией Крыма Россией".

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"Мы глубоко обеспокоены состоянием четырех украинских граждан, удерживаемых Россией, которые голодают в знак протеста против продолжения содержания под стражей украинских политзаключенных. Лишение их свободы и других украинцев, которые были заключены в тюрьму Россией, кажутся политически мотивированными. Мы призываем российские власти немедленно освободить их. Контроль России над Крымом остается незаконным и является вопиющим нарушением ряда международных обязательств России", - заявил представитель МИД Великобритании.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Его врач 4 июня сообщил, что вскоре у Сенцова могут отказать почки.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.